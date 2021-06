Origini della crisi del debito di Porto Rico

Porto Rico, il territorio degli Stati Uniti, ha fatto molti tentativi per ridurre l’onere del debito e salvare l’economia. Tuttavia, non ha avuto successo e l’ex governatore Ricardo Rossello ha trasferito la crisi al tribunale fallimentare nel 2017.All’epoca aveva circa 74 miliardi di dollari USA in obbligazioni obbligazionarie e 49 miliardi di dollari USA in pensioni non finanziate, il più grande governo in cerca di Fallimento Nella storia americana.

Da questo punto di vista, Porto Rico deve quasi il 70% del reddito totale del Territorio. prodotto interno lordo (prodotto interno lordo). Al contrario, il rapporto medio debito/PIL degli Stati Uniti è del 17%. L’aumento del debito della regione, insieme alla sua economia debole, ha portato alle tre principali agenzie di rating del credito nel 2014 Downgrade Il debito di Porto Rico non è di tipo investment grade, noto anche come junk grade.

Porto Rico sta cercando di uscire dalla bancarotta quadriennale prima della fine del 2021. Il Comitato di vigilanza di Porto Rico è stato istituito dal Congresso nel 2016 e ha presentato un piano di ristrutturazione nel maggio 2021 con l’obiettivo di ridurre il debito di 22 miliardi di dollari.

Punti chiave Porto Rico, un territorio degli Stati Uniti, è stato afflitto da ricorrenti problemi di indebitamento e il declassamento del rating creditizio del 2012 ha peggiorato le cose.

L’invecchiamento della popolazione, l’alto costo dei progetti sociali e il deflusso di molti residenti hanno anche esacerbato i problemi del debito di Porto Rico.

Il Congresso ha approvato Promesa nel 2016, una legge che consente ai territori degli Stati Uniti di chiedere il fallimento.

Nel 2017, l’uragano Maria ha distrutto l’isola dopo aver raso al suolo la comunità e smantellato la rete elettrica.

Nel 2021, i territori degli Stati Uniti hanno proposto un piano di ristrutturazione per ridurre il debito di 22 miliardi di dollari entro la fine dell’anno e uscire dalla bancarotta.

origine

La crisi del debito di Porto Rico ha molteplici radici.In particolare, gli investitori in Porto Rico Obbligazioni comunali Goditi gli incentivi fiscali per molti anni. Gli investitori obbligazionari di tutti i 50 stati hanno approfittato di questo vantaggio acquistando obbligazioni portoricane. Quando il governo emette obbligazioni, in realtà presta agli obbligazionisti con un interesse. Spinto in larga misura da questo vantaggio fiscale, Porto Rico ha emesso troppe obbligazioni e ha iniziato a fare affidamento sui fondi presi in prestito dall’emissione di obbligazioni per equilibrare il proprio bilancio.

Nel corso degli anni, la recessione economica di Porto Rico ha portato ad un ampliamento del deficit di bilancio. Questa piccola isola non ha la capacità di fabbricare e produrre beni. Grazie al suo trattamento fiscale preferenziale, l’esistenza di società tecnologiche e di servizi situate sull’isola ha permesso alla sua economia di sostenersi per decenni. Tuttavia, molti dei vantaggi fiscali di Porto Rico sono di breve durata.stati Uniti Diritto tributario Chiedi che questi vantaggi scadano nel tempo. Quando questo ha iniziato ad accadere, l’azienda ha lasciato l’isola, indebolendo la sua economia.

L’uragano Maria nel 2017 ha colpito di nuovo Porto Rico. L’isola è stata colpita direttamente da un temporale di categoria 4: la rete elettrica è stata interrotta, le strade sono state allagate e l’intera comunità è stata rasa al suolo. Temendo che Porto Rico non sarebbe mai stato in grado di ripagare i suoi debiti, il valore delle obbligazioni crollò. Entro il 2017, il valore dell’obbligazione era sostanzialmente tornato al livello del 2014-2015, ma poi è sceso di nuovo nel 2019 in base alla proposta di consentire a Porto Rico di ridurre il suo debito di protezione dal fallimento.

Rispetto ad altri stati e territori, le spese per progetti sociali di Porto Rico sono sproporzionatamente elevate. Circa la metà dei residenti dell’isola riceve Medicaid o assistenza attraverso il Children’s Health Insurance Program (CHIP). L’alto tasso di povertà di Porto Rico significa sempre che molti residenti cercano assistenza sociale e altri benefici del governo. Ad aggravare il problema c’è il fatto che Porto Rico riceve molti meno fondi federali per aiutare le spese sociali rispetto agli stati con popolazioni comparabili.

Dal 2005, Porto Rico ha registrato un calo dei residenti. Anche la popolazione dell’isola sta invecchiando.Questi fattori combinati riducono la sua Tassa base In sostanza, il Territorio non solo ha assunto sempre più debiti nel 21° secolo, ma è diminuito anche il reddito utilizzato per ripagare i debiti.

Boom dei bond portoricani

Il Jones-Shavers Act del 1917 concesse ai residenti di Porto Rico la cittadinanza statunitense. Chiarisce inoltre molte norme che definiscono il rapporto del territorio con gli Stati Uniti continentali. Uno dei regolamenti riguarda le obbligazioni municipali di Porto Rico e il loro trattamento diverso dalle obbligazioni emesse dagli stati.

