OPEC+ abbandonando la riunione, il prezzo del petrolio ha toccato il massimo da tre anni

Poiché l’Arabia Saudita, la Russia e gli Emirati Arabi Uniti non sono stati in grado di raggiungere un compromesso, l’OPEC e i suoi alleati hanno abbandonato la decisione di aumentare la produzione di petrolio e i prezzi del petrolio sono balzati al livello più alto degli ultimi tre anni.

Il ministro dell’OPEC+Petrolio doveva originariamente riunirsi lunedì fallimento Un accordo è stato raggiunto lo scorso fine settimana perché gli Emirati Arabi Uniti non erano soddisfatti dei propri obiettivi di fornitura percepiti come troppo bassi e avevano sottovalutato la propria capacità produttiva.

Tuttavia, poiché i colloqui bilaterali ad alto livello non sono stati in grado di sbloccare lo stallo e raggiungere l’accordo necessario prima dell’inizio del piano ufficiale dell’incontro, l’incontro virtuale è stato annullato.

Il segretario generale dell’Opec ha detto ai ministri che l’incontro è stato “cancellato”. “La data del prossimo incontro sarà decisa a tempo debito”.

Una persona che ha familiarità con la politica dell’Arabia Saudita ha affermato che la posizione degli Emirati Arabi Uniti rende impossibile raggiungere un accordo e che i prezzi potrebbero ora aumentare di conseguenza.

“Abbiamo perso una buona opportunità per aiutare il mercato ad alleviare una carenza temporanea”, ha detto. “essi [UAE] Ora dobbiamo sopportare la pressione dell’aumento dei prezzi del petrolio. ”

Il greggio di riferimento internazionale Brent è salito a 77,09 dollari al barile, in aumento dell’1% al livello più alto dal 2018. Il greggio West Texas Intermediate di riferimento degli Stati Uniti è salito a 76,20 dollari al barile.

Louise Dickson della società di consulenza Rystad Energy ha dichiarato: “Il rinvio della conferenza OPEC+ avvicina il mercato all’assenza di petrolio aggiuntivo dall’alleanza ad agosto, motivo per cui i prezzi del petrolio sono aumentati immediatamente.

Riyadh e Mosca hanno promosso una proposta per aumentare la produzione di 400.000 barili al mese da agosto a dicembre e prolungare l’accordo di fornitura OPEC+ raggiunto lo scorso anno oltre la data di fine prevista di aprile 2022.

Sebbene gli Emirati Arabi Uniti abbiano espresso sostegno per l’aumento della produzione, hanno chiesto alla propria produzione di riferimento, la base per il calcolo della riduzione dell’offerta, di considerare la sua maggiore capacità di produzione e di riesaminarla prima di accettare di estendere l’accordo.

Le persone che hanno familiarità con la posizione degli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che l’Arabia Saudita e la Russia hanno bisogno di più tempo per discutere la posizione di Abu Dhabi, che rimane invariata.

“Non c’è estensione”, ha detto una persona che ha familiarità con le posizioni saudite e russe. “Gli Emirati Arabi Uniti hanno bloccato questa decisione, quindi l’incontro è stato annullato. L’attuale livello di produzione rimane invariato”.

Dall’inizio di quest’anno, i prezzi del petrolio sono aumentati del 50% poiché la domanda si è ripresa profondamente dalla pandemia e i programmi di vaccinazione hanno permesso la riapertura dei paesi ricchi.

Con il calo dei consumi, l’OPEC+ ha ridotto la produzione di petrolio di quasi 10 milioni di barili al giorno lo scorso anno, che rappresenta quasi il 10% della domanda pre-pandemia, e negli ultimi mesi ha lentamente aumentato l’offerta al mercato. Il taglio attuale è di poco inferiore ai 6 milioni di barili al giorno.

Gli analisti hanno affermato che la soluzione alle lamentele degli Emirati Arabi Uniti sulla sua linea di base è complicata perché potrebbe essere necessario rivedere gli obiettivi di altri paesi, il che potrebbe ridurre le quote di alcuni dei maggiori produttori, inclusa la Russia.

Confronto esposto Situazione sempre più tesa L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono tradizionalmente stretti alleati nella politica del Golfo e all’interno dell’OPEC. Negli ultimi anni, gli Emirati Arabi Uniti hanno investito molti soldi nel miglioramento della capacità di produzione di petrolio.

Alcuni analisti hanno avvertito che in caso di rottura dell’accordo di base, la pressione del gruppo OPEC+ potrebbe alla fine portare a un aumento sostanziale dell’offerta, liberando i produttori dalle restrizioni alla produzione.

L’anno scorso, dopo che la Russia si era inizialmente rifiutata di unirsi ai suoi tagli alle forniture, l’Arabia Saudita ha aumentato significativamente la produzione all’inizio della pandemia e quando i blocchi e le restrizioni ai viaggi hanno iniziato a frenare la domanda, esacerbando il crollo dei prezzi.

L’accordo sul taglio della produzione nell’aprile dello scorso anno è stato in parte facilitato dall’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha chiesto di porre fine alla guerra dei prezzi contro l’industria statunitense dello shale oil.

La scorsa settimana, l’amministrazione Biden ha dichiarato di essere preoccupata per l’entità dell’aumento dei prezzi del petrolio negli ultimi mesi.Gli analisti ritengono che la mossa sia un segnale per gli alleati del Golfo, tra cui Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che vogliono vedere livelli più alti. Produzione di olio. Raffreddarsi per incontrarsi.