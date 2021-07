Oltre 750.000 attacchi ransomware alle società di Hong Kong ogni mese

Ransomware come Revil e TrickBot sono sospetti comuni. Secondo una società di sicurezza di rete Fortinet, tra aprile 2021 e giugno 2021, una media di oltre 750.000 attacchi ransomware contro le organizzazioni di Hong Kong ogni mese. I ransomware rilevati più di frequente durante questo periodo sono stati Revil e TrickBot. I dati del Global Threat Landscape Report di FortiGuard Labs hanno rilevato che i comuni Trojan e botnet che minacciano le aziende di Hong Kong nel secondo trimestre del 2021 includono anche JS/Cryxos.1952!tr Trojan (scoperti per la prima volta nel 2019), botnet Mirai (scoperti per la prima volta) nel 2016 e la botnet Gh0st Rat (scoperta per la prima volta nel 2014). Cherry Fung, direttore regionale di Fortinet per Hong Kong, Macao e Mongolia, ha dichiarato: “Poiché sempre più aziende richiedono ai dipendenti di lavorare da casa durante la pandemia, la superficie di attacco delle minacce si è ampliata”. “Per le organizzazioni con ambienti di rete sempre più complessi e un forte aumento del numero di endpoint, le piattaforme di architettura di sicurezza automatizzata sono diventate essenziali”. FortiGuard Labs ha anche riferito che nella seconda metà del 2020, quando il lavoro e la scuola sono passati a impostazioni remote, gli attacchi ransomware sono aumentati di sette volte. Fung ha affermato che la piattaforma riduce al minimo il rischio attraverso un’ampia visibilità e il controllo dell’intera potenziale superficie di attacco digitale. Ha aggiunto che attraverso l’apprendimento automatico, la piattaforma può identificare automaticamente nuove minacce informatiche e ottenere una rapida prevenzione, rilevamento e risposta.

Ricevi affari a Hong Kong nella tua casella di posta Il tuo indirizzo di posta elettronica

Visto che sei qui…

…Puoi lavorare con noi in molti modi per promuovere la tua azienda e connetterti con i tuoi clienti. Il nostro team può aiutarti a creare e produrre campagne pubblicitarie stampate e digitali su questo sito Web e riviste cartacee.

Possiamo anche organizzare eventi reali o digitali per te e cercare relatori leader di pensiero e leader del settore che potrebbero diventare i tuoi potenziali partner per partecipare all’evento. Abbiamo anche lanciato alcuni programmi di ricompensa per darti l’opportunità di essere riconosciuto per i tuoi risultati durante l’anno.Puoi unirti come partecipante o sponsor.

Permettici di aiutarti a promuovere lo sviluppo del business attraverso una buona partnership!

leggi di più