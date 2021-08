Olimpiadi-allenatore tedesco Hyundai Pentathlon squalificato dopo aver giocato a cavallo Reuters

“Le regole devono essere cambiate in questo modo per proteggere il cavaliere e il cavallo”, ha detto Holman. “L’attenzione deve essere rivolta al benessere degli animali e alla concorrenza leale per gli atleti”.

C’erano segni di problemi in vista, poiché il ragazzo Masheng di Schle si è alzato a testa in giù e si è comportato male durante il periodo di riscaldamento, e presto si è rifiutato di saltare.

I moderni atleti di pentathlon competono per le medaglie in cinque diversi sport.Invece di usare i propri cavalli per le gare equestri, pescano un cavallo a caso e hanno 20 minuti di tempo di riscaldamento prima della competizione.

L’Union of Modern Pentathlon (UIPM) ha dichiarato che Reisner è stata squalificata per le sue azioni nella corsa ad ostacoli venerdì.

