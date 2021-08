Opinione: Perché gli Stati Uniti sono ossessionati dal “pericolo!” Fiasco

L’ossessione americana per i giochi a premi e la loro caduta in disgrazia non è sorprendente. Uno degli ultimi pilastri rimasti della visione forzata alla radio e alla televisione, “Pericolo!” è un’istituzione rispettata dagli spettatori di tutte le ideologie, religioni, razze e gusti.

Se negli ultimi 30 anni nei giorni feriali hai passato qualche ora rannicchiato davanti alla tv a cena, mangiando braciole di maiale cercando di indovinare le risposte a una serie di domande sulla storia del mondo, sui personaggi e sugli spiriti shakespeariani, sempre in Feeling a tuo agio nell’elegante e professionale compagnia di Alex Trebek, l’ultima cosa a cui vuoi pensare è un’altra disputa elettorale.

Ma questo è ciò che forniscono i dirigenti di Sony Pictures and Televisions. Agli occhi di tutti i fan dello show, questo è come un falso processo. Poi è stato nominato il produttore esecutivo dello show, Mike Richards. Come nuovo conduttore.Anche prima Commento offensivo Ha riportato in superficie il passato e la sua scelta ha causato un putiferio.

Come mai? Perché troppi americani sono in “Pericolo! Sono cresciuto in “Dangerous!”, sognando che potesse partecipare a questo spettacolo, semplicemente meravigliandosi di “Pericolo! “La “conoscenza” è ampia (alcune banali, altre sostanziali). Vincitore. Venendo all’ora di cena, è sempre stato il perfetto comfort food.

Sto invecchiando e ricordo ancora la versione originale diurna degli anni ’60 e ’70, ospitata da un uomo di nome Art Fleming, che all’epoca era l’ospite del test gold standard. Lo spettacolo è iniziato in bianco e nero, il tabellone grande era davvero originale e il bonus era davvero insignificante. (La domanda più semplice vale $ 10.) Fin dall’inizio, questo gioco è una sorta di intrattenimento, senza la stupidità di altri spettacoli di giochi contemporanei, come “Let’s Make a Deal” o “Supermarket Cleanup”. Inoltre, non ha mai accennato a scandali come la “domanda da $ 64.000” che ha fatto esplodere i precedenti spettacoli di domande e risposte. (Chi barerebbe per ricevere una domanda da $ 10, giusto?) “Pericolo!” Il risveglio sotto la guida di Trebek è un meraviglioso aggiornamento: display più cool, categorie più cattive, bonus più grandi e trasmissione durante l’ora di cena per molte persone. Quando l’ho guardato insieme ai miei figli quando erano piccoli, sono rimasti sorpresi di quante risposte ho ricevuto (sotto forma di domande). Mi esorteranno ad esibirmi da solo. Ho obiettato, dicendo che poiché stavo scrivendo sull’attività televisiva, non potevo partecipare a cose che avrebbero potuto fare un sacco di soldi. (Un altro fatto è che posso prevedere che la notte in cui apparirò sarà opera, fiori, famosi giocatori di bocce e suonatori di banjo di musica country. I miei rappresentanti a casa saranno distrutti.) Sospetto che la maggior parte dei fan di “Dangerous!” abbia ricordi simili dello show. Naturalmente, questo significa che investiranno su chi vincerà l'”audit” per sostituire Trebek. L’elenco delle prove è scioccante nella sua portata; così come la maggior parte dei candidati disposti a intraprendere una nuova carriera come presentatore di giochi a premi. Quindi Sony ha deciso di installare una persona virtuale sconosciuta, nessun collegio elettorale, era il produttore esecutivo dello spettacolo.E alcuni ottimi reportage Claire McNeill di Ringer Ha rivelato che stava vendendo misoginia, antisemitismo e altri commenti stupidi all’inizio della sua carriera. Per quanto riguarda la mossa per sostituire la leggenda della TV, durante il fallimento della successione di Johnny Carson, questo lavoro fallito ha elevato la Sony al livello della NBC. Nel processo, i dirigenti dello show hanno macchiato una preziosa gemma televisiva e fatto arrabbiare milioni di fan del popolare show, e così facendo, “Pericolo!” ora appartiene a una categoria a sé stante: “Sono disposto a mutilarmi duemila volte , Alessio.”





