Nvidia ammette che l’acquisizione di Arm potrebbe superare il periodo di transazione di 18 mesi

Nvidia ha ammesso che è improbabile che il suo piano di acquisizione per la società britannica di progettazione di chip Arm venga completato entro i 18 mesi previsti perché deve affrontare una lunga indagine normativa globale.

Tuttavia, il CEO Huang Renxun ha affermato che il produttore di chip statunitense era “fiducioso” che il regolatore avrebbe approvato la transazione, ma la transazione è stata contrastata da altre società di chip che si affidano al design di Arm.

Nvidia non si è presentata Domanda formale Secondo gli avvocati locali, l’indagine con i regolatori antitrust cinesi potrebbe essere estesa a 18 mesi prima di giugno, 8 mesi dopo l’annuncio della transazione.

Allo stesso tempo, Nvidia sta affrontando una revisione antitrust a lungo termine e dubbi sull’impatto della sicurezza nazionale britannica, l’operazione è diventata un simbolo politico della perdita di influenza aziendale del paese a fronte di acquisizioni estere.

“Le nostre discussioni con il regolatore sono più lunghe di quanto inizialmente pensato, quindi stiamo ritardando il calendario”, ha detto Huang in un’intervista al Financial Times. “Questa non è un’agenzia di regolamentazione specifica”, ha detto del ritardo previsto. “Ma siamo pieni di fiducia in questa transazione e crediamo che i regolatori dovrebbero riconoscere i vantaggi di questa acquisizione”.

A causa dell’aumento della domanda per i suoi chip da giocatori, data center cloud e minatori di criptovaluta, Nvidia ha annunciato risultati finanziari più forti del previsto, quindi le notizie potrebbero essere ritardate. Nonostante la notizia che dovrebbe essere ritardata, il prezzo delle sue azioni è aumentato di oltre il 2% nel trading after-hour.

La lunga revisione dell’antitrust cinese Causa un incidente Tre anni fa, quando è stata coinvolta una grande transazione di chip che coinvolgeva acquirenti statunitensi, le tensioni tecnologiche tra Stati Uniti e Cina sono aumentate drasticamente. Qualcomm si è ritirata dall’acquisizione da 44 miliardi di dollari di NXP dopo non aver ottenuto l’approvazione entro 18 mesi consentiti dalle due società e averla prorogata per tre mesi.

Nvidia ha sempre insistito sul fatto che completerà la scadenza della transazione prima di marzo. Huang ha affermato che il suo accordo con il conglomerato giapponese SoftBank le consente di completare l’acquisizione entro la fine del 2022. Quando gli è stato chiesto se pensa che otterrà l’autorizzazione normativa prima di allora, ha detto: “Lo speriamo”.

L’opposizione dell’industria dei chip e i ritardi nella supervisione hanno portato le persone a ipotizzare che SoftBank potrebbe eventualmente scegliere di quotare Arm invece di cercare di continuare la vendita completa. Dall’annuncio della transazione a settembre, il Philadelphia Semiconductor Index è cresciuto del 55%.

Al contrario, le quotazioni degli accordi in contanti e azionari di Nvidia sono aumentate del 41% a 54,3 miliardi di dollari e parte del pagamento è legato alle prestazioni aziendali di Arm dopo il completamento.

SoftBank ha rifiutato di commentare il ritardo di Huang. Ma il direttore finanziario di SoftBank, Yoshimitsu Goto, ha dichiarato agli investitori la scorsa settimana che la società crede ancora che la transazione sarà completata con successo entro il tempo specificato.

Rapporto aggiuntivo di Kana Inagaki a Tokyo