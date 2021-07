Obbligazioni comunali e fondi obbligazionari: un binomio migliore?

Investire in obbligazioni può aumentare la stabilità del portafoglio, soprattutto durante un mercato ribassista quando il mercato azionario perde denaro.Se acquisti solo individui Obbligazioni comunali, La mancanza di diversificazione crea rischi inutili.Nonostante il valore storico dei titoli comunali sia molto basso predefinito I tassi di interesse, anche i titoli comunali con il rating più alto potrebbero andare in default. Per le obbligazioni a lungo termine, la diversificazione diventa più preziosa perché il rischio di insolvenza è intrinsecamente più elevato.

Una soluzione migliore potrebbe essere quella di distribuire i tuoi fondi tra vari titoli comunali. Ciò richiede molta ricerca e molti finanziamenti.Un’altra opzione è quella di integrare gli investimenti in obbligazioni comunali con investimenti in obbligazioni comunali Fondo obbligazionario, che può distribuire il rischio consentendo al tempo stesso di mantenere una fonte di reddito stabile.

Rischio di default

Il rischio più grande dei titoli comunali è l’insolvenza, ma puoi controllare quelli dei titoli comunali CredibilitàInoltre, se vedi rendimenti elevati sulle obbligazioni comunali, significa che il rischio è maggiore.Un ulteriore consiglio è Obbligazioni generali rapporto Rendimento obbligazionario YiPer le obbligazioni di obbligo generale, l’emittente fa affidamento sulla tassazione per pagare gli obbligazionisti e la tassazione può sempre essere aumentata. Attraverso le obbligazioni a rendimento, gli emittenti si affidano alle prestazioni di strade a pedaggio, aeroporti, ospedali e altri miglioramenti specifici.

Il più grande vantaggio di investire in fondi obbligazionari è ridurre il rischio di default. I fondi obbligazionari sono simili ai fondi azionari. I fondi comuni di investimento del mercato obbligazionario non sono diversificati tra settori e industrie, ma diversificati tra obbligazioni a breve termine, obbligazioni a medio termine, obbligazioni a lungo termine, titoli di stato e obbligazioni societarie.Puoi anche investire in uno Fondo obbligazionario ETF. ci sono molti Fondo obbligazionario comunale, Così puoi diversificare senza rinunciare ai vantaggi fiscali delle obbligazioni comunali. Quando investi in fondi comuni obbligazionari, il rischio di insolvenza è molto più basso perché il rischio è diversificato.

A breve e lungo termine

Le obbligazioni comunali personali a breve termine sono di solito un buon investimento.A breve termine, gli investitori possono solo guardare Rating del credito Obbligazioni comunali specifiche per determinarne i rischi.Se un’obbligazione comunale con scadenza inferiore a cinque anni è Grado d’investimento, Quindi è molto probabile che rimborsi il capitale. Ancora più importante, è improbabile che gli investitori utilizzino i fondi per altri scopi a breve termine. Quindi dovrebbe essere possibile acquistare obbligazioni municipali a breve termine, raccogliere interessi e recuperare il capitale, indipendentemente dalle fluttuazioni dei prezzi.

A lungo termine, i fondi obbligazionari sono generalmente una scelta migliore rispetto alle singole obbligazioni municipali. Per decenni, anche le città prospere hanno vissuto tempi difficili e una cattiva solvibilità. Gli investitori oggi non possono prevedere quali obbligazioni comunali funzioneranno meglio.Peggio, più a lungo periodo Rendere i prezzi delle obbligazioni più volatili e più suscettibili ai problemi di qualità del credito. Non è realistico aspettarsi di detenere obbligazioni comunali per 20 o 30 anni.I fondi obbligazionari aiutano a ridurre il rischio di insolvenza e ad aumentare fluiditàA lungo termine, questi due potrebbero essere più importanti.

Linea di fondo

Se limiti il ​​tuo investimento a poche obbligazioni comunali, affronterai maggiori rischi senza compensazione. Tuttavia, le obbligazioni municipali hanno storicamente avuto rischi molto bassi, pagamenti di interessi affidabili e incentivi fiscali. Per il rischio più basso, scegli le obbligazioni generali invece delle obbligazioni a reddito. Tuttavia, entrambi i tipi di obbligazioni comunali personali mancano di liquidità. L’aggiunta di ETF obbligazionari o fondi comuni obbligazionari al tuo portafoglio può aumentare la diversificazione e limitare il rischio di insolvenza. Anche la liquidità dei fondi obbligazionari è più forte e, a lungo termine, i vantaggi sono più evidenti. Infine, ricorda che i fondi obbligazionari comunali di solito offrono gli stessi vantaggi fiscali dei singoli titoli comunali.