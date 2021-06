Paga il prezzo per la tranquillità

Se vuoi sapere se l’acquisto ha senso assicurazione sulla vita, Poniti una domanda: “La mia morte metterà qualcuno in difficoltà finanziarie?” Se la tua risposta è “sì”, allora potrebbe essere il momento di acquistare seriamente un’assicurazione sulla vita. L’assicurazione sulla vita può darti tranquillità e aiutare a garantire che i tuoi debiti o i tuoi cari siano assicurati finanziariamente quando muori. Ma prima di considerare se acquistare, potrebbe essere necessario chiedersi se si ha diritto e se è necessario acquistare un’assicurazione sulla vita a termine o permanente.

Punti chiave L’assicurazione sulla vita è una considerazione importante per chiunque sia preoccupato per l’impatto finanziario della propria morte sui propri cari.

I genitori ne beneficiano molto Assicurazione sulla vita In questo modo, se muoiono mentre i loro figli sono ancora allevati, i bambini avranno soldi per vivere e potranno pagare i loro debiti.

La maggior parte dei richiedenti ha bisogno di un esame fisico; la compagnia di assicurazioni esaminerà anche la tua storia medica, il rating creditizio, i precedenti di guida e i tuoi hobby, per vedere se ti sei impegnato in molte attività sconsiderate.

L’importo dell’assicurazione richiesta è determinato utilizzando il “metodo della vita umana” che si concentra sull’aspettativa di vita e sul reddito, o il “metodo della domanda” che si concentra sulla ricorrenza anticipata e sui costi anormali.

Chi ha bisogno (e ha diritto) di un’assicurazione sulla vita?

La regola generale è che una volta diventato genitore, qualsiasi adulto con reddito nella tua famiglia dovrebbe avere un’assicurazione sulla vita, che durerà fino a quando il figlio più giovane non completa il college. Se hai importanti obblighi finanziari, come un elevato debito della carta di credito o prestiti ipotecari, puoi utilizzare l’assicurazione sulla vita per assicurarti che il debito sia protetto.A causa dell’assicurazione sulla vita Pensione di morte Solitamente esenti dalle tasse federali, molti pianificatori finanziari usano spesso i benefici dell’assicurazione sulla vita dei loro clienti per aiutare a pagare le spese applicabili Imposta di successione Prodotto quando muore una persona cara.

Per determinare se sei idoneo, la maggior parte delle polizze assicurative sulla vita richiedono di sottoporsi a una visita medica. Prima di emettere una polizza assicurativa, la compagnia assicurativa controllerà anche la tua storia medica, gli hobby, la solvibilità e i record di guida. Fattori come l’età, il fumo e i problemi di salute passati aumenteranno anche il premio della polizza.

I due metodi principali utilizzati per determinare l’importo dell’assicurazione richiesta da un individuo sono “Sguardo sulla vita“con”Hai bisogno di metodo. “Prima prevedere il reddito dell’individuo attraverso l’aspettativa di vita lavorativa rimanente, quindi utilizzare il tasso di sconto per determinare il valore attuale della vita. Utilizzando il metodo della domanda, controllare tutte le spese ricorrenti e anormali per determinare che l’importo della vita necessita di un’assicurazione.

Età, salute e se la persona che cerca l’assicurazione sulla vita fuma sono tutti fattori nel prezzo della polizza.

Spiegazione dell’assicurazione sulla vita

Assicurazione sulla vita Si tratta di una pura protezione assicurativa.Se l’assicurato muore entro un determinato periodo di tempo, verrà corrisposto l’importo prestabilito. Quando l’assicurato muore, l’assicurazione a termine paga valore nominale Invia la polizza al beneficiario designato. Tutti i premi pagati servono a coprire il costo della protezione assicurativa.

Il termine può essere di un anno, cinque anni, 10 anni, 20 anni o più. Tuttavia, a meno che la polizza non venga rinnovata, la copertura assicurativa cesserà alla scadenza della durata della polizza. Poiché si tratta di un’assicurazione temporanea, è il tipo più economico.

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dell’assicurazione sulla vita:

Protezione assicurativa temporanea

a basso costo

Senza valore monetario

Solitamente rinnovabile

A volte convertibile in assicurazione sulla vita permanente

L’assicurazione sulla vita paga un certo importo quando l’assicurato muore entro un certo periodo di tempo ed è considerata un’assicurazione “temporanea”, mentre l’assicurazione sulla vita permanente garantisce l’assicurazione a vita, a condizione che i premi continuino a essere pagati in tempo.

