Onu avverte di peggioramento della carestia, più scontri in Tigray, Etiopia Reuters

Sebbene Russia e Cina non si oppongano alla riunione pubblica del Consiglio di sicurezza di venerdì sul Tigray, hanno chiarito che considerano il conflitto un affare interno dell’Etiopia. L’ambasciatore russo alle Nazioni Unite ha dichiarato: “Crediamo che l’intervento del Consiglio di sicurezza per risolvere questo problema sarà controproducente”.

Ander ha messo in dubbio la necessità di una riunione del comitato per la sicurezza pubblica, dicendo all’agenzia di annunciare un cessate il fuoco per migliorare l’accesso agli aiuti, “i nostri amici dovrebbero essere incoraggiati a sostenere e ridurre le pressioni inutili”. .

ONU (Reuters)-Alti funzionari delle Nazioni Unite hanno avvertito venerdì il Consiglio di sicurezza che più di 400.000 persone sono in carestia nel Tigray, in Etiopia, e che nonostante il cessate il fuoco unilaterale da parte del governo federale, c’è ancora il rischio di ulteriori conflitti nella regione.

© Reuters. Il 26 giugno 2021, i portatori etiopi hanno scaricato aiuti alimentari per le vittime della guerra dopo aver raggiunto il checkpoint a Tigray, città di Mai Tsebri, in Etiopia. REUTERS/Stringer 2/4

