Olimpiadi-Byers si ritira da due finali, Ledki e Drexel illuminano il pool Reuters

Foto del file: 2020 Tokyo Olympics-Gymnastics-Art-Women's Team-Finals-Ariake Gymnastics Center, Tokyo, Giappone-27 luglio 2021. Il giocatore americano Simone Byers fa gesti mentre indossa una maschera protettiva.



Autori: Steve Keating e Simon Evans

Tokyo (Reuters)-La ginnasta americana Simone Biles si è ritirata dalle altre due finali https://www.reuters.com/lifestyle/sports/gymnastics-american-simone-biles-withdraws-event -finals-vault-uneven-bars- us- Sabato 31-07-21 a Tokyo, non è chiaro se apparirà di nuovo alle Olimpiadi, mentre i nuotatori Katie Ledecky e Caleb Dressel hanno recuperato parte del loro splendore perduto https://www.reuters.com/lifestyle/ sport/nuoto-more-gold-dressel-mckeown-does-dorso-doppio-2021-07-31 America in piscina.

Il velocista nigeriano Blessing Okagbare è stato temporaneamente sospeso durante il primo fallimento del test antidroga dei Giochi Olimpici https://www.reuters.com/lifestyle/sports/athletics-nigerian-sprinter-okagbare-banned-after-failed-drugs-test – 2021 -07-31 Ha concluso la sua corsa a Tokyo dopo essere risultata positiva all’ormone della crescita umano.

Il pilota americano di BMX Connor Fields ha lasciato l’unità di terapia intensiva a causa di un’emorragia cerebrale https://www.reuters.com/lifestyle/sports/cycling-fields-suffered-brain-bleed-crash-out-icu-says- mother- 2021- 07-31 nel suo terribile incidente il giorno prima. Fields era originariamente uno dei favoriti per la medaglia d’oro, ma è stato sconfitto in uno scontro alla prima curva delle semifinali.

La Cina ora è in cima alla lista delle medaglie con 20 medaglie d’oro https://graphics.reuters.com/OLYMPICS-2020/MEDALTALLY/rlgpdynkjvo/media-embed.html. Ce ne sono 17 in Giappone e 16 negli Stati Uniti.

I Giochi Olimpici si sono svolti senza spettatori e sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia, un cambiamento senza precedenti nella storia dei Giochi Olimpici moderni. Con l’aumento delle infezioni, il Giappone è sempre più preoccupato di costringere il governo a estendere lo stato di emergenza https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/japan-proposes-adding-four-regions-covid-19- emergenza -ministro- 2021-07-29 a Tokyo ed estenderlo alle prefetture limitrofe.

Il numero di persone infette a Tokyo sabato ha raggiunto il nuovo record di 4.058, superando per la prima volta le 4.000.

La maggior parte del focus delle Olimpiadi è sulla superstar Byers. Questa settimana si è ritirata dalla competizione a squadre dopo un brutto volteggio di apertura, e poi si è rifiutata di difendere il suo campione a tutto tondo. Il motivo era che era preoccupata per il suo corpo e la sua mente , che ha fatto il mondo.Benessere scioccato.

“Oggi, dopo ulteriori consultazioni con il personale medico, Simone Byers ha deciso di ritirarsi dalle finali di volteggio e parallele asimmetriche”, ha detto la squadra di ginnastica degli Stati Uniti, aggiungendo che continuerà a essere valutata quotidianamente per vedere se parteciperà all’esercizio finale al corpo libero. E trave di equilibrio.

La sua franchezza ha messo sotto i riflettori i problemi di salute mentale degli atleti e ha suscitato un ampio sostegno in tutto il mondo. Durante un po’ della sua gravità, ha parlato di “twisting”, eventi di disorientamento https://www.reuters.com/lifestyle/sports/i-had-twisties-just-like-simone-2021-07-30- Abilità di sfida.

Venerdì, Byers ha scritto su Instagram: “Onestamente, provare a fare un’abilità senza sincronizzare mente e corpo è davvero scioccante”.

