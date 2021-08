Opzioni di prestito abitativo per famiglie a basso reddito

La proprietà della casa negli Stati Uniti è sempre statasogno americano“—Bei prati, staccionate bianche e tutte le comode attrezzature abitative che le persone potrebbero desiderare. Sfortunatamente, per la maggior parte della popolazione, questo ideale è difficile da raggiungere. Per le persone che vivono in famiglie a basso reddito è difficile non sentirsi completamente chiusi Tuttavia, grazie ad alcune opzioni di mutuo pubblico e privato a basso reddito, il sogno di possedere una casa non è così lontano come sembra.

Punti chiave Il livello di reddito di una famiglia determina se sono ammissibili per questi prestiti. Prima di fare domanda, scopri se la tua famiglia rientra nella categoria a basso reddito.

I programmi a livello statale e federale possono fornire mutui a basso reddito senza dover pagare un grosso acconto per la casa.

Alcuni piani richiedono l’utilizzo di prestiti ipotecari per determinate proprietà in determinate regioni degli Stati Uniti.

Prestiti per la casa garantiti dal governo

Il budget totale del governo federale è vicino a 4,5 trilioni di dollari, il che lo rende il più grande fornitore di prestiti, sovvenzioni e altre forme di assistenza del paese. Poiché è nell’interesse del governo mantenere il maggior numero possibile di cittadini a casa per mantenere una forza lavoro felice e sana, agenzie come il Department of Housing and Urban Development (HUD) e la Federal Housing Administration (FHA) hanno sviluppato piani per aiutare a ridurre il reddito La famiglia può permettersi una casa.

Attraverso i seguenti piani, i mutuatari che soddisfano determinati criteri possono cercare e ottenere prestiti ipotecari sostenuti dal governo con requisiti diversi, acconti minimi e indennità. Poiché sono sostenuti dal governo degli Stati Uniti, i finanziatori di solito trattano questi piani come investimenti a basso rischio, portando a condizioni migliori e tassi di interesse potenzialmente più convenienti, sebbene le specifiche di ciascun piano siano diverse.

Prestito della Federal Housing Administration

Rispetto ad altri programmi sostenuti dal governo, i requisiti sono generalmente meno rigorosi. Programma di prestito FHA Progettato per aiutare gli acquirenti di case a basso reddito per la prima volta ad entrare nel mercato immobiliare.Per qualificarsi per il programma, il mutuatario dovrebbe avere una mediana Punteggio di credito 580 e può permettersi un acconto di almeno il 3,5%. A seconda della contea che intendi acquistare, otterrai il limite di prestito FHA consultando il sito Web HUD.

Indipendentemente dal tuo punteggio di credito e dalla tua disponibilità acconto, Tutti i mutuatari devono pagare in anticipo. I mutuatari devono anche pagare i premi assicurativi ipotecari annuali.

Buon vicino progetto della porta accanto

È triste da dire, ma molte persone che lavorano nei servizi pubblici non guadagnano quanto vorresti.Ad esempio, lo stipendio annuale di base degli insegnanti delle scuole superiori può iniziare da $ 36.000 Il reddito medio dei vigili del fuoco è di poco superiore a $ 48.000Secondo la maggior parte degli standard, entrambi i dati li classificano come gruppi a basso reddito.

Attraverso il programma Good Neighbor Next Door fornito da HUD, il personale di servizio pubblico idoneo può acquistare case con uno sconto del 50%. Tutto ciò di cui hai bisogno è che sei attualmente un educatore a tempo pieno dalla scuola materna al 12 ° grado, un tecnico medico di emergenza, un pompiere o un agente delle forze dell’ordine, hai intenzione di acquistare una casa in un’area di rinascita designata dall’HUD e sei disposto a impegnarti a vivere in quella casa per almeno tre anni.

Tuttavia, il problema è che se più di una persona presenta un’offerta per una casa, l’offerta verrà selezionata casualmente.È altresì Mutuo secondario silenzioso Sarà richiesto un importo di sconto, anche se non pagherai, né lo farai Interesse Finché rimani in quella casa per i tre anni necessari, si accumulerà.

Programma di prestito garantito Sezione 502 del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti

Conosciuto anche come prestito per lo sviluppo rurale, questa opzione può aiutare i potenziali proprietari di case a basso reddito ad acquistare una casa senza alcun anticipo. Tuttavia, il criterio principale di questo prestito è che si applica solo a determinate proprietà situate nelle zone rurali del paese.

