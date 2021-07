Olimpiadi-Shakari Richardson non è stato selezionato per la staffetta statunitense di Tokyo Reuters

“Tutti gli atleti dell’USATF sono ugualmente consapevoli e devono rispettare le attuali normative antidoping. Se le regole vengono applicate solo in determinate circostanze, la nostra credibilità come agenzia di regolamentazione nazionale andrà persa”, ha affermato l’USATF.

Essere selezionata per la staffetta è la sua unica possibilità di partecipare alle Olimpiadi. Sulla base delle opinioni degli artisti USATF, l’allenatore della staffetta è stato in grado di selezionare due atleti tra i primi quattro classificati.

La Richardson ha dichiarato in un’intervista alla NBC la scorsa settimana di aver usato sostanze vietate in risposta alla morte di sua madre.

“Siamo molto solidali con i sentimenti estenuanti di Shakari Richardson e la elogiamo vivamente per il suo senso di responsabilità, e continueremo a fornirle supporto dentro e fuori la pista”, ha detto l’USATF in una dichiarazione scritta.

(Reuters) – Il velocista americano Shakari Richardson non sarà selezionato per la staffetta 4x100m degli Stati Uniti per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 dopo essere risultato positivo alla marijuana per un mese.

