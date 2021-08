Ou Kang Weishi pubblica il rapporto semestrale: le perdite si sono notevolmente ridotte del 96%; il prodotto principale OT-401 sarà approvato a breve

Condividi questo articolo!

La sera del 20 agosto, ora di Pechino, Ou Kang Weishi (01477.HK) ha pubblicato il rapporto semestrale 2021. La società ha perso 69,6 milioni di RMB nella prima metà dell’anno, una riduzione sostanziale del 96% rispetto a la perdita di 1,742 miliardi nello stesso periodo dell’anno scorso.Nella prima metà di quest’anno, non ci sono state perdite una tantum causate dalle variazioni del fair value delle azioni privilegiate prima dell’IPO nello stesso periodo dello scorso anno.

Durante il periodo di riferimento, l’azienda ha raggiunto un fatturato terminale ospedaliero di 27,74 milioni di RMB, un aumento anno su anno del 2644,7%, che ha raddoppiato le entrate dello scorso anno.Il numero di team di commercializzazione è aumentato costantemente e la copertura ospedaliera ha reso rapidi progressi.La società ha gettato solide basi per la commercializzazione della Fondazione OT-401. La società ha raggiunto un reddito da investimento una tantum di oltre 100 milioni di yuan attraverso investimenti strategici in Eyepoint e Alimera nella prima metà dell’anno. mantenendo un buon rapporto di cooperazione con i suoi partner, ha sfruttato i vantaggi della società della piattaforma di oftalmologia e ha sfruttato appieno le risorse complete di oftalmologia per provvedere allo sviluppo dell’azienda.Motivazione: l’azienda ha investito 245 milioni di yuan in ricerca e sviluppo, con un aumento di 186,8 % anno su anno.L’azienda ha 5 prodotti entrati in studi clinici di fase III, classificandosi tra le aziende farmaceutiche oftalmologiche più innovative in Cina.Si prevede che un nuovo farmaco sarà approvato ogni anno dal 2022.

È stato riferito che il prodotto principale di Okon Vision per il trattamento dell’uveite, OT-401 (impianto intravitreale di fluocinolone), è entrato nella fase di sprint finale, a breve distanza dalla linea di collisione. Nell’aprile 2021, l’NDA di OT-401 è stato ufficialmente accettato dal CDE, diventando il primo nuovo farmaco nella storia della registrazione dei farmaci cinesi a dichiarare l’NDA completamente basato su dati di ricerca del mondo reale.Si tratta di una sovversione rivoluzionaria dell’esistente metodi di trattamento dell’uveite. Recentemente, Okvision OT-502 ha anche ottenuto la qualifica per i piloti di ricerca nel mondo reale, diventando l’azienda farmaceutica innovativa nazionale con la più grande varietà di piloti di ricerca nel mondo reale.La sua leadership nel percorso di registrazione delle applicazioni di ricerca nel mondo reale dovrebbe rimodellare la valutazione della pipeline di ricerca e sviluppo di Okvision Il sistema accelera la commercializzazione dei prodotti della pipeline in modo completo.

Nella prima metà dell’anno è sbocciato anche il suo prodotto principale auto-sviluppato OT-101 (collirio atropina solfato 0,01%) che ha successivamente condotto studi clinici di fase III negli Stati Uniti, in Cina e nel Regno Unito. primo grande mercato farmaceutico globale a includere la Cina atropina a bassa concentrazione per MRCT di fase III di popolazione. Come il prodotto più popolare tra i farmaci oftalmici innovativi, Okvision utilizza un dispositivo medico unico per risolvere il problema della stabilità dell’atropina a bassa concentrazione.Il processo di prescrizione è coerente con la formulazione in ospedale ed è l’unico sviluppo clinico di fase III dell’atropina domestica. MRCT mostra la sua fiducia nelle capacità di ricerca e sviluppo.

Inoltre, Ou Kang Weishi ha anche rivelato che le entrate dei terminal ospedalieri dei suoi due prodotti commerciali esistenti nella prima metà dell’anno sono aumentate di oltre 26 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La performance è soddisfacente. L’espansione del mercato sta avanzando , che copre più di 800 ospedali, e il team commerciale dovrebbe raggiungere i 150 entro la fine dell’anno.

Gli addetti ai lavori hanno sottolineato che con l’elevata efficienza del progresso della pipeline e la rapida commercializzazione, Okvision è già una forza potente che non può essere ignorata nei farmaci oftalmici innovativi. Con la commercializzazione del prodotto principale OT-401 imminente, credo che la sorpresa che Okvision riserva agli investitori sia ancora in arrivo.