Il reddito da interessi dalla maggior parte delle obbligazioni municipali è soggetto a imposte a tutti i livelli di governo, inclusi quelli federali, statali e locali. L’eccezione principale è l’acquisto di obbligazioni emesse dallo stato di residenza dagli investitori, come l’acquisto di obbligazioni municipali della Florida da parte di un Florida. Jones-Shafroth ha esentato tutti e tre i livelli fiscali delle obbligazioni municipali di Porto Rico. Pertanto, i residenti di tutti i 50 stati e di altri territori degli Stati Uniti possono investire in obbligazioni di Porto Rico senza pagare interessi sul reddito.

Non sorprende che i fondi di investimento abbiano iniziato a riversarsi in Porto Rico Obbligazioni stataliPer decenni, questo non ha causato grossi problemi. Tuttavia, negli anni ’70, il governo di Hong Kong iniziò a utilizzare fondi di investimento obbligazionario per bilanciare il bilancio, anche se si trattava di fondi presi in prestito anziché di reddito effettivo. Questa pratica ha portato al rapido accumulo di debiti e Porto Rico ha emesso più debito per pagare gli interessi.Il risultato di Palla di neve del debito Occupa gran parte dell’attuale crisi del territorio.

I vantaggi fiscali che stanno scomparendo in Porto Rico

A differenza della maggior parte degli stati degli Stati Uniti, Porto Rico non ha mai fatto affidamento sulla produzione o sulla produzione di beni per mantenere un’economia forte nella sua storia. La remota posizione dell’isola, la piccola area territoriale e la mancanza di risorse naturali nel territorio rendono impossibile lo sviluppo di una forte base manifatturiera. Per un po’, Porto Rico ha avuto altre cose che potrebbero dare impulso al suo sviluppo economico.Il governo federale incoraggia le aziende a stabilirsi lì stabilendo L’imposta sulle società Esonerare. Ciò è particolarmente interessante per le aziende orientate alla tecnologia e ai servizi, perché Porto Rico è remoto e con scarse risorse e ci sono poche sfide per queste aziende.

Tuttavia, questi incentivi fiscali non sono permanenti. Nel tempo, molte aziende scelgono di cessare le operazioni a Porto Rico.La conseguente recessione economica è equivalente a quella che Detroit ha vissuto nei suoi giorni più bui Grandi Tre Collassa automaticamente.Il calo della presenza delle imprese ha portato ad un calo del PIL e peggiorato la situazione economica dell’isola Rapporto debito/PIL E accelerare il suo declassamento del credito.

Spesa sociale repressiva

La metà dei portoricani riceve assistenza Medicaid o CHIP. Tuttavia, rispetto ad altri stati con una percentuale maggiore di poveri (come il Mississippi), Porto Rico riceve solo una piccola parte dei fondi federali per aiutare le spese sociali. Pertanto, il Territorio deve destinare una parte consistente del proprio budget al finanziamento di questi progetti, nonché di iniziative di welfare e altre reti di sicurezza per aiutare i bisognosi.Negli ultimi decenni, il calo delle entrate fiscali e l’aumento del debito in altre regioni hanno costretto Porto Rico a prendere in prestito denaro per mantenere la sua aiuto medico Programma solvente.

Un altro grave problema deriva dalla rete di sicurezza sociale di Porto Rico insufficientemente finanziata. Con così tanti residenti a Hong Kong che ricevono assistenza dal governo per pagare le spese mediche, i fornitori stanno lottando e i loro lavoratori hanno salari più bassi rispetto ai loro omologhi del continente.Di conseguenza, molti degli operatori sanitari più qualificati di Porto Rico si sono trasferiti in altre parti degli Stati Uniti per lavori più redditizi

Declino della popolazione

La popolazione di Porto Rico ha raggiunto il picco nel 2005, raggiungendo i 3,91 milioni, ed è in costante calo. Si stima che nel 2019 ci fossero 3,2 milioni di residenti sull’isola. A causa delle migliori opportunità economiche e delle tariffe aeree inferiori e dei costi di trasloco, i portoricani stanno migrando a frotte verso la terraferma.

54,5 miliardi di dollari USA Gli arretrati pensionistici di Porto Rico nel 2019.

Inoltre, la popolazione che Porto Rico sta cercando di trattenere sta rapidamente invecchiando. Una popolazione che invecchia significa riduzione delle tasse e aumento delle spese.Quando i residenti di Porto Rico non saranno più in età lavorativa, il governo non solo perderà le tasse dal loro reddito, ma anche a causa di alti livelli di povero Tra gli anziani è spesso necessario spendere soldi per questo residente sotto forma di assistenza sociale.

Linea di fondo

I livelli di debito di Porto Rico sono diventati insostenibili perché gli incentivi fiscali per detenere obbligazioni portoricane sono scaduti e l’uragano Maria ha causato ulteriori danni alla travagliata economia dell’isola. Anche l’invecchiamento della popolazione, l’aumento dei costi dei progetti sociali e il declino della popolazione hanno esacerbato il problema del debito. Il Territorio continua a cercare modi per ridurre il debito e uscire dalla bancarotta, e l’obiettivo è completarlo entro la fine del 2021.