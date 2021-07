Opzioni di trading con Iron Condor

I commercianti effettuano la maggior parte degli investimenti in previsione degli aumenti dei prezzi. Sperano che i prezzi diminuiscano. Sfortunatamente, in circostanze normali, il prezzo non cambia molto. Non sarebbe fantastico se potessi fare soldi quando il mercato non si muove? Bene, puoi.Questa è bellezza Opzioni Più specificamente, sull’essere chiamato Avvoltoio di ferro.

Punti chiave La strategia dell’opzione Iron Condor consente ai trader di trarre profitto in un mercato orizzontale che mostra una bassa volatilità.

Iron Condor è costituito da due coppie di opzioni: acquista put OTM e vendi opzioni put, che sono vicine alle valute con buy call OTM e vendi opzioni call.

In combinazione con una gestione prudente dei fondi, Iron Condor mette la probabilità, la vendita a premio temporale delle opzioni e la volatilità implicita dalla parte dei trader.

Come decollare

Gli avvoltoi di ferro sembrano complicati e richiedono del tempo per imparare, ma forniscono un ottimo modo per realizzare profitti sostenuti. In effetti, alcuni trader molto redditizi usano solo condor di ferro. Allora, cos’è una scultura in ferro? Ci sono due modi per guardarlo.Il primo è in coppia strangolato, Uno corto e uno lungo, fuori scioperoUn altro modo di vederlo è due Spread di credito: uno spread di credito rialzista al di sopra del mercato e uno spread di credito ribassista al di sotto del mercato. Sono queste due “ali” che hanno dato il nome alla scultura in ferro. Questi possono essere collocati lontano dal mercato ora, ma la definizione rigorosa prevede prezzi di esecuzione continua nello stesso mese di scadenza.

Lo spread del credito è essenzialmente a Strategia di vendita di opzioniLe opzioni di vendita consentono agli investitori di sfruttare i premi di tempo e Volatilità implicita Questo è inerente all’opzione.Gli spread creditizi si acquistano lontano Fuori dal prezzo (OTM) e vendere opzioni più recenti e più costose. Questo crea credito e spero che entrambe le opzioni siano inutili e ti mantenga credibile. Finché il titolo sottostante non supera il prezzo di esercizio dell’opzione più vicina, puoi trattenere tutto il credito.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2021



Consigli per un volo tranquillo

Ci sono alcune cose da tenere a mente quando si utilizza questa strategia.La prima è la persistenza Opzioni indiceForniscono una volatilità implicita sufficiente per realizzare profitti considerevoli, ma non hanno una volatilità reale che può spazzare via rapidamente il tuo account.

Ma c’è un’altra cosa a cui devi prestare attenzione: non puoi mai subire una perdita sul condor di ferro. La tua potenziale perdita è molto più alta del tuo potenziale guadagno. Questo perché la probabilità che tu abbia ragione è molto alta.Nell’esempio sopra, entrambi i lati superano l’80% (usando delta Come indicatore probabilistico del mercato Non superare questi prezzi di esercizio).

Per evitare perdite complete, se il mercato segue le sue pratiche abituali e negozia all’interno di un intervallo, non devi fare nulla, puoi lasciare che l’intera posizione scada senza valore. In questo caso, puoi mantenere tutto il credito. Tuttavia, se il mercato fluttua fortemente in una direzione o nell’altra e si avvicina o supera uno dei tuoi strike, allora devi uscire da quel lato della posizione.

Evita atterraggi accidentati

Ci sono molti modi per sbarazzarsi del lato del condor di ferro. Uno è semplicemente vendere lo spread di credito specifico e trattenere l’altra parte. L’altro è farla franca con l’intera scultura in ferro. Dipende da quanto tempo hai prima della scadenza. Puoi anche lanciare la parte fallita per ulteriori scioperi out-of-the-money.Ci sono molte possibilità qui, e la vera arte della scultura in ferro sta in Gestione del rischioSe riesci a fare bene in quest’area, hai una strategia che mette dalla tua parte la probabilità, la vendita di opzioni a premio temporale e la volatilità implicita.

Esempio di diffusione S&P 500 Iron Condor

insieme a Indice Standard & Poor’s 500 A 3.330 persone potrebbero comprare 3.500 Opzioni di chiamata (Il punto arancione sotto il quarto punto nel grafico sopra) vende a $ 2,20 e vende 3.450 opzioni call a $ 4,20 (il punto arancione è sopra il terzo punto). Ciò si tradurrà in un credito di $ 2 sul tuo account.Questa transazione richiede Margine di mantenimentoIl tuo broker richiederà solo contanti o titoli sul tuo conto, l’importo pari alla differenza tra il numero di strike meno l’importo del credito che hai ricevuto. Nel nostro esempio, questo sarà di 4.800 USD (1 x 50 x 100 – 200 USD). Se il prezzo di chiusura del mercato a settembre è inferiore a 3.450, manterrai una linea di credito di $ 200.

Per creare un condor di ferro completo, tutto ciò che devi fare è aggiungere anche uno spread di opzioni put di credito. Acquista l’opzione put di 3.100 settembre (il punto arancione sotto il primo punto) a $ 5,50 e vendi l’opzione di 3.150 settembre (il punto arancione sopra il secondo punto) a $ 6,50 e ottieni un altro $ 1 di credito. Qui, il requisito di manutenzione è di US$ 4.900 e c’è una linea di credito di US$ 100 (1 x 50 x 100 – US$ 100). Ora hai un avvoltoio di ferro. Se il mercato rimane tra 3.150 e 3.450, manterrai tutto il credito, che ora è di $ 300. Il costo totale di manutenzione è di 9.700 USD (4.800 USD + 4.900 USD).Perché questo attualmente non soddisfa Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti Definizione rigorosa di scultura in ferro, dovrai avere un margine su entrambi i lati. Se usi colpi continui, devi solo mantenere un margine su un lato, ma questo ovviamente riduce le probabilità di successo.

Linea di fondo

La strategia di opzione Iron Condor è uno dei modi migliori per i trader di opzioni di trarre profitto dal prezzo trascurabile dell’attività sottostante. Molti trader credono di dover aumentare o diminuire sostanzialmente per realizzare un profitto. Tuttavia, come hai appreso dalle strategie di cui sopra, quando i prezzi degli asset non hanno direzionalità, i trader possono generare rendimenti considerevoli. La struttura di questa strategia può sembrare inizialmente confusa, motivo per cui viene utilizzata principalmente da trader esperti, ma non lasciare che la struttura complessa ti spaventi per saperne di più su questo potente metodo di trading.