Okta supera la redditività e migliora le sue prospettive. Il prezzo delle azioni è ancora in calo.

Sebbene il provider di identità cloud abbia rilasciato utili del secondo trimestre migliori del previsto, il prezzo delle azioni di Okta è ancora sceso alla fine di mercoledì. La società ha anche emesso una previsione rialzista per il resto dell’anno.

Anche così, le azioni

Polpo

(Codice azionario: OKTA) è sceso del 2,4% durante gli orari di negoziazione prolungati.

Okta rapporto Sconfitta nel secondo trimestre 276,9 milioni di dollari USA, ovvero 1,83 dollari USA per azione, mentre una perdita netta di 60,1 milioni di dollari USA nello stesso periodo dello scorso anno, ovvero 48 centesimi per azione. Dopo l’adeguamento per la compensazione delle azioni e altri fattori, Okta ha riportato una perdita di 11 centesimi per azione. I ricavi sono aumentati del 57% a 315,5 milioni di dollari.

Gli analisti si aspettavano in precedenza una perdita rettificata di 35 centesimi per azione e un fatturato di 295,5 milioni di dollari.

Per Okta, l’economia Riaprire Tutte le parti del mondo hanno creato incertezza a breve termine, ma il CEO Todd McKinnon ha detto di Barron Mercoledì, la tendenza generale del lavoro a distanza continuerà a beneficiare l’azienda.

Sebbene il Covid-19 abbia portato incertezza a molte aziende, sempre più aziende devono proteggere la sicurezza degli uffici domestici, dove le persone utilizzano applicazioni cloud che non si trovano nel data center dell’azienda. “Questa è una storia di due fattori”, ha detto McKinnon.

Okta deve ancora nominare un nuovo direttore finanziario Dopo le dimissioni il 1° giugno Mike Curry. Almeno un analista di Wall Street ha affermato che mercoledì potrebbe pubblicare il rapporto finanziario contemporaneamente al rapporto finanziario, ma per ora la posizione permanente del direttore finanziario è ancora vacante.

Okta ha dichiarato di aspettarsi una perdita rettificata da 25 cent a 24 cent per azione nel terzo trimestre e ricavi da 325 milioni a 327 milioni di dollari USA. Gli analisti di Wall Street hanno previsto una perdita di 34 centesimi per azione e un fatturato di 321 milioni di dollari.

McKinnon ha affermato che la società ha alzato le prospettive perché “tutte le tendenze sono molto positive” e Okta ha superato le aspettative su “tutti gli indicatori”.

Okta ha alzato le sue previsioni per quest’anno e ha detto che ora prevede una perdita rettificata per azione di 77 centesimi a 74 centesimi per l’intero anno e un fatturato di 1,24 miliardi di dollari USA a 1,25 miliardi di dollari USA. La stima di consenso per l’intero anno è una perdita di 1,11 dollari per azione e un fatturato di 1,22 miliardi di dollari.

McKinnon ha detto che Fiduciosi che il trend continuerà Buon per Okta, motivo per cui l’azienda ha migliorato le sue prospettive.