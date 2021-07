Novità esclusiva del Wall Street Journal | La startup di ride-sharing Swvl sta per stipulare un accordo pubblico con SPAC guidata da donne

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, Swvl Inc., una startup tecnologica di ride sharing con sede in Medio Oriente, sta per diventare pubblica attraverso una fusione con una società di acquisizione per scopi speciali.

Il programma Swvl con sede a Dubai e

Capitale di crescita di Queen’s Gambit



GMBT -0,01%



Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che la transazione ha valutato la società a circa $ 1,5 miliardi. Swvl è stata co-fondata da Mostafa Kandil nel 2017. Ha lavorato per la società di ride-sharing Careem, che ora è

Tecnologia Uber società