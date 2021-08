Offerta d’acquisto esclusiva di Sanofi per l’acquisizione di un’azienda biotecnologica statunitense e partner di mRNA Traduci Bio-sources By Reuters

Un anno difficile L’interesse di Sanofi è sorto dopo un anno difficile per il produttore farmaceutico francese di rimanere indietro rispetto ai concorrenti meno esperti nella corsa al vaccino COVID-19. La coppia è entrata a far parte dell’azienda due anni fa. Il CEO dell’azienda Paul Hudson (NYSE:) è stato un duro colpo . Sanofi ha avvertito l’anno scorso che il tradizionale vaccino COVID-19 a base di proteine ​​​​sviluppato con GlaxoSmithKline (NYSE:) ha mostrato una risposta immunitaria insufficiente negli anziani e ha ritardato il suo lancio fino alla fine del 2021. . Hudson è anche sotto crescente pressione per ridurre la dipendenza dell’azienda dal suo farmaco per il trattamento dell’eczema Dupixent per aumentare le entrate. All’inizio di quest’anno, ha accettato di riempire e confezionare milioni di iniezioni prodotte da Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson (NYSE:) e Moderna. Translate Bio è stata fondata nel 2016 e non ha ancora lanciato alcun farmaco sul mercato, ma i suoi prodotti polmonari in fase clinica che utilizzano la piattaforma mRNA vengono testati in studi clinici di fase I/II come trattamento inalatorio per la fibrosi cistica, afferma il suo sito web.

Le due società stanno anche studiando vaccini mRNA contro una varietà di malattie infettive e a giugno hanno avviato una sperimentazione di fase I per valutare un possibile vaccino contro l’influenza stagionale a base di mRNA, utilizzando Sanofi come il principale produttore mondiale di vaccini antinfluenzali sulla base delle proprie conoscenze professionali.

I termini finanziari dell’offerta non sono chiari. Dall’inizio della pandemia, il valore di mercato di Translate Bio è quintuplicato, raggiungendo circa 2,2 miliardi di dollari alla chiusura delle contrattazioni di lunedì. Nella negoziazione di giovedì, il prezzo delle sue azioni ha raggiunto un massimo intraday di $ 36,98.In caso di successo, questa acquisizione segnerà l’ultimo interesse di un’importante azienda farmaceutica nella tecnologia dell’mRNA. Moderno (Nasdaq:). Il metodo dell’RNA messaggero (acido ribonucleico) è un campo del campo professionale di Translate Bio, che istruisce le cellule umane a produrre proteine ​​​​specifiche per produrre una risposta immunitaria a malattie specifiche. Sanofi e Translate Bio collaborano dal 2018 e l’anno scorso hanno sviluppato congiuntamente un vaccino COVID-19 a base di mRNA. Si aspettano i risultati provvisori degli studi clinici di Fase I/II nel terzo trimestre.

Un portavoce di Sanofi ha rifiutato di commentare e Translate Bio non ha risposto alle richieste di commento via e-mail o telefono.

Una delle fonti ha affermato che il consiglio di amministrazione di Translate dovrebbe incontrarsi lunedì per discutere la proposta.La seconda fonte dice Sanofi (Nasdaq:) I direttori si sono incontrati domenica per discutere un potenziale accordo.

Il prezzo delle azioni di questa società biotecnologica quotata a New York è salito di oltre il 70% nel commercio after-hour a più di $ 50. Sulla base del forte aumento del titolo, gli investitori si sono riversati nel settore, desiderosi di sviluppare vaccini e trattamenti per controllare la pandemia. Ha causato 4,3 milioni di morti e sconvolto l’economia globale.

