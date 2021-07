Obbligazioni societarie o azioni

Quando il mercato azionario diventa Volatile, Gli investitori spesso considerano di vendere i propri azione A favore di più sicuro Obbligazioni societarie.

Ci viene spesso ricordato che le obbligazioni sono investimenti più sicuri, sono spesso l’opposto delle azioni e hanno una correlazione negativa.

Prima di prendere un’importante decisione di vendita, diamo un’occhiata più da vicino alle correlazioni e ad altri fattori importanti che dovrebbero influenzare la tua decisione.

Tradizionalmente, le obbligazioni sono considerate un investimento nella direzione opposta rispetto alle azioni; ma questo non descrive l’intero quadro e deve essere visto nel contesto.

Secondo il rapporto di ricerca di Morningstar, i titoli di stato sono correlati negativamente alle azioni, ma le obbligazioni societarie no.

Gli investitori con un orizzonte temporale più lungo saranno più adatti ad aderire alla corretta allocazione degli attivi, piuttosto che provare e tempismo di mercato.

In un contesto di bassi tassi di interesse, gli investitori tendono a preferire le azioni piuttosto che le obbligazioni.

Un buon compromesso per gli investitori azionari è continuare a concentrarsi su titoli con dividendi blue chip, come United Parcel Service (UPS), General Electric Company (GE) e Coca-Cola Company (KO).

Correlazione tra azioni e obbligazioni

Gli investitori utilizzano le obbligazioni come investimento diversificato nell’investimento azionario e generano reddito.

La diversificazione riduce il rischio E massimizza i rendimenti perché investi in asset che reagiscono in modo diverso alle condizioni di mercato. Tradizionalmente, le obbligazioni sono state viste come un investimento nella direzione opposta delle azioni. Tuttavia, questo non descrive l’intero quadro, deve essere visto nel contesto.

Secondo il rapporto di ricerca di Morningstar, I titoli di stato e le azioni sono correlati negativamente Ma le obbligazioni societarie no.

Ciò significa che con il deprezzamento delle azioni, è probabile che anche le obbligazioni societarie si deprezzino. Le obbligazioni di solito non cadono come le azioni e le azioni hanno poca protezione dai ribassi, ma il portafoglio di investimenti complessivo continuerà a diminuire. A causa di questa correlazione, è meglio non acquistare obbligazioni.

Per prendere la decisione finale, dovresti rivedere i tuoi obiettivi di investimento e la tempistica.

Obiettivi e calendario

Gli investitori con orizzonti temporali più lunghi saranno più adatti a restare sulla destra Allocazione delle risorse Invece di provare e mercato del tempo.

Ad esempio, per gli investitori che mancano 25 (o anche 10) anni alla pensione, è opportuno assumersi ulteriori rischi e acquistare azioni a un prezzo inferiore. La crescita a lungo termine delle azioni è un posto migliore per fare soldi per loro.

Più sei vicino alla pensione, più difficile diventa questo problema.

Se hai bisogno di generare reddito attraverso gli investimenti, è importante decidere se si tratta di un’obbligazione societaria o di un Dividendo azionario È un posto migliore per te. In un contesto di bassi tassi di interesse, gli investitori tendono a preferire le azioni piuttosto che le obbligazioni.

Tuttavia, i tassi di interesse bassi non possono durare per sempre. Quando i tassi di interesse finalmente salgono, Il valore nominale delle tue obbligazioni cadrà.

Poiché entrambe le aree subiscono perdite di capitale, ora devi cercare guadagni e la capacità di affrontare i rischi Perdita di capitale.

Quando investi in azioni, in realtà non perderai il tuo capitale finché non lo vendi. Se ottieni un reddito sufficiente da altre fonti come dividendi e pensioni e non hai bisogno di vendere, recupererai il capitale se/quando il mercato si riprenderà.

Per le obbligazioni, questo è più complicato. Se possiedi completamente una singola obbligazione e la detieni fino alla scadenza, proteggerai il tuo capitale quando riprenderà il suo valore nominale alla scadenza.Se stai usando Fondo comune o ETF Per il tuo investimento obbligazionario, potresti o meno perdere capitale, a seconda della decisione presa dal gestore del fondo. Questo è fuori dal tuo controllo.

Per gli investitori azionari, un buon compromesso è concentrarsi su Blue chips Ad esempio, United Parcel Service (UPS), General Electric Company (GE) e Coca-Cola Company (KO).

Quindi, quando il mercato scende, non devi preoccuparti rispetto ai nuovi titoli in crescita di Pippo.

Linea di fondo

La posizione del tuo investimento dovrebbe essere influenzata dai tuoi obiettivi e dal tuo programma.

Più sei lontano dalla pensione, meno devi preoccuparti del mercato odierno, il che rende più facile mantenere la tua asset allocation. Più sei vicino alla pensione, più è necessario capire di cosa hai bisogno dai tuoi fondi e quindi scegliere la posizione giusta per il tuo investimento.