Spiegazione dell’assicurazione sulla vita permanente

L’assicurazione sulla vita permanente (o assicurazione sul valore in denaro) fornisce una protezione assicurativa a vita (non scaduta), ma i premi devono essere pagati in tempo. La maggior parte delle polizze assicurative perpetue fornisce una componente di risparmio o investimento e un’assicurazione. A sua volta, questa componente si tradurrà in premi più elevati rispetto ai premi dell’assicurazione a termine.L’investimento può fornire un tasso di interesse fisso o mercato valutario Titoli, Legame O fondi comuni di investimento. Questa parte di risparmio della polizza consente all’assicurato di stabilire un valore monetario nella polizza, che può essere preso in prestito o distribuito in un momento futuro.

Le seguenti sono le caratteristiche principali dell’assicurazione sulla vita permanente:

Protezione assicurativa permanente

Più costoso da possedere

Stabilire il valore in contanti

Consenti ai prestiti di violare la politica

Incentivi fiscali per reddito di politica

Premio orizzontale

Esistono tre tipi fondamentali di assicurazione permanente: tutta la vita, Vita variabile, con Vita universaleI due più comuni sono la vita intera e la vita universale. L’assicurazione sulla vita intera fornisce una protezione a vita: paghi un premio predeterminato per questo. Il valore in denaro di solito ha un tasso di interesse minimo garantito, mentre il risarcimento in caso di morte è un importo fisso. L’assicurazione sulla vita intera è il prodotto di assicurazione sulla vita più costoso.

L’assicurazione sulla vita universale separa l’investimento e l’indennità di morte Le opzioni di investimento disponibili di solito includono un qualche tipo di investimento azionario, che può consentire al tuo valore in contanti di accumularsi più velocemente. Nel corso del tempo, di solito puoi modificare i premi e le prestazioni in caso di morte per adattarli al tuo budget attuale.

9 consigli per chi prende in considerazione l’assicurazione sulla vita

Considera l’acquisto di un livello “breakpoint” di assicurazione che offra migliori tariffe premium all’interno della copertura di 100.000 USD, 250.000 USD, 500.000 USD e 1.000.000 USD.

Assicurati di ottenere una descrizione della politica selezionata. Se la compagnia assicurativa non te lo fornisce, trova un’altra compagnia assicurativa.

Acquista sempre una polizza a premio orizzontale. A nessuno piace il loro aumento inaspettato dei pagamenti dei premi. Pertanto, prima di acquistare un’assicurazione regolare o permanente, assicurati che la tua illustrazione mostri che la tua garanzia di pagamento del premio non aumenterà durante la durata della tua assicurazione.

Non acquistare un’assicurazione permanente solo per caratteristiche di investimento o valore in denaro. Nei primi 2-10 anni, il tuo premio potrebbe comunque corrispondere alla commissione dell’agente. La maggior parte delle polizze assicurative non inizia a costruire un valore in denaro sostanziale fino al dodicesimo anno, quindi chiediti se la funzione ne vale davvero la pena.

Determina il periodo di copertura che desideri in modo da poter acquistare il giusto tipo di polizza e mantenere un pagamento del premio conveniente. Se hai solo bisogno di 10 anni di assicurazione, potresti voler acquistare un’assicurazione a termine. Inoltre, controlla le tariffe di molte compagnie di assicurazione premium.

Assicurati che la tua compagnia assicurativa sia finanziariamente stabile e possa pagare la tua richiesta in caso di morte.

Non farti portare via cavaliereSolo poche polizze assicurative saranno pagate in base a questi termini aggiuntivi, quindi ti preghiamo di evitare la morte accidentale e le esenzioni dai termini aggiuntivi avanzati, poiché aumenteranno solo i tuoi premi.

Tieni lo zucchero e la caffeina fuori dal tuo sistema entro 24 ore prima dell’esame fisico. È meglio programmare l’esame al mattino ed evitare di bere qualcosa di diverso dall’acqua almeno otto ore prima.

Se i tuoi premi sono troppo alti per motivi medici o ti viene negata la copertura, controlla se la tua azienda offre un piano di gruppo. Questi piani di gruppo non richiedono esami medici o esami fisici.

Linea di fondo

Quando cerchi un’assicurazione, non affrettarti per il successo acquistare Prima di considerare se l’assicurazione sulla vita è sufficiente per soddisfare le tue esigenze. Purtroppo, in molti casi, le commissioni addebitate sulle polizze assicurative con funzioni di investimento superano di gran lunga i benefici.Pertanto, assicurati di considerare attentamente tutte le opzioni per trovare La migliore polizza di assicurazione sulla vita Per il tuo caso.

Acquistando un’assicurazione sulla vita, puoi scommettere che sopravviverai, ma puoi anche assicurarti che qualcosa vada storto. Non lasciare i tuoi familiari senza protezione quando muori improvvisamente: dopotutto, sono la tua risorsa più importante.