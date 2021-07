Ottieni la carta vincente nel gioco del social media marketing con questo pacchetto di formazione guidato da esperti

Reuters

Al fine di espandere la sua principale attività di ricerca e pubblicità, Google ha istituito Alphabet come holding nel 2015 per supervisionare varie “altre scommesse”, dalla sua divisione di auto a guida autonoma ai palloni ad elio che forniscono servizi Internet a energia solare in aree remote. Intrinsic ha sviluppato strumenti software mirati alla produzione di robot industriali che possono essere utilizzati per produrre qualsiasi cosa, dai pannelli solari alle automobili, e ha incubato la sua tecnologia nel dipartimento di ricerca X di Google per più di cinque anni. Wendy Tan White, CEO di Intrinsic, ha dichiarato: “Siamo ora pronti a diventare un’azienda Alphabet indipendente, lasciando l’ambiente di prototipazione rapida della fabbrica Moonshot per concentrarci sullo sviluppo dei nostri prodotti e sulla convalida della nostra tecnologia, aggiungendo che l’azienda sta cercando di assumere persone.

