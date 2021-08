Oncologia, medicina interna e vaccini

Pfizer (PTFE) Generare entrate a livello globale sviluppando, producendo e vendendo un’ampia gamma di prodotti biofarmaceutici. Questi prodotti derivano da fonti biologiche, come organi e tessuti, microrganismi o fluidi corporei animali, e sono ottenuti attraverso processi biotecnologici. Pfizer opera nei mercati sviluppati ed emergenti e collabora con altre aziende per sviluppare terapie e farmaci.

Pfizer ha recentemente collaborato con BioNTech SE per sviluppare un vaccino COVID-19 basato su mRNA (BNTX), una società di biotecnologie con sede in Germania. Il vaccino è stato confermato da vari test e il tasso effettivo è compreso tra il 90 e il 100%.

Il 23 agosto 2021, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, che ora è venduto con il nome di Comirnaty. Il vaccino è stato approvato per l’uso da parte di individui di età pari o superiore a 16 anni e ha ottenuto l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA), che è adatto per individui di età compresa tra 12 e 15 anni, e una terza dose di vaccino per individui con sistema immunitario indebolito funzioni. Questo è il primo vaccino contro il COVID-19 ad essere completamente approvato.

La società opera in un mercato altamente competitivo e spesso altamente regolamentato. L’industria farmaceutica richiede molte spese in ricerca e sviluppo. I principali concorrenti di Pfizer Compreso Merck (MRK), Novartis AGNVS), Eli Lilly and Company (Giglio), Bristol-Myers Squibb (BMY) E Johnson & Johnson (Johnson).

La situazione finanziaria di Pfizer

Pfizer ha annunciato i risultati dell’anno fiscale 2020 del quarto trimestre all’inizio di febbraio (Vento e nuvole), al 31 dicembre 2020. L’utile netto riportato dalla società attribuibile agli azionisti comuni è stato di 594 milioni di dollari, un cambiamento significativo rispetto alla perdita netta di 337 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi del trimestre sono aumentati dell’11,8% a 11,7 miliardi di dollari.

La società ha affermato che le sue prestazioni sono dovute principalmente alle ottime prestazioni di una serie di prodotti, tra cui Vyndaquel/Vyndamax, Eliquis, biosimilari tumorali, ecc. Il vaccino BioNTech COVID-19 BNT162b2 di Pfizer ha ricevuto l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) nel dicembre 2020 e ha contribuito con 154 milioni di dollari di vendite nel quarto trimestre. All’inizio di febbraio, Pfizer ha aumentato la sua previsione per l’intero anno per l’anno fiscale 2021.





Il settore di attività di Pfizer

Pfizer opera come una singola unità aziendale. L’azienda fornisce una ripartizione dei ricavi nelle seguenti aree terapeutiche, ma non fornisce una ripartizione degli utili: medicina interna, oncologia, ospedali, vaccini, infiammazione e immunologia e malattie rare. Tratteremo queste aree in modo più dettagliato di seguito.

Medicina Interna

La medicina interna sviluppa metodi di trattamento per malattie cardiovascolari, diabete e malattie correlate, alcune malattie del fegato, obesità e comorbilità correlate. I suoi prodotti principali includono le serie Eliquis, Chantix/Champix e Premarin. Le entrate nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2020 sono aumentate dell’1,1% a $ 2,3 miliardi, rappresentando quasi il 20% delle entrate totali di Pfizer.

Oncologia

L’oncologia è impegnata nello sviluppo di terapie innovative per seno, prostata, polmone, colon-retto, ovaio, rene, ematologia e altre forme di cancro. I prodotti principali includono Ibrance, Xtandi, Sutent, Inlyta, Retacrit, Lorbrena e Braftovi. Il fatturato trimestrale è aumentato del 22,6% a 3,0 miliardi di dollari. L’oncologia rappresenta circa il 26% delle entrate totali, il che la rende la principale fonte di reddito di Pfizer.

Ospedale

L’area ospedaliera comprende il portafoglio globale di farmaci antinfettivi e iniezioni sterili dell’azienda. Comprende anche Pfizer CentreOne, l’attività di produzione a contratto e vendita di ingredienti farmaceutici attivi dell’azienda. I suoi prodotti principali includono Sulperazon, Medrol, Zithromax, Vfend e Panzyga. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le entrate nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2020 sono aumentate dell’8,0% a 2,2 miliardi di dollari. Il settore ospedaliero rappresenta il 19% del fatturato totale.

vaccino

Il settore dei vaccini è specializzato nello sviluppo di vaccini contro le malattie pneumococciche e meningococciche. Ma sta anche studiando vaccini contro altre importanti malattie infettive, come l’encefalite da zecche e il COVID-19, nonché malattie infettive con esigenze mediche non soddisfatte. I suoi prodotti principali includono il vaccino Prevnar 13/Prevnar 13 (pediatrico/adulto), Nimenrix, FSME/IMMUN-TicoVac e Pfizer-BioNTech COVID-19. I ricavi per il trimestre sono aumentati del 17,2% a $ 2 miliardi, rappresentando circa il 17% del fatturato totale dell’azienda.

Infiammazione e immunologia

Il campo dell’infiammazione e dell’immunologia sviluppa trattamenti per malattie immunitarie e infiammatorie croniche. Si concentra su: reumatologia, compresa l’artrite reumatoide; gastroenterologia/epatologia, come la malattia infiammatoria intestinale; e dermatologia medica, compresa la dermatite atopica e la psoriasi. I prodotti principali includono Xeljanz, Enbrel (al di fuori degli Stati Uniti e del Canada), Inflectra ed Eucrisa/Staquis. Le entrate trimestrali sono aumentate dell’1,3% a 1,3 miliardi di dollari, pari a quasi l’11% delle entrate totali.

Malattia rara

Il campo delle malattie rare si concentra sullo sviluppo di trattamenti per pazienti con malattie rare, in particolare nei campi della cardiologia rara, dell’endocrinologia, dei disordini metabolici congeniti e della terapia genica. I suoi prodotti principali includono Vyndaqel/Vyndamax, BeneFIX e Genotropin. Le entrate trimestrali sono aumentate del 26,1% a 865 milioni di dollari, diventando la fonte di entrate in più rapida crescita di Pfizer nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2020. Le malattie rare rappresentano oltre il 7% delle entrate totali.

Il recente sviluppo di Pfizer

Il 15 maggio 2021, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno raccomandato l’uso dei vaccini Pfizer e BioNTech per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.

Il 14 aprile 2021, Pfizer e BioNTech hanno dichiarato di voler aumentare del 25% la consegna prevista del loro vaccino COVID-19 nell’Unione Europea (UE). La consegna accelerata aiuterà l’UE a superare i ritardi del vaccino Johnson & Johnson, che è legato a rari casi di coaguli di sangue. Pfizer e BioNTech prevedono ora di fornire circa 250 milioni di dosi di farmaci all’UE nel secondo trimestre.

Il 31 marzo 2021, Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nella sperimentazione di fase 3 del vaccino COVID-19 per adolescenti dai 12 ai 15 anni, il vaccino ha mostrato un’efficacia del 100% e una forte risposta anticorpale. Le due società prevedono di presentare questi dati alla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti e all’Agenzia europea per i medicinali (EMA), richiedendo l’estensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale dell’UEA e dell’UE per il vaccino.