Secondo l’USDA, i candidati idonei possono utilizzare i prestiti per acquistare, costruire, riparare, migliorare o trasferire le case nelle aree rurali ammissibili e ottenere un finanziamento al 100%. Inoltre, il programma garantisce il 90% dei prestiti, quindi i finanziatori sono molto sollevati perché sanno che c’è meno rischio nell’approvare tali prestiti senza un acconto.

I candidati che desiderano aderire al programma non devono superare il 115% del reddito familiare medio nell’area selezionata. Devono inoltre accettare di vivere di persona a casa come residenza principale e devono essere cittadini statunitensi, non cittadini statunitensi o stranieri qualificati.

Prestito del Dipartimento degli affari dei veterani

I veterani, i membri in servizio attivo e i coniugi viventi con redditi annui inferiori possono avere diritto a Prestito veteraniDal Dipartimento degli affari dei veterani degli Stati Uniti (precedentemente noto come Amministrazione dei veterani), questi prestiti sono progettati per collegare le persone legate all’esercito con l’ottenimento di prestiti da istituti di credito privati ​​a tassi di interesse competitivi.

Se ricevi assistenza ipotecaria da VA, tieni presente che non è richiesto alcun acconto e che il venditore può aiutarti a pagare i costi di transazione. Inoltre, non richiede alcuna assicurazione ipotecaria mensile.

L’idoneità dipende dal tipo di servizio e dal periodo di tempo in cui tu o la persona amata servite. Se stai attualmente servendo o prestando servizio in tempo di guerra, hai bisogno di almeno 90 giorni di esperienza. Se il servizio è in tempo di pace, sono necessari 181 giorni o più. Se sei separato dal servizio, devi avere 24 mesi o l’intero periodo di servizio dell’abbonamento. Se sei nella Guardia Nazionale o Riserva, devi servire almeno sei anni.

Lo stato di solito è disposto a fornire assistenza

Con l’assistenza del governo federale, tutti i 50 stati e territori degli Stati Uniti sono in grado di fornire assistenza per l’affitto, la proprietà della casa e l’acquisto della casa. Questi programmi sono sponsorizzati dal governo statale o locale e variano da stato a stato.

Per saperne di più sui programmi di assistenza abitativa del tuo stato (inclusi eventuali programmi di mutuo), dovresti visitare la pagina HUD di quello stato. A seconda del paese e delle sue risorse, gli aiuti possono arrivare sotto forma di acconti, sovvenzioni o prestiti esenti. L’idoneità e i requisiti possono variare a seconda dello stato in cui desideri diventare proprietario di una casa.

Che cos’è il “basso reddito”?

Se stai guardando il mercato immobiliare attuale e vuoi sapere se puoi permetterti la tua prima casa o ne stai cercando una nuova, sapere a che punto sei nei vari “livelli” di reddito può aiutarti a trovare quello giusto per te Prestiti Casa . In questo modo non solo saprai quanto puoi pagare ogni mese, ma se hai bisogno di ulteriore aiuto, puoi anche usufruire di prestiti o piani speciali.

A livello nazionale, considerata una “famiglia a basso reddito” significa che il reddito annuo totale di ogni persona di età superiore ai 15 anni della famiglia è inferiore ai due terzi del reddito mediano.Secondo un rapporto del 2020 dell’U.S. Census Bureau, la mediana Reddito familiare Nel 2019 era di 68.703 US$. In un rapporto del 2020 del Pew Research Center, il reddito delle famiglie a basso reddito “è inferiore a circa 40.100 dollari.

Sebbene questi numeri sembrino ragionevoli, la soglia per gli alloggi a basso reddito e altri programmi per famiglie a basso reddito può variare da stato a stato. Secondo gli ultimi dati del Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano (HUD), una famiglia di quattro persone nel New Jersey con un reddito annuo di 79.900 dollari è considerata a basso reddito. La stessa famiglia nel Mississippi è considerata una famiglia a basso reddito se il reddito annuo è di $ 48.000.

Tutto ciò dimostra che il concetto di “basso reddito” è relativo.Sebbene il governo statale o federale possa designare la tua famiglia come Classe media O la classe inferiore, il creditore potrebbe collocarti altrove in base al proprio insieme di standard. Quando stai cercando opzioni di prestito a basso reddito, assicurati di essere effettivamente idoneo prima di applicare. La maggior parte delle opzioni di prestito specificherà l’importo massimo che la famiglia richiedente può guadagnare se desidera essere presa in considerazione per un prestito.