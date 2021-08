Palantir amplia il portafoglio investendo in Spacs e oro

Palantir Technologies ha ampliato il suo portafoglio di società quotate in acquisizioni per scopi speciali a oltre 300 milioni di dollari.

Palantir ha lanciato un piano per investire in queste giovani aziende in cambio di un impegno pluriennale per utilizzare il software dell’azienda.

Palantir ha rivelato nei documenti finanziari trimestrali di giugno presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti che l’importo dell’impegno a 10 società al 30 giugno era di 250 milioni di dollari. Questi includono 8 società, che hanno tutte precedentemente annunciato nomi – Lilium, Sarcos Robotics, Roivant Sciences, Celularity, Wejo, Babylon Health, Boxed, Pear Therapeutics – e altre due società descritte solo come “aziende mobili” e “guida autonoma”. Società “Compagnia automobilistica”. Palantir ha dichiarato di aver firmato un contratto commerciale con la società del gruppo per un valore potenziale di 428 milioni di dollari. I documenti mostrano che tutte queste transazioni sono state firmate tra il 30 marzo e il 22 giugno e finora nessuna transazione è stata completata.

In qualità di fornitore di software di analisi dei dati per clienti commerciali e governativi, Palantir ha anche dichiarato che dal 30 giugno si è impegnata in ulteriori 60 milioni di dollari in nuovi investimenti, tra cui: 20 milioni di dollari per fornire una “piattaforma di produzione cloud” Fast Radius; $ 15 milioni per acquisire Tritium, uno sviluppatore di caricabatterie per auto elettriche; $ 15 milioni per acquisire AdTheorent, che vende software pubblicitario basato sull’apprendimento automatico; FinAccel investe $ 10 milioni, quest’ultima è una società asiatica con uffici a Singapore e società di servizi finanziari di Jakarta.

Palantir ha anche rivelato di aver completato un investimento azionario di $ 25 milioni in una “società di auto elettriche”, un investimento azionario di $ 3 milioni in una “società autonoma di auto volanti” e un investimento azionario di $ 500 in Astrocast, che gestisce una rete di nanosatelliti. Diecimila dollari USA. Ciò porta l’impegno di investimento totale a più di 330 milioni di dollari.

Palantir ha anche rivelato di aver acquistato 100 once di lingotti d’oro per un valore di $ 50,7 milioni. “Tali acquisti saranno inizialmente conservati in una struttura di terze parti sicura nel nord-est degli Stati Uniti, dove la società può prendere fisicamente possesso dei lingotti d’oro conservati in tale struttura in qualsiasi momento con un ragionevole preavviso”, ha affermato Palantir. Disco.

La società non ha fornito un motivo per l’acquisto di oro.

Al 30 giugno, Palantir aveva circa 2,4 miliardi di dollari in contanti.

Questo articolo è stato scritto da Agenzia di stampa Dow Jones.