OnlyFans rinuncia al sesso e abbraccia un futuro soft-core

Vendite di sesso, ma potrebbe non durare a lungo: questo è un messaggio di OnlyFans, perché vieta i contenuti espliciti per cui è già nota la piattaforma di social media più popolare al mondo.

Affari di famiglia Giovedì è stato fatto un annuncio scioccante, ha annullato la precedente garanzia che avrebbe supportato gli artisti adulti, molti dei quali si sono rivolti al suo sito Web durante la pandemia per intrattenere i consumatori mirati.

La piattaforma è una piattaforma per prostitute, celebrità e influencer per raccogliere foto, video e contenuti personalizzati dai fan. Il volume delle transazioni dello scorso anno è aumentato del 615% a 1,7 miliardi di sterline. Si prevede che avrà un utile ante imposte di 300 milioni di sterline quest’anno.

Da qualche tempo, questa piattaforma britannica ha cercato di attirare più influencer e marchi mainstream che sono cauti riguardo alla pornografia. Ma il cambiamento di politica è avvenuto dopo l’aumento della pressione da parte delle società di servizi finanziari.

“Le banche e altri partner finanziari stanno introducendo più misure di controllo. Vogliamo garantire la sostenibilità della nostra attività e stiamo adottando misure per rendere queste persone più accettabili nei nostri confronti”, ha affermato Guy Gai, tesoriere e fondatore di OnlyFans. Financial Times.

La società, che proibisce la pornografia ma non la nudità, scommette che il calo iniziale delle entrate aprirà la strada per diventare una delle più grandi piattaforme di social media al mondo, dove gli influencer possono addebitare direttamente ai fan il costo di immagini, video e conversazioni esclusive.

Negli ultimi mesi, l’emergere di creatori più mainstream è aumentato: la cantante Cardi B e l’attrice Bella Thorne sono tra le prime celebrità ad aprire account.

A giugno ha iniziato OnlyFans Pronto a vendere azioni Leonid Radvinsky, l’imprenditore ucraino-americano dietro il sito porno MyFreeCams, spera di realizzare un profitto vendendo alcune delle sue azioni.

Una persona vicina a OnlyFans ha affermato che questi piani sono stati accantonati perché la società si è resa conto che finché prevede di apportare importanti modifiche al proprio modello di business, non sarà in grado di attrarre nuovi investitori.

Josh Constine, un importante investitore nel fondo di venture SignalFire, ha affermato che a causa del rischio imminente che i processori di pagamento come Mastercard possano essere tagliati fuori, gli investitori sono stati “schizzinosi” con OnlyFans e Mastercard sarà presto implementato. censura dei contenuti pornografici e richiedono la verifica dell’identità degli artisti per affrontare i “rischi associati a questa attività”.

Constantin ha affermato che il divieto di pornografia “può attirare più investitori” ma “è un male per le prostitute. [and] Non va bene per OnlyFans, perché il confine tra nudità ed esplicitezza è difficile da attenuare”.

OnlyFans ha dichiarato di aver condotto una “revisione approfondita” sul proprio sito Web e che questi cambiamenti non renderanno il compito più difficile.

Kat Revenga, vice presidente del marketing per FanCentro, il concorrente più piccolo di OnlyFans, ha affermato che nelle ultime 24 ore più di 400 nuovi creatori di contenuti hanno inondato il suo sito web.

Non è stata sorpresa dall’annuncio del concorrente. “Non vogliono mai dire pubblicamente che sono un business per adulti, il che è un po’ triste perché la società è così ipocrita riguardo al sesso, quindi devi farlo per sopravvivere”, ha detto.

Dannii Harwood è un amico di Stokelys e il primo modello glamour a firmare sul sito, ma non è d’accordo con l’affermazione che OnlyFans perderà la sua essenza. “OnlyFans è sempre sexy”, ha detto, aggiungendo che lei e i circa 250 modelli OnlyFans che gestisce sono già all’interno delle nuove normative più severe.

“Dico sempre alle ragazze che gestisco, meno è meglio. I ragazzi non vanno su OnlyFans per guardare il porno, possono ottenerlo gratuitamente. Vogliono interagire”, ha aggiunto Harwood.

Il consulente di marketing dell’influencer britannico Scott Guthrie ha affermato che la mossa rappresenta una “grande opportunità” per OnlyFans perché può aiutare ad attirare più celebrità tradizionali a visitare il sito.

Ad esempio, stima che se Cristiano Ronaldo si unisce e dà ai fan principali un assaggio del suo sistema di allenamento o nutrizione dietro le quinte, l’1% dei 330 milioni di follower su Instagram del calciatore si iscriverà per circa $ 10 al mese, OnlyFans La riduzione potrebbe essere circa $ 8 al mese.

Ma i social media hanno acceso il ridicolo di OnlyFans e i critici hanno paragonato la decisione a Dominos che vieta la pizza, osservando che Il rapido declino del sito blog Tumblr Dopo la decisione di espellere i contenuti pornografici nel 2018.

Twitter diventerà ora uno dei pochi siti di social media popolari che consente ancora la pornografia e non richiede agli utenti di verificare la propria età.

Tuttavia, il sito promuove i pagamenti tramite suggerimenti e abbonamenti e potrebbe incontrare le stesse sfide di OnlyFans. “Chiunque accetti pagamenti con carta di credito alla fine risolverà questo problema”, ha detto Constantin.

Rex Woodbury, capo della società di investimento di San Francisco Index Ventures e degli influencer di Instagram, ha affermato che la mossa spingerà i creatori a cercare piattaforme che consentano alle criptovalute più liberamente regolamentate di effettuare pagamenti o che consentano loro di creare le proprie distribuzioni. .

“La storia di OnlyFans sarà un duro promemoria del fatto che ‘costruire la tua casa sulla terra di qualcun altro’ è una sfida”.

Alcuni gruppi sono molto felici. Il National Center for Sexual Exploitation, un’organizzazione anti-pornografia, ha affermato che la decisione di OnlyFans è stata presa dopo che l’organizzazione ha esercitato pressioni contro “comportamenti spudorati che promuovono ancora l’adescamento, il traffico sessuale e lo sfruttamento di gruppi svantaggiati”.

OnlyFans non dirà quanti artisti si aspettano dovranno abbassare i loro contenuti o lasciare il sito, ma molti addetti ai lavori nell’industria del porno criticano l’azienda per aver evitato il gruppo già emarginato di lavoratori.

“L’abbiamo già visto. A causa del contenuto esplicito delle prostitute, piattaforme online come Tumblr, Patreon e ora OnlyFans sono diventate popolari e diventano mainstream, ma quando i processori di pagamento minacciano di abbandonarle in nome della moralità, prenderanno a calci il sesso lavoratori fuori”, ha detto Erika Lust, un produttore di porno con sede a Barcellona.

Katrin Tiidenberg, una sociologa che studia cultura lineare all’Università di Tallinn, crede che le banche e le aziende tecnologiche stiano diventando i motori di quella che lei chiama la “de-piattaformazione” delle prostitute.

“Non vogliamo che le società finanziarie diventino [culture and sexuality] Quello che stanno facendo è fondamentalmente dirci dove possiamo spendere i nostri soldi”, ha detto.