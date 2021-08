Olimpiadi-U.S. vincono la sedicesima medaglia d’oro del basket maschile, forte pioggia minaccia il baseball Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

5/5 © Reuters. 2020 Tokyo Olympics-Basket-Men-Gold Medal Match-Francia vs. Stati Uniti-Giappone Saitama Super Arena-7 agosto 2021.L’americano Kevin Durant e il francese Rudy Gobert e il francese Timothy Loiu-Caballo nel gioco Reuters



2/5

Tokyo (Reuters)-Gli Stati Uniti hanno vinto la loro 16a medaglia d’oro olimpica https://www.reuters.com/lifestyle/sports/basketball-us-beat-france-win-16th-mens-gold-2021-08-07 La partita di basket maschile di sabato ha vendicato la sconfitta al primo turno e la squadra di baseball maschile americana spera di portare la medaglia d’oro al luogo di nascita di questo sport nella finale contro il Giappone ospitante.

Nelly Korda mantiene la dinastia del golf di famiglia e l’olimpionico più riccamente decorato della Nuova Zelanda https://www.reuters.com/lifestyle/sports/canoe-sprint-hungarys-csizmadia-briton-heath-ease-into-final-2021-08 -05, Lisa Carrington, ha dovuto finire quarta nei 500 m femminili in kayak per quattro persone.

In una serie di finali di boxe nel penultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo, il poco conosciuto brasiliano Herbert Sosa ha vinto la medaglia d’oro dei pesi medi in uno straordinario terzo turno a eliminazione diretta https://www.reuters.com/lifestyle/sports/boxing- yafai -vince-britains-first-boxing-gold-tokyo-games-2021-08-07.

Alla Saitama Super Arena nel nord di Tokyo, la squadra statunitense ha sconfitto la squadra francese 87-82 dopo aver perso due partite di esibizione consecutive a luglio, e ha scioccato l’ultima medaglia d’argento nei turni preliminari, vincendo la medaglia d’oro nel basket per la quarta volta in un riga.

Kevin Durant guida la squadra degli Stati Uniti con 29 punti. Di fronte alla più grande folla delle Olimpiadi, lo stato di emergenza del Giappone si sta espandendo a causa dell’ondata di COVID-19. Quasi tutti gli eventi non hanno fan. Atleti, funzionari, media e volontari hanno occupato la metà inferiore dei posti al posto dei tifosi.

A sud della capitale Yokohama, il tempo minaccia l’inizio della finale di baseball alle 19:00 (1000 GMT) e c’è l’80% di probabilità che piova di notte.

La Repubblica Dominicana ha avuto una pioggerellina occasionale nelle partite più calde del gioco dell’87% di umidità e ha battuto la Corea del Sud 10-6 per vincere la medaglia di bronzo. Nessuna azione è stata rinviata, ma un lanciatore ha lanciato e ha permesso di correre per segnare in un acquazzone più pesante.

Se gli americani battessero i padroni di casa nel Giappone pazzo per il baseball, sarà solo la loro seconda medaglia d’oro https://www.reuters.com/article/olympics-2020-bsb/olympics-baseball-us-coach-who-won- gold-in-2000-want-toll-old-mates-ive-got-two-id USL1N2PD1DE nel movimento ricreativo del loro paese.

“Ho detto loro che hanno la possibilità di fare la storia e diventare la seconda squadra americana a vincere una medaglia d’oro”, ha detto a Reuters Ernie Young, allenatore in battuta e panchina olimpica degli Stati Uniti, di aver tirato fuori la medaglia del 2000 dal suo nascondiglio. “Sono stanco dei miei partner che dicono che siamo l’unica squadra”.

Nel golf, dopo che Xander Schauffele ha vinto l’evento maschile, la tesa vittoria in un colpo solo di Korda ha completato la conquista degli Stati Uniti e ha vinto un altro scintillante premio per la famiglia reale dello sport.

La sorella di Koda, Jessica, che era a pari merito per il 15° posto, ha abbracciato il vincitore sul green. La medaglia d’oro aggiunge un cimelio di famiglia al trofeo degli Australian Open di suo padre Peter. Suo fratello minore Sebastian, che ha solo 21 anni, ha vinto il campionato nell’ATP Tennis Tour.

La neozelandese Lydia Ko e la giapponese Mone Inami giocheranno gli spareggi per le medaglie d’argento e di bronzo femminili al Kasumigaseki Country Club nel nord-ovest di Tokyo.

Nelle ultime due Olimpiadi, la connazionale di Gao Carrington non è stata in grado di aumentare le sue sei medaglie, né è riuscito a diventare il primo atleta a vincere quattro medaglie di canoa sprint in una singola Olimpiade.

Il brasiliano Izaquias Queiroz dos Santos, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio, ha vinto la gara di canoa maschile di 1000 m nel Tokyo Sea Forest Fairway. Dopo che il campione in carica Sebastian Brendel non è riuscito a raggiungere la finale, ha sconfitto il cinese Liu Hao e il moldavo Sergey Tanowski.

Queiroz dos Santos ha dichiarato: “Penso di aver finalmente sollevato il peso del mondo dalle mie spalle. “Penso che gli appassionati di sport brasiliani abbiano l’obbligo di rappresentare il nostro Paese. Ora mi sento molto più rilassato”.

Sul ring, il suo connazionale Sousa ha usato un feroce ala sinistra per abbattere l’ucraino Oleksand Shizhnyak, ribaltando un combattimento che aveva quasi perso e vincendo per la seconda volta nella storia del Brasile, vincendo la medaglia d’oro in questo sport.

Susa cadde in ginocchio e urlò, e la sua squadra si rallegrò che Khyzhniak barcollasse per alzarsi e chiese di continuare a combattere.

La britannica Galal Yafayi e la bulgara Stojka Zeliazkova Krastieva hanno vinto la prima medaglia d’oro nel pugilato del loro paese dopo aver preso il sopravvento nella finale dei pesi mosca.

L’emozione di sabato è stata https://www.reuters.com/article/olympics-2020-fbl-idUSL8N2PD5O2 dopo la vittoria di mezzanotte della squadra di calcio femminile canadese, che ha battuto la Svezia 3-2 ai rigori per vincere la prima medaglia d’oro .

“Sappiamo che vinceremo la medaglia d’oro e faremo del nostro meglio per rendere orgoglioso il nostro Paese”, ha dichiarato l’allenatore canadese Bev Priestman. “Lo hanno fatto assolutamente. Hanno insistito fino alla fine. È davvero speciale”.

La squadra svedese è stata più sotto pressione in 120 minuti, ai rigori erano a un solo piede dalla vittoria e sono caduti a terra, diversi giocatori sono scoppiati in lacrime.