“Lei rende le cose difficili”

Nel nuoto, Ledki e Drexel hanno aumentato il loro numero di medaglie ed eliminato finora le deludenti Olimpiadi per la squadra di nuoto degli Stati Uniti. Le loro otto medaglie d’oro sono solo la metà delle Olimpiadi di Rio.

Ledki ha perso contro l’australiana Ariane Tittmos nei titoli dei campionati dei 200m e 400m, poi l’ha sconfitta nei 1500m, diventando la prima nuotatrice a vincere 6 medaglie d’oro individuali sabato Atleta, ha corso a casa negli 800 metri.

Controllata fin dall’inizio, Ledecky ha ampliato il suo vantaggio su Titmus dalla soglia dei 500, ed è tornata a casa con più di un secondo di vantaggio sull’avversario, vincendo la partita per la terza volta consecutiva, un’altra prima.

“Lei rende il gioco difficile, quindi il gioco è divertente”, ha detto Ledki.

Il campione del mondo Drexel si è precipitato al campionato farfalla di 100 metri a tempo di record mondiale e ha vinto la sua seconda medaglia d’oro individuale, aggiungendosi alla medaglia d’oro vinta nella staffetta 4×100 stile libero.

“Vincere la finale olimpica richiede di stabilire un record mondiale”, ha detto.

“Il mio piano è di uscire rapidamente e attenermi ad esso.”

La Gran Bretagna ha vinto la prima staffetta mista 4×100 dei Giochi Olimpici ed è la quarta volta che vince la medaglia d’oro nel nuoto e stabilisce un record mondiale. Le quattro medaglie d’oro britanniche nel nuoto segnano il loro miglior ritorno in più di un secolo.

Nella partita di pallavolo femminile, la squadra statunitense ha perso l’attaccante principale Jordan Thompson a causa di un infortunio in due set consecutivi della squadra del Comitato Olimpico Russo (ROC), perdendo la speranza di vincere la prima medaglia d’oro.

La Thompson si è slogata la caviglia nel secondo set e non è tornata dopo essere stata aiutata a uscire dal campo per cure mediche.In seguito, è scoppiata in lacrime quando ha visto la sconfitta della squadra americana a bordo campo.

Stimolanti, proiezione accidentale

Stimolanti e incidenti scioccanti nelle biciclette BMX, così come le pandemie, hanno ridotto l’eccitazione dello sport.

Okagbere della Nigeria, velocista e medaglia d’argento nel salto in lungo alle Olimpiadi del 2008, è stato temporaneamente sospeso sabato.Il dipartimento di integrità dell’atletica leggera è responsabile del monitoraggio della situazione del doping.

La 32enne sta partecipando alla sua quarta Olimpiade, venerdì ha vinto facilmente la sua hotline da 100 milioni di punti e si è qualificata per le semifinali.

Le agenzie internazionali di test hanno dichiarato che più della metà dei 5.000 test antidoping previsti per i Giochi Olimpici sono stati condotti.

Quando il nuotatore americano Ryan Murphy ha detto venerdì che la sua finale di 200 metri dorso era “probabilmente impura”, il doping è venuto alla ribalta perché il suo titolo è stato perso a Yevgeny Lilov del Comitato Olimpico Russo.

Murphy ha vinto tre medaglie d’oro a Rio de Janeiro e in seguito non ha più lasciato intendere che il suo avversario stava barando.

Travis Tygart, il capo dell’agenzia antidoping statunitense, ha dichiarato a Reuters: “I funzionari statali e sportivi russi si sono avvolti in una nuvola oscura. Purtroppo, nel processo, i loro atleti sono stati spinti. Nella tempesta”.

Il pilota di BMX americano Fields è stato trasferito fuori dall’unità di terapia intensiva dopo essere rimasto in reparto per una notte, ma è rimasto in ospedale.

“Il medico ha riferito che Fields ha avuto un’emorragia cerebrale nella sede”, ha detto l’American Cycling Association.

Gli organizzatori hanno segnalato 21 nuovi casi di COVID-19 legati alle Olimpiadi, portando il numero totale a 241 dal 1 luglio, un numero molto piccolo considerando che migliaia di persone hanno partecipato alla competizione.