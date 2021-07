Notizie di fortuna-shareandstocks.com

Skyworth Group ha annunciato il 19 di aver presentato una domanda di spin-off per lo spin-off dei suoi Skyworth Appliances e prevede di essere quotata al mercato delle imprese in crescita della borsa di Shenzhen. Il prezzo delle azioni ha aperto questa mattina quasi il 4% in più, con un fatturato di quasi 500.000. In effetti, questa non è la prima volta che Skyworth divide la sua attività e la quota, quindi perché Skyworth è così desiderosa di inviare le sue filiali nel mercato secondario?

Come una delle aziende leader nella TV a colori domestica e altri elettrodomestici neri, Skyworth ha iniziato a mettere piede nella pista degli elettrodomestici bianchi nel 2010 e ha investito nella creazione di Skyworth Electric Company. A giudicare dall’annuncio, l’attività principale di Skyworth è la ricerca e lo sviluppo, la produzione e la vendita di refrigerazione, prodotti per la conservazione dei surgelati e attrezzature per il lavaggio e la cura.I prodotti attuali includono frigoriferi intelligenti, congelatori, lavatrici e lavatrici a secco.

Tuttavia, il business degli elettrodomestici di Skyworth non ha ancora occupato una posizione importante. Secondo il rapporto finanziario 2020, il fatturato della sua attività di elettrodomestici intelligenti nella terraferma è di 2,868 miliardi di yuan; il fatturato del mercato estero è di 1,35 miliardi di yuan e il fatturato totale di Skyworth nel 2020 è di 40,09 miliardi di yuan. Ciò significa che le sue attività nazionali ed estere di elettrodomestici rappresentano insieme solo il 10,52% delle entrate totali. Se è suddiviso in Skyworth Appliance, la percentuale di entrate apparirà ancora più piccola.

Dalla performance di Skyworth Group in azioni di Hong Kong, si può vedere che il valore di mercato complessivo della società è di soli HK $ 6,19 miliardi.Dopo aver suddiviso più attività in azioni A, le linee di business saranno più chiare e la piattaforma di quotazione e finanziamento verranno aggiunti contemporaneamente. Inoltre, molte persone del settore credono che lo spin-off possa liberarlo da vari ceppi all’interno del gruppo e lasciarsi andare ad attaccare il mercato degli elettrodomestici occupato da altri attori.

Tuttavia, secondo i dati di Aowei Cloud Network, il mercato degli elettrodomestici non è promettente come le prospettive. La scala di vendita al dettaglio del mercato degli elettrodomestici è in calo dal 2017.

In effetti, negli ultimi anni, Skyworth Group ha continuato ad espandersi in nuove attività diversificate e anche l’attività di spin-off è in costante pianificazione. Tra questi, dopo che Coocaa Technology, che è responsabile della sua smart TV, ha lanciato la sua consulenza per la quotazione nel gennaio di quest’anno, ha divulgato il rapporto sui progressi della consulenza alla China Securities Regulatory Commission il 17 maggio. In termini di intelligenza, il 15 luglio Skyworth Group ha rilasciato un nuovo prodotto di un sistema di controllo intelligente a scenario completo. Inoltre, anche l’attività automobilistica guidata dal fondatore di Skyworth Huang Hongsheng viene costantemente implementata.