Ogni bambino dovrebbe ottenere lo stesso?

Distribuire la tua eredità alle generazioni future può essere complicato. Ricordi cosa è successo al “Re Lear” di Shakespeare? Tuttavia, Nessuna volontà È il colmo dell’irresponsabilità. Un compito che va affrontato.

In molti casi, la scelta ovvia – equa distribuzione dei beni tra i bambini – è la scelta giusta. Tuttavia, in alcune famiglie, potrebbe non avere senso dare a tutti i figli la stessa eredità.Come Pianificazione L’avvocato ha sottolineato che esiste una differenza tra lasciare uguali diritti di eredità (ogni figlio riceve lo stesso importo) e diritti di eredità equa (ogni figlio riceve diritti di eredità equi in base alle proprie circostanze).

Quindi, quando ha senso lasciare la stessa eredità a ogni bambino, e quando hanno più senso disposizioni diverse? In che modo ogni scelta influisce sull’armonia dei fratelli e se i tuoi desideri sono come desideri? Continua a leggere.

Punti chiave Di solito ha senso dividere la tua proprietà tra i tuoi figli su una base equa, specialmente quando la loro storia e le loro circostanze sono simili.

L’equa distribuzione può anche evitare conflitti familiari per equità o favoritismi.

Tuttavia, anche la distribuzione potrebbe non essere effettivamente equa, specialmente quando alcuni bambini erano economicamente più favoriti di altri, o alcuni bambini si trovano in una situazione finanziaria più difficile.

Quando farlo: uguale importo

Se ci sono tre figli, l’equa distribuzione significa ovviamente che dopo la morte di entrambi i genitori, tutti riceveranno un terzo dell’eredità rimanente.

“Quando ogni bambino ha bisogni simili e situazioni simili nella vita, ogni bambino ha ricevuto un sostegno simile dai suoi genitori in passato, e ogni bambino è mentalmente ed emotivamente capace e responsabile, ogni bambino guadagna. La stessa eredità è significativa”, ha affermato. Laura K. Meyer, Avvocato specializzato in pianificazione successoria a Newport Beach, California, e autore di “La preoccupazione dei genitori, il piano dei grandi genitori: testamenti, trust e pianificazione patrimoniale per le famiglie dei bambini piccoli”.

Ad esempio, se i tuoi figli hanno completato gli studi universitari (paghi la retta) e non dipendono più da te per l’assistenza finanziaria, se nessun bambino è disabile o gravemente malato e se tutti dimostrano che sono responsabili del denaro, fai la media beni Assegnarli è logico.

Se la tua eredità include beni immobili e altro bene tangibile, Dovrai determinare il valore in dollari di ogni bene e decidere cosa ha più senso per ogni bambino. Considera la situazione comune in cui i bambini sono sparsi in tutto il paese.

“Se a un bambino è sempre piaciuta la casa principale del Connecticut e vive ancora nelle vicinanze, ha senso lasciare a lui o lei”, ha detto Eric Melman, Vicepresidente di Palisades Hudson Financial Group a Stamford, Connecticut. Un altro bambino che vive in Florida può ereditare la casa sulla spiaggia di Boca. “Qualsiasi differenza nel valore della proprietà può essere compensata con contanti o altri beni”, ha continuato.

Anche se ritieni che uno o più dei tuoi figli non siano degni di un’uguale eredità, ci sono alcuni motivi spiacevoli: farlo può aiutare a evitare i costi del conflitto, compresi i costi emotivi e finanziari.

Dal solo punto di vista del contenzioso, il modo migliore per prendere una decisione è valutare la possibilità che il figlio trascini l’eredità attraverso il contenzioso. Philip J. Ruth, Il direttore della pianificazione patrimoniale dello studio legale Stone Arch a Minneapolis. Ha detto che una causa “esaurirà la tua famiglia e la tua proprietà finanziariamente ed emotivamente”, ha detto, e “farà cadere alcuni dei tuoi beni in un posto diverso da quello che speravi: nell’avvocato che ha in tasca”.

Se il tuo testamento viene impugnato dopo la tua morte, alcuni dei tuoi beni finiranno nelle tasche dell’avvocato, non dei tuoi eredi.

Quando farlo: quantità diverse

Non sempre è giusto dare a ogni bambino una fetta di torta.Forse uno dei tuoi figli sta fungendo da badante e vuoi premiarlo per la sua dedizione o compensare il tempo e il salario persi, supponiamo Candice N. Aston, Fondatore e avvocato capo della pianificazione patrimoniale di Aiston Law a Portland, Oregon.

O, forse, dai a un bambino molti più soldi di un altro nella tua vita, ad esempio $ 50.000 per un matrimonio, una scuola di specializzazione o un acconto per l’alloggio. In questo caso, se ottieni l’equivalente di $ 200.000 per ciascuno dei tuoi due figli in altri modi, puoi lasciare $ 175.000 per il bambino che hai dato in precedenza e $ 225.000 per te senza dargli Child. Questa distribuzione segue il principio di equità piuttosto che di uguaglianza.

Aiston suggerisce che se hai un bambino che non è in grado di prendersi cura di te stesso, potresti voler lasciare la maggior parte della tua proprietà attraverso un fondo per bisogni speciali per prendersi cura del bambino. I bambini con disabilità potrebbero aver bisogno di un sostegno al reddito per coprire le spese di base della vita e fondi per coprire le necessità mediche in corso. Fratelli e sorelle possono comprendere questa situazione e non si arrabbieranno per la mancanza di denaro ricevuto, ma fate loro sapere che il vostro piano è ancora una buona idea, così non sarete sorpresi dopo la vostra morte.

