Novità esclusiva del Wall Street Journal | Major League Baseball e Players Union forniscono supporto ai fanatici nel commercio per scuotere il mondo delle carte collezionabili

Questa transazione ha avuto un impatto importante sul destino di Topps, il veterano dell’industria sportiva, e Fanatics, un nuovo arrivato che è in fase di studio.

La Topps a lungo termine sarà quotata in borsa attraverso una fusione con una società di acquisizione di scopo speciale. Quando hanno annunciato la transazione ad aprile, le due società hanno dichiarato che la transazione con Mudrick Capital Acquisition Corp. II ha valutato l’entità combinata a circa 1,16 miliardi di dollari. Mercoledì Topps ha pubblicato il suo rapporto finanziario del secondo trimestre, annunciando che le vendite sono aumentate del 78% e hanno migliorato le sue prospettive per quest’anno.

Allo stesso tempo, i fanatici sono diventati una delle forze più aggressive nel marketing sportivo. Il suo fondatore e presidente esecutivo Michael Rubin (Michael Rubin) è anche il comproprietario degli NBA Philadelphia 76ers e degli NHL New Jersey Devils. La società ha collaborato con quasi tutte le principali leghe sportive professionistiche nordamericane per la vendita di merchandising e di recente ha espresso interesse per l’accesso alla vendita di biglietti e al gioco d’azzardo online.

Dopo il nuovo round di finanziamento, Fanatics è attualmente valutato a 18 miliardi di dollari. Rapporto “Wall Street Journal” All’inizio di questo mese, con i suoi sforzi per espandersi in nuove linee di business, la sua valutazione è stata di circa il doppio rispetto a un anno fa. Persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che MLB e MLBPA avranno azioni nella nuova società, che sarà alla guida di Rubin.

Queste azioni rappresentano eventi sismici in un settore in cui Topps è stato un importante produttore di figurine di baseball sin dai primi anni ’50, inizialmente confezionando le carte in gomma da masticare. La sua carta Mickey Mantle del 1952 è una delle carte più iconiche e costose di sempre, ed è stata venduta per $ 5,2 milioni all’inizio di quest’anno. Oggi, l’azienda è ancora sinonimo di figurine da baseball.

Di recente, le figurine del baseball sono diventate molto popolari, soprattutto durante la pandemia, quando i blocchi nazionali e l’interruzione degli eventi sportivi in ​​diretta hanno indotto le persone a cercare vecchie carte in soffitte e scantinati.

Topps è attualmente di proprietà congiunta della Tornante Company e della società di private equity Madison Dearborn Partners, e il suo presidente è l’ex CEO della Walt Disney Company Michael Eisner.

Il dominio di Topps nel business è il risultato di due accordi di licenza separati: uno è firmato con la Major League Baseball, che consente a Topps di utilizzare i loghi e i marchi della squadra sui suoi biglietti da visita; l’altro è un comune, che gli consente di utilizzare le immagini dei giocatori.

La combinazione di queste transazioni ha permesso a Topps di fare carte.Ad esempio, Fernando Tatis Jr. indossava la sua uniforme dei San Diego Padres. (MLBPA ha attualmente un altro accordo di licenza con un altro produttore, Panini Group, che consente l’uso dei ritratti dei giocatori ma non dei loghi delle squadre.)

Secondo il rapporto annuale del sindacato presentato al Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, Tops ha pagato all’MLBPA 20,4 milioni di dollari l’anno scorso, la cifra più alta tra tutti i licenziatari dell’MLBPA.

Ma ora Tops sta perdendo i principali partner della Major League Baseball e della Major League Baseball, rendendo poco chiaro il suo futuro nel campo delle figurine del baseball.

Il resto del mercato delle carte sportive è diviso tra gli altri giocatori. Panini ha licenze esclusive da NFL e NBA e dai loro sindacati, mentre Upper Deck ha accordi esclusivi con la NHL e la National Hockey League Players Association.

Nella sua nota, Clark ha aggiunto che durante questo periodo, i giocatori dovrebbero “continuare ad adempiere ai propri impegni e ad adempiere a tutti gli obblighi che possono assumere in base a eventuali accordi esistenti validi con Tops e Panini”.

