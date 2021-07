OBR afferma che la transizione ai finanziamenti a zero potrebbe far costare al Regno Unito meno della pandemia

Share it

L’Office of Budget Responsibility ha dichiarato martedì che il tempo necessario al governo per finanziare la transizione verso le emissioni nette zero nel Regno Unito potrebbe essere 30 anni in meno rispetto a quando la pandemia ha impiegato solo due anni.

L’agenzia di vigilanza finanziaria ha dichiarato che se i governi di tutto il mondo intraprendessero azioni tempestive per ridurre le emissioni, raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 aumenterà il debito pubblico della Gran Bretagna del 21% del suo PIL, ovvero i 469 miliardi di sterline di oggi. La maggior parte di questo è dovuto alla perdita di gettito della tassa sul carburante: i guadagni derivanti da una tassa sul carbonio più elevata sono sufficienti a coprire la spesa pubblica di circa lo 0,4% del PIL a zero investimenti ogni anno.

Questo enorme Descrivi questo costo fiscale come “significativo” ma “non un’eccezione” e avverti che se il governo ritarda l’azione fino al 2030 e poi deve ridurre significativamente le emissioni, il costo potrebbe essere più elevato. Entro la fine di questo secolo, il cambiamento climatico incontrollato potrebbe portare il debito pubblico al 289% del PIL e il picco post-pandemia è del 108,6% delle attuali previsioni di OBR per il 2023-24.

La crescente frequenza di eventi meteorologici estremi è uno dei motivi per cui OBR ritiene che le economie sviluppate, incluso il Regno Unito, siano più vulnerabili a “potenziali rischi catastrofici” rispetto alle crisi sporadiche del passato che hanno conseguenze economiche di lunga durata. Finanza pubblica.

Nella sua relazione annuale sui rischi fiscali a lungo termine, l’OBR ha affermato che è troppo presto per valutare i danni permanenti causati dalla pandemia, a seconda dell’entità della “cicatrice” economica.

Ma ha avvertito che il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak potrebbe subire pressioni dirette nella revisione delle spese di questo autunno, chiedendo ulteriori 30 miliardi di sterline in tre anni per coprire i costi in corso della pandemia.

Al momento, il piano dipartimentale non prepara le spese relative al virus dopo quest’anno finanziario, ma potrebbe costare 10 miliardi di sterline all’anno per eseguire il programma di test, monitoraggio e rivaccinazione; cancellare l’arretrato nel sistema sanitario; se i passeggeri non tornare sui treni e le auto pubbliche aiutano i bambini a recuperare gli studi perduti ea colmare il divario di reddito tariffario.

L’OBR ha affermato che il governo può gestire queste pressioni tagliando le spese sulle priorità pre-pandemia o aumentando le spese totali, aumentando le tasse o “mettendo il cancelliere in pareggio al bilancio attuale e mettendo a rischio l’obiettivo di ridurre il debito”. dieci anni”.

Sunak ha affermato che il rapporto ha sottolineato “l’importanza di riportare le nostre finanze pubbliche su un percorso più sostenibile nel medio termine”, confermando le “scelte difficili” fatte nel precedente bilancio.

Il rapido aumento dello stock di debito del Regno Unito, insieme alla sua breve scadenza media e all’elevata quota di obbligazioni indicizzate, significa che le finanze pubbliche sono diventate più suscettibili all’inflazione o all’aumento dei tassi di interesse. L’OBR ha affermato che un aumento dell’1% dei tassi di interesse aumenterà i costi del servizio del debito di oltre lo 0,5% del PIL entro un anno.

“Nel 21° secolo, il governo lavorerà duramente per aumentare o aumentare il debito”, ha affermato il presidente dell’OBR Richard Hughes. Ha aggiunto che sebbene l’ex primo ministro possa aspettare che l’inflazione elida lo stock del debito, se vuole ridurre il debito, Sunak dovrà affrontare “una serie di scelte più difficili, che riguardano in realtà tasse e spesa”.