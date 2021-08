OTC alle principali borse valori

Il mercato over-the-counter può essere utilizzato per negoziare azioni, obbligazioni, moneta, e merceQuesto è un mercato decentralizzato, a differenza degli scambi standard, non ha una sede fisica. Questo è il motivo per cui viene anche chiamato trading over-the-counter. Ci sono molte ragioni per cui un’azienda conduce transazioni over-the-counter, ma non è un’opzione che fornisce molta esposizione o anche molta liquidità. Tuttavia, questo è vero per il trading in borsa. Ma c’è un modo per trasferire l’azienda da una all’altra?

Continua a leggere per saperne di più sulle differenze tra questi due mercati e su come l’azienda è passata dal trading over-the-counter agli scambi standard.

Punti chiave I titoli over-the-counter non sono quotati in borsa, ma sono negoziati attraverso una rete di broker-dealer.

Le aziende possono passare dai mercati over-the-counter alle borse standard, purché soddisfino i requisiti di quotazione e normativi, che variano da borsa a borsa.

Lo scambio deve approvare la domanda di quotazione della società e allegare i rendiconti finanziari.

Alcune aziende scelgono di trasferirsi per ottenere la visibilità e la liquidità fornite dalla borsa.

Trading over-the-counter e principali borse: una panoramica

sul bancone (OTC) I titoli sono quei titoli che non sono quotati in borsa, come ad esempio Borsa Valori di New York (Borsa di New York) o NasdaqQuesti titoli non sono negoziati su una rete centralizzata, ma sono negoziati attraverso una rete di broker-dealer. I titoli OTC sono negoziati perché non soddisfano i requisiti finanziari o di quotazione per la quotazione in una borsa valori. Anche i loro prezzi sono molto bassi e il volume delle transazioni è piccolo.

Le transazioni in titoli over-the-counter sono condotte in diversi modi.I commercianti possono passare Bacheca OTC (OTCBB), un servizio elettronico costituito da Autorità di regolamentazione del settore finanziario (Autorità di regolamentazione del settore finanziario degli Stati Uniti). C’è anche il gruppo di mercato over-the-counter, il più grande operatore over-the-counter, che ha superato il mercato over-the-counter. Lenzuola rosa È un altro servizio di quotazione per azioni penny over-the-counter che di solito vengono scambiate a meno di $ 5 per azione.

D’altra parte, il volume degli scambi di titoli quotati nelle principali borse valori è elevato e i loro prezzi sono superiori a quelli dei titoli negoziati fuori borsa. Poter essere quotata e negoziata in borsa può consentire a un’azienda di avere visibilità e visibilità sul mercato. Per essere quotati, devono soddisfare i requisiti finanziari e di quotazione di diverse borse. Ad esempio, molte borse richiedono alle società di detenere un numero minimo di azioni pubbliche a un valore specifico. Richiedono inoltre alle aziende di presentare informative finanziarie e altri documenti prima di iniziare a diventare pubbliche.

Cinetica

Non è impossibile per le aziende che commerciano over-the-counter passare alle principali borse. Tuttavia, come accennato in precedenza, è necessario eseguire diversi passaggi prima di elencare.

Le aziende che desiderano passare da un mercato over-the-counter a uno scambio standard devono soddisfare determinati requisiti finanziari e normativi.

La società e le sue azioni devono incontrarsi Requisiti per la quotazione Prezzo per azione, valore totale, profitti aziendali, volume degli scambi giornalieri o mensili, entrate e requisiti di reporting SEC. Ad esempio, la Borsa di New York richiede che almeno 2.200 azionisti di società di nuova quotazione detengano 1,1 milioni di azioni pubbliche e un valore di mercato totale di almeno 100 milioni di dollari. D’altra parte, una società che vuole essere quotata al Nasdaq deve possedere 1,25 milioni di azioni pubbliche detenute da almeno 550 azionisti, per un valore di mercato totale di 45 milioni di dollari.

In secondo luogo, uno scambio organizzato deve approvare la quotazione compilando una domanda e fornendo varie informazioni. Bilancio d’esercizio Verificare che soddisfi i suoi standard.In caso di accettazione, l’organizzazione deve generalmente fornire comunicazione scritta al suo precedente scambio indicando la sua intenzione di volontariamente Cancella dalla listaLo scambio può richiedere alla società di emettere un comunicato stampa per informare gli azionisti di questa decisione.

Sebbene ci possa essere molto clamore quando il titolo viene quotato di recente in borsa (soprattutto alla Borsa di New York), non ci sono novità Offerta pubblica iniziale (IPO)Al contrario, le azioni passano solo dalla negoziazione attraverso il mercato over-the-counter alla negoziazione in borsa.

Dipende dalla situazione, Codice magazzino Potrebbe cambiare. Le azioni trasferite dal mercato over-the-counter al Nasdaq di solito conservano i loro codici: entrambi consentono fino a cinque lettere. Poiché le normative NYSE limitano i codici delle azioni a tre lettere, le azioni trasferite al NYSE di solito devono cambiare i loro codici.

Perché cambiare borsa?

Ci sono molte ragioni per cui un’azienda potrebbe voler passare a uno scambio ufficiale più grande.Date le sue dimensioni, le aziende che soddisfano i requisiti della Borsa di New York trasferiscono occasionalmente le proprie azioni lì per aumentare la visibilità e fluiditàUna società quotata in più borse in tutto il mondo può scegliere di ritirarsi dalla quotazione da una o più borse al fine di controllare i costi e concentrarsi sul suo più grande investitoreIn alcuni casi, quando le aziende non soddisfano più i requisiti finanziari o normativi della borsa corrente, devono passare involontariamente a una borsa diversa.

Partenza ispirata da Dow

Sebbene la Borsa di New York sembri essere l’apice delle società quotate, potrebbe avere senso per le società cambiare borsa. Ad esempio, Kraft Foods era una volta una delle 30 aziende al mondo. Dow Jones Industrial Average, Partire volontariamente Nasdaq Borsa di New York, È diventata la prima azienda DJIA a farlo. Al momento del trasferimento, Kraft stava progettando di dividersi in due società.La decisione, unita al forte calo dell’indice Nasdaq costo, Richiedi di cambiare.

Tuttavia, per la maggior parte delle aziende, il matrimonio con lo scambio è spesso una relazione a vita. Relativamente poche aziende saltano volontariamente da uno scambio all’altro. Charles Schwab è un esempio di azienda che si muove avanti e indietro tra la Borsa di New York e il Nasdaq.

Cancella dalla lista

Il delisting si verifica quando i titoli quotati vengono rimossi dalla borsa standard. Questo processo può essere volontario o involontario. Una società può decidere che i suoi obiettivi finanziari non sono stati raggiunti e può delistare da sola. Le società quotate possono anche scegliere di delistare le proprie azioni da una borsa mentre si trovano su un’altra borsa.

Il delisting involontario è solitamente dovuto alla cattiva situazione finanziaria della società. Ma ci sono altri motivi per cui le azioni potrebbero essere costrette a ritirarsi dalla quotazione.Se un’azienda fallisce, passa Fallimento, Fusione o acquisizione da parte di un’altra società, privatizzazione o mancato rispetto dei requisiti normativi, può essere richiesta la cancellazione involontaria dalla quotazione. Prima che venga intrapresa qualsiasi azione di delisting, lo scambio di solito emette un avviso alla società.