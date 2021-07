Olimpiadi-L’ex primo ministro giapponese Abe sarà assente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi-NHK Reuters

NHK ha affermato che dopo che il governo giapponese ha dichiarato lo stato di emergenza di Tokyo e le restrizioni ai virus, Abe ha deciso di non partecipare alla cerimonia per ridurre al minimo i rischi per la salute di residenti e turisti.

Nel 2013, Abe ha svolto un ruolo enorme nell’attrarre le Olimpiadi a Tokyo. Di fronte a una sala banchetti piena di membri del CIO, ha promesso che il persistente disastro nucleare di Fukushima era “controllato” e posizionato il suo paese. Per “appassionato, orgoglioso, e un forte sostenitore dei Giochi Olimpici”. Per motivi di salute, si è dimesso l’anno scorso e dovrebbe partecipare il suo successore, il primo ministro Yoshihide Suga.

Tokyo (Reuters)-Secondo l’emittente pubblica NHK, l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe non parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, una volta vestito da Super Mario per promuovere le Olimpiadi di Rio.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.