Il fondo per bisogni speciali finanziato da una terza parte fornisce assistenza finanziaria ai bambini con bisogni funzionali senza rischiare benefici pubblici esistenti o futuri.

Quando hai una famiglia mista, puoi anche decidere di lasciare in eredità un importo diverso e uno dei figli può aspettarsi di continuare a ricevere il sostegno dell’altro genitore. Puoi farlo anche quando gestisci un’azienda di famiglia e un figlio ha una quota di proprietà maggiore di un altro figlio, o quando un figlio è finanziariamente irresponsabile, ha una dipendenza che non vuoi sostenere, o non vale o non puoi sostenere Non credere che ci siano guadagni inaspettati.

Aston dice Linee guida generali Dovrebbe essere quello di promuovere l’armonia familiare. “È incredibile quante famiglie vadano in pezzi a causa della distribuzione dell’eredità dopo la morte dei loro genitori”, ha detto.

I bambini possono denunciare di più?

Se decidi di non distribuire equamente i tuoi beni ai tuoi figli, tieni presente che metti il ​​tuo piano e i tuoi figli a rischio di contenzioso. Quanto è grande questo rischio e quanto è probabile che l’asset allocation sia diversa da quella che desideri?

“I bambini possono sempre fare causa, ma di solito c’è bisogno di una base testamentaria efficace”, ha detto Jeffrey R. Gottlieb, Avvocato specializzato in pianificazione patrimoniale a Palatine, Illinois. Tuttavia, con un’attenta pianificazione patrimoniale, è possibile alleviare qualsiasi sfida.

Il primo passo è redigere il tuo volere Con l’assistenza di un avvocato di pianificazione patrimoniale, hai una mente sana e memoria e no Influenza impropria Un figlio da te. “Influenza impropria” significa che uno dei tuoi altri figli crede – o almeno crede che possa essere provato in tribunale – che tu sia stato manipolato nel processo di creazione della tua volontà. Di conseguenza, il bambino ha sostenuto che hai espresso un desiderio che non avresti mai avuto, o che non era quello che volevi veramente. Non ti difenderai lì per affrontare tali affermazioni, quindi devi assicurarti che nessuno possa sfidare con successo.

“Mancanza di capacità”, un altro modo per sfidare un testamento, significa che quando crei o modifichi un testamento, non capisci cosa stai facendo. Ciò potrebbe essere dovuto alla tua età, o a causa di malattie fisiche o mentali che erodono le tue capacità Prendi la decisione giusta. Il bambino può anche provare a sostenere che il tuo testamento non è valido a causa di una frode o che la tua firma non è stata testimoniata.

La clausola anticoncorrenziale prevede che chiunque impugni il testamento perde i suoi diritti successori e può essere utilizzato per prevenire qualsiasi contestazione legale.

Come proteggere i tuoi desideri

Ci sono alcuni modi per ridurre al minimo la possibilità che i bambini meno popolari sfidino la tua volontà in tribunale, e ci sono alcuni modi per ridurre al minimo le loro possibilità di vittoria.

Gottlieb ha dichiarato: “Una clausola di non concorrenza più almeno alcuni regali simbolici possono frenare le sfide”. Clausola indifendibile È fondamentalmente la lingua nel tuo testamento, che afferma che qualsiasi erede che porta il tuo testamento in tribunale confischerà qualsiasi proprietà. È qui che entra in gioco un regalo nominale: affinché i termini abbiano effetto, tuo figlio deve perdere qualcosa. Devi avere abbastanza bambini che non siano così viziati in modo che possano averne di più tenendoli zitti invece di andare in tribunale.

Certo, questa è una scelta spiacevole, ma può significare la migliore possibilità di mantenere intatta la tua volontà. Tuttavia, l’applicabilità di questi termini varia da stato a stato, quindi controlla le leggi del tuo stato prima di considerare questa opzione.

Gli esperti di pianificazione patrimoniale affermano che altri modi per evitare testamenti impegnativi includono:

Usane uno Ritenere Fornire una struttura ai bambini che potrebbero non essere in grado di gestire da soli la proprietà in modo responsabile.

Quando firmi un testamento per dimostrare che la dichiarazione di incompetenza non è valida, lascia che il tuo medico ne sia testimone.

Escludere tutti i bambini dal processo di scrittura del testamento per invalidare le pretese di influenza indebita.

Discuti i tuoi desideri con ogni bambino per evitare sorprese e spiega il tuo ragionamento.

È molto probabile che questo tipo di causa finisca con un accordo, ha detto Ruce, aggiungendo: “L’accordo cambierà in una certa misura il tuo piano patrimoniale perché i fondi potrebbero finire in un luogo o una persona diversa da quella che desideri”.

Linea di fondo

“La cosa più importante è ricordare quando Dividi l’eredità È perché questi sono i tuoi soldi e hai il diritto di usarli per fare ciò che vuoi”, ha detto Ruth.

In altre parole, la parità di eredità è la cosa più significativa quando qualsiasi dono o sostegno finanziario che offri a tuo figlio nella tua vita è molto piccolo o sostanzialmente uguale e nessun bambino fornisce la maggior parte della tutela. Prenditi cura dei genitori più anziani.

“Quando c’è una disuguaglianza reale o percepita, la possibilità di cercare rimedi legali è notevolmente aumentata”, ha detto Ruth. Devi decidere quanto questo rischio influisca sul temperamento di tuo figlio, sul suo rapporto con l’altro e se vale la pena rischiare di lasciare un’eredità ineguale. Pianificare attentamente la tua proprietà potrebbe non essere facile, Ma è essenziale.