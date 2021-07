OPEC+ ha raggiunto un accordo per aumentare l’offerta, aumentano i casi di COVID, i prezzi del petrolio scendono del 6% Reutersuter

“Stiamo ancora affrontando gravi deficit in termini di offerta e domanda, ma per il momento l’aumento del petrolio è considerato sufficiente per frenare e soffocare i recenti guadagni”, ha affermato John Kilduff, partner di Again Capital a New York.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati OPEC+ hanno raggiunto domenica un compromesso per aumentare l’offerta di petrolio da agosto per raffreddare i prezzi del petrolio che questo mese hanno raggiunto il livello più alto in più di due anni.

NEW YORK (Reuters) – Lunedì i prezzi del petrolio sono crollati di oltre 4 dollari al barile, segnando il loro giorno peggiore da marzo, dopo che l’OPEC+ ha accettato di aumentare la produzione, il che ha sollevato preoccupazioni per l’eccesso di offerta dovuto al COVID- in molti paesi. minacciare la domanda.

