Padre e figlio americani si scusano con il Giappone per aver aiutato Carlos Ghosn a fuggire

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Michael Taylor, 60 anni L’ex berretto verde americano, Si è scusato con il Giappone per problemi di pianificazione L’elaborata fuga di Carlos Ghosn È andato in Libano e ha detto che dopo aver ascoltato la sua richiesta di “tortura psicologica”, ha agito per simpatia per l’ex presidente della Nissan.

“Mi rammarico profondamente delle mie azioni e mi scuso sinceramente per aver causato difficoltà al processo giudiziario e al popolo giapponese. Mi dispiace”, ha detto Taylor, che è stato estradato dagli Stati Uniti, martedì in un tribunale di Tokyo.

Anche suo figlio Peter ha avuto scuse simili: è stato accusato congiuntamente in tribunale di aver partecipato a un trucco complesso che ha costretto Ghosn a lasciare il Giappone su un treno proiettile, due hotel, un jet privato e una scatola di apparecchiature musicali mobili.

“Mi assumo la piena responsabilità e mi scuso”, ha detto Peter Taylor, che si è detto attratto da questo progetto a causa del suo legame emotivo con la famiglia Ghosn e perché la sua madrina è una parente dell’ex presidente della Nissan.

All’inizio di questo mese, il padre americano e suo figlio di 28 anni Dichiararsi colpevole Quando sono comparsi per la prima volta davanti a una giuria di tre giudici della Corte distrettuale di Tokyo. Rischiano fino a tre anni di carcere.

Ghosn è rimasto in Libano e ha continuato a sostenere che la sua audace fuga era “sfuggire all’ingiustizia”. L’ex capo dell’Alleanza Renault-Nissan affronta molteplici accuse di cattiva condotta finanziaria, ma nega le accuse. Ghosn è ancora oggetto di un mandato d’arresto internazionale emesso dal Giappone, ma il Libano non ha ancora preso provvedimenti al riguardo.

Nello spiegare perché ha deciso di aiutare a fuggire dalla prigione, Michael Taylor ha affermato di “provare simpatia” per Ghosn dopo che la moglie di Ghosn, Carol, gli ha detto come le autorità giapponesi lo hanno trattato dopo il suo arresto alla fine del 2018.

La detenzione a lungo termine di Ghosn e la sua incapacità di soddisfare le condizioni di cauzione di sua moglie hanno ancora una volta innescato molte critiche di lunga data ai metodi dei pubblici ministeri giapponesi per stabilire i casi. Ma la sua fuga in Libano e la testimonianza dei Taylor hanno anche mostrato come siano state infrante le rigide condizioni di cauzione. Secondo quanto riportato, Ghosn ha comunicato con i due tramite telefoni cellulari e ha tenuto un incontro segreto a Tokyo.

“La tortura che ha descritto è stata l’isolamento, interrogatorio più e più volte. Non avrebbero permesso a marito e moglie di parlarsi”, ha detto Michael Taylor, aggiungendo che Ghosn ha anche menzionato “tortura psicologica” e “isolamento”.

Quando il suo avvocato gli ha chiesto se avesse domande sulla storia della tortura, Michael Taylor ha detto che non era mai stato in Giappone in quel momento ed è rimasto “scioccato quando ho sentito la notizia”.

L’estradizione dei Taylor dagli Stati Uniti al Giappone si basava su un trattato di 40 anni tra i due paesi, ma è stato raramente utilizzato nella storia dei crimini dei colletti bianchi. Nell’estradizione di Taylor e di suo figlio, sia il padre che il figlio sembravano usare vari mezzi legali per resistere.Un giudice federale ha descritto le condizioni nelle carceri giapponesi come “sgradevoli”.

Ma martedì in tribunale, Michael Taylor ha detto ai pubblici ministeri che sebbene avvocati ed esperti legali suggerissero che l’estradizione fosse improbabile, in realtà preferiva essere inviato immediatamente in Giappone, perché la situazione negli Stati Uniti era “molto brutta” durante i periodi peggiori. La pandemia di Covid-19.