Ottieni un mutuo a 50 anni

Qual è l’impatto dell’acquisto di una casa a 50 anni?

Molte persone sulla cinquantina vogliono sapere se è troppo tardi per comprare una casa. Anni fa, la risposta era probabilmente sì. Tuttavia, il 74% degli americani prevede di lavorare fino all’età della pensione. Ciò significa che avranno anni di reddito per mutuoPer chi è interessato a provare un nuovo investimento domestico, ci sono alcune considerazioni.

Ciò significa che avranno anni di reddito che possono essere utilizzati per acquistare una casa. Coloro che stanno valutando l’acquisto di una nuova casa dovrebbero considerare di trasferirsi in un luogo più economico, se hanno bisogno di fornire spazio per i turisti, e il periodo di prestito non dovrebbe superare i 15 anni.

1. Di che dimensione hai veramente bisogno?

Acquistare la casa più grande che ti puoi permettere non è sempre saggio, soprattutto se i tuoi figli sono già partiti o hanno intenzione di andarsene presto. Le grandi case non sono solo costose per il riscaldamento e il raffreddamento, ma anche la decorazione e la pulizia di molte stanze possono richiedere molto lavoro. D’altra parte, le case più grandi ti permetteranno di ospitare i tuoi nipoti durante la notte.

2. Sarebbe meglio un altro tipo di mutuo?

Per coloro che acquistano case tra i 20 ei 30 anni, un mutuo di 30 anni è l’opzione di finanziamento ovvia, in parte perché le persone di questa età generalmente non hanno i mezzi finanziari per pagare i rimborsi più elevati associati ai prestiti a breve termine.Ma le persone sulla cinquantina potrebbero voler scegliere Mutuo di 15 anniPer garantire che possano estinguere il prestito mentre stanno ancora lavorando.

3. Ripagare il mutuo è più importante che massimizzare il risparmio previdenziale?

massimizzare Contributi pensione Potrebbe finire per farti guadagnare più soldi invece dei soldi che risparmi ripagando il tuo mutuo. Poiché nessuno sa esattamente cosa accadrà al mercato degli investimenti in futuro, è saggio essere prudenti e non smettere mai di contribuire alla pensione. E ricorda: Sicurezza sociale Dovrebbe essere un’ulteriore fonte di reddito, non la principale fonte di reddito.

4. Dove vivrai?

La posizione influisce in modo significativo sui prezzi delle case. Ad esempio, la stessa casa ad Austin, in Texas, potrebbe essere molto più costosa a San Francisco, in California. Se non vuoi inseguire case più economiche trasferendoti in un altro stato, considera la differenza di prezzo nelle diverse comunità della tua zona. Ma ricorda: sebbene le case in aree più remote possano essere più economiche, potrebbero non essere la scelta più saggia per coloro a cui non piace guidare per lunghe distanze fino al centro della città.

5. Come va la tua salute?

Se la salute di te o della tua famiglia peggiora, potrebbe essere necessario destinare i tuoi risparmi a Spese mediche Sostituisci la nuova casa. Questo è un buon motivo per non spendere troppo per l’alloggio.

6. Con che frequenza viene a trovarlo tuo figlio?

Se la tua famiglia allargata visita spesso, ha senso acquistare una casa grande con molte camere da letto. Tuttavia, se la tua famiglia viene solo una volta ogni pochi anni, pagare una camera d’albergo è molto più economico che estinguere il mutuo su una casa grande.

7. È davvero ora?

Se hai figli in futuro, li manderai presto all’università ed eviterai di comprare una nuova casa ora, a meno che tu non abbia intenzione di ridimensionare, nel qual caso parte dei soldi dalla vendita della vecchia casa può essere utilizzata per pagare le tasse scolastiche .

Linea di fondo

Se hai 50 anni, non è troppo tardi per comprare una nuova casa, ma la chiave è porre le domande giuste e prendere la decisione più informata. La cosa più importante è assicurarsi di non essere costretti a pagare il mutuo per anni dopo il pensionamento.