Nove PPV implementeranno la vaccinazione walk-in nella Klang Valley dal 2 agosto CITF

Kuala Lumpur (31 luglio): a partire dal 2 agosto, nove centri di vaccinazione selezionati (PPV) condurranno operazioni di vaccinazione walk-in per i residenti della Klang Valley.

La Covid-19 Immunization Task Force (CITF) ha dichiarato oggi in una dichiarazione che PPV è il Kuala Lumpur Convention Center, HCO F, HCO G e HCO H; Bangi Avenue Convention Center; Wyndham Hotel Klang; Dewan Tun Razak, Sabak Bernam; Serendah Sala della comunità; KLIA Mövenpick Hotel and Convention Center e Shah Alam Ideal Convention Center.

“Dal 2 al 4 agosto, in particolare per le persone dai 40 anni in su o con comorbilità nella Klang Valley, e tutti i malesi dai 18 anni in su nella Klang Valley inizieranno dal 5 al 22 agosto.

“L’orario di ingresso inizia alle 14:00 ogni giorno, in base alla data operativa del rispettivo PPV”, ha affermato.

CITF ha dichiarato nella stessa dichiarazione che per i non malesi nella Klang Valley, la data di ingresso è il 9 agosto e si terrà solo al National Stadium PPV di Bukit Jalil a partire dalle 14:00 di tutti i giorni, a seconda del rispettivo giorno lavorativo PPV.

“Per i non malesi di età pari o superiore a 40 anni e comorbilità nella Klang Valley, la data va dal 9 all’11 agosto, mentre dal 12 al 22 agosto si applica a tutte le persone di età pari o superiore a 18 anni nella Klang Valley. Dei non malesi”, ha affermato .

La CITF ha dichiarato che i documenti richiesti per la prova di residenza a Klang Valley includono l’indirizzo sulla carta d’identità, sulla patente di guida, eventuali bollette o carte di credito, ID dipendente, ID studente, contratto o altri documenti.

“I pazienti con comorbilità sono tenuti a portare qualsiasi prova che abbiano comorbilità, come trattamenti o schede di appuntamento.

Diceva: “I non cittadini che non hanno un documento di identità o di viaggio valido devono seguire le procedure previste dalle linee guida per la gestione della vaccinazione personale per i non cittadini emesse dalla CITF”.

L’implementazione di questa vaccinazione walk-in si basa sul principio del “primo arrivato, primo servito”, a seconda della capacità di fornitura di PPV. Se si verificano le seguenti situazioni, l’individuo walk-in sarà posto sotto il “da nominare list” al fine di Partecipare il secondo giorno ha affermato che la fornitura di vaccini in quel giorno è stata esaurita.

“Le madri in gravidanza non devono presentarsi a un appuntamento per la vaccinazione, ma fissano un appuntamento tramite MySejahtera.

“La CITF vuole anche ricordare che il walk-in è disponibile solo per i residenti della Klang Valley. Le persone che sono state prenotate in anticipo non sono autorizzate a partecipare a riunioni che non richiedono prenotazione. Se la prenotazione esistente è futura , non possono cancellare la prenotazione.”

Ha affermato che l’attuazione della campagna di vaccinazione walk-in è dovuta alla necessità di proteggere le persone della Klang Valley situata nella zona rossa, dove i casi di infezione da Covid-19 sono in aumento.

CITF ha aggiunto che la vaccinazione walk-in attraverso il programma di sensibilizzazione nei sobborghi di Klang Valley inizierà in fasi il 9 agosto.

“La data e il luogo dipendono dai piani delle parti coinvolte, come le organizzazioni non governative e le agenzie governative che organizzano la mobilitazione dei vaccini comunitari (MOVAK), nonché altre agenzie come gli uffici regionali e gli uffici sanitari nell’area di destinazione.

“L’annuncio della data, dell’ora e del luogo sarà fatto attraverso i social media, i media tradizionali e la cooperazione con gli uffici regionali competenti e l’Ufficio informazioni statali di Selangor”, ha affermato.

