Notizie di fortuna-shareandstocks.com

Il vicepresidente della Federazione cinese dei cinesi rimpatriati all’estero, Lu Wenduan, ha scritto in precedenza che se il Partito Democratico si rifiuta di candidarsi al Consiglio legislativo, sarà un vicolo cieco.Quando è stato chiesto all’amministratore delegato Carrie Lam Cheng Yuet-ngor riguardo al discorso di oggi (24), ha detto che non ha un partito politico e non è la più qualificata per andare. Parlando, ma ha sottolineato che discutere e partecipare alla politica è il valore dell’esistenza dei partiti politici. un po’ strano se ci sono organizzazioni politiche che non partecipano alle elezioni locali.

Ha sottolineato che il governo deve accettare i dissidenti politici per partecipare alle elezioni, proprio come i funzionari centrali hanno affermato che “non sanno tutto”. può partecipare a future elezioni.

Il presidente del Partito Democratico, Law Kin-hee, ha sottolineato che in circostanze normali, i partiti politici dovrebbero mirare a candidarsi alle elezioni o addirittura a governare, ma è impossibile per i democratici governare a Hong Kong.L’attuale sviluppo di Hong Kong è anche diverso da altri posti. Ha precisato che non si limiterà ad affermare che un partito politico non ha valore se non si candida alle elezioni, ma ritiene che finché un partito politico ha ancora radici regionali e legami con l’opinione pubblica, può riflettere e rappresentare le opinioni di alcune persone, c’è spazio per la sua esistenza nella società.