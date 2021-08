Occhi esclusivi cinesi spingono le società quotate statunitensi a cedere il controllo dei dati-Reuters

4/4 © Reuters. Il 5 luglio 2021, il servizio di ride-hailing cinese Didi ha mostrato il suo logo nella sua sede a Pechino, in Cina. REUTERS/Tingshu Wang



2/4

Autore: Julie Zhu e Scott Murdoch

HONG KONG (Reuters)-Secondo fonti, i regolatori cinesi stanno valutando pressioni sulle società ricche di dati affinché trasferiscano la gestione e la supervisione dei loro dati a società terze. Se vogliono quotarsi alle azioni statunitensi, ha affermato la fonte, questo è parte della revisione senza precedenti di Pechino sulle aziende del settore privato.

Una delle persone che hanno familiarità con la questione ha affermato che il regolatore ritiene che l’introduzione di società di sicurezza delle informazioni di terze parti (preferibilmente sostenute dallo stato) per gestire e monitorare i dati promettenti delle IPO possa effettivamente impedire loro di trasmettere dati cinesi onshore a società estere capacità.

La persona ha aggiunto che ciò contribuirà ad alleviare le crescenti preoccupazioni a Pechino che la quotazione in paesi stranieri potrebbe costringere queste società cinesi a consegnare alcuni dei loro dati a entità straniere e minare la sicurezza nazionale.

Il piano è una delle numerose proposte prese in considerazione dai regolatori cinesi poiché Pechino ha rafforzato il suo controllo sulle piattaforme Internet cinesi negli ultimi mesi, anche cercando di rafforzare il controllo delle quotazioni all’estero.

La repressione ha colpito il mercato azionario e ha gravemente colpito il sentiment degli investitori, in particolare contro la concorrenza sleale e la gestione da parte delle società Internet di grandi quantità di dati sui consumatori dopo anni di metodi più laissez-faire.

La fonte ha affermato che non è stata ancora presa una decisione definitiva sul piano di trasferimento dei dati della società legata all’IPO e si è rifiutata di rivelare l’identità a causa della delicatezza della questione.

Una delle fonti ha affermato che i funzionari di regolamentazione hanno discusso il piano con i partecipanti al mercato dei capitali come parte dell’iniziativa https://www.reuters.com/world/china/china-step-up-supervision-overseas-listed-company- 2021 -07-06 Rafforzare la supervisione di tutte le società cinesi quotate all’estero.

Secondo le fonti, i consulenti dell’IPO sperano che il quadro formale per le questioni relative al trasferimento dei dati venga consegnato a settembre.

La China Securities Regulatory Commission (CSRC) e lo State Internet Information Office della Cina () non hanno risposto alle richieste di commento inviate via fax.

I regolatori cinesi hanno recentemente sospeso i piani di quotazione all’estero della società, in particolare negli Stati Uniti, in attesa di nuove normative sulla sicurezza dei dati.

Il mese scorso, il CAC ha proposto una bozza di regole https://www.reuters.com/world/china/china-drafts-new-cyber-security-industry-plan-2021-07-12 invitando le aziende con oltre 1 milione di utenti Accetta revisione della sicurezza prima di essere quotata all’estero.

La US Securities and Exchange Commission, che sovrintende alle quotazioni statunitensi, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Rafforzare la supervisione

Quando è stato lanciato il piano di trasferimento dei dati di Pechino, i politici statunitensi temevano che le aziende cinesi avrebbero ignorato le regole statunitensi https://www.reuters.com/business/finance/exclusive-us-regulator-freezes-chinese-company-ipos-over-risk – Disclosure-2021-07-30 Le società quotate sono tenute a comunicare agli investitori una serie di potenziali rischi della loro performance finanziaria.

Il rappresentante Michael McCall, il massimo repubblicano della Commissione Affari Esteri della Camera, ha dichiarato: “Questa è un’altra prova che non ci sono aziende private in Cina – sono tutte sotto il controllo del Partito Comunista Cinese”.

Ha aggiunto: “Qualsiasi azienda che fa affari in Cina deve essere responsabile nei confronti del PCC, che minaccia la trasparenza degli investitori, la privacy dei consumatori e la sicurezza nazionale”.

Secondo i dati di Dealogic, quest’anno un totale di 37 società cinesi hanno raccolto 12,6 miliardi di dollari tramite IPO statunitensi, quasi il doppio dei 6,6 miliardi di dollari raccolti nello stesso periodo dell’anno scorso.

Pochi giorni fa, il governo cinese ha avviato un’indagine sulla sicurezza informatica sul gigante dei viaggi in auto Didi Global Inc dopo la sua quotazione da $ 4,4 miliardi nel mercato azionario statunitense.

Secondo Reuters, Didi sta attualmente negoziando con la proprietà statale Westone Information Industry Inc sulle sue attività di gestione e monitoraggio dei dati https://www.reuters.com/world/china/exclusive-didi-talks-with-westone-hand -Earlier questo mese, over-data-control-after-ipo-dustup-2021-08-06.

Secondo i rapporti, secondo il piano in discussione, Westone sarà in grado di accedere ai server Didi in tutto il paese per tracciare la raccolta, l’uso e la trasmissione dei dati di quest’ultimo, il che può efficacemente impedire che i dati dell’azienda cadano nelle mani di entità straniere.

Didi ha affermato all’epoca che i resoconti dei media sul trasferimento del controllo dei dati non erano veri.

Una delle persone che hanno familiarità con la questione ha affermato che le restrizioni proposte su Didi potrebbero diventare un possibile modello per altre società cinesi ricche di dati da quotare negli Stati Uniti.

Poiché venerdì il legislatore supremo ha approvato una nuova legge, Pechino è diventata sempre più sensibile alla raccolta e all’uso dei dati nazionali https://www.reuters.com/world/china/china-passes-new-personal-data-privacy- legge -take-effect-nov-1-2021-08-20 mira a proteggere la privacy dei dati degli utenti online. Sarà implementato dal 1 novembre.

A settembre, la Cina attuerà anche la sua legge sulla sicurezza dei dati, che impone alle aziende che elaborano “dati critici” di condurre valutazioni dei rischi e inviare segnalazioni alle autorità.

Secondo Reuters, negli ultimi anni, il governo ha sempre più considerato i dati degli utenti come la chiave per la stabilità finanziaria e sociale nazionale e ha promosso il consumo condiviso da giganti della tecnologia come Ant Group, Tencent e JD.com (NASDAQ: .com). Prestito dati per prevenire prestiti eccessivi e frodi. A gennaio.

Ant Financial sta anche abbandonando la sua attività di dati sul credito al consumo come parte delle riforme aziendali per riprendere le vendite di azioni pubbliche.