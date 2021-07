Panoramica delle prestazioni di invalidità della sicurezza sociale più elevate

Indennità di invalidità previdenziale media stimata per l’accettazione di lavoratori disabili Assicurazione per l’invalidità della sicurezza sociale Secondo i dati della Social Security Administration (SSA) nel giugno 2021, (SSDI) è di $ 1.280,42 al mese. Questi benefici si basano sul reddito medio una tantum, non sul reddito familiare o sulla gravità dell’invalidità personale.

Se conservi il rapporto annuale di previdenza sociale, puoi trovare le informazioni che potresti ricevere nella sezione “Prestazioni stimate”. L’importo totale che i lavoratori disabili e le loro famiglie possono ricevere è approssimativamente dal 150% al 180% delle prestazioni dei lavoratori disabili. I membri della famiglia ammissibili possono includere coniugi, coniugi divorziati, figli, figli con disabilità e/o figli adulti con disabilità prima dei 22 anni. La media mensile delle prestazioni di sicurezza sociale pagate ai lavoratori disabili, ai loro coniugi e a uno o più figli nel gennaio 2021 è stimata a $ 2.224.

Dopo l’inizio della tua disabilità, devi avere un periodo di attesa obbligatorio di cinque mesi prima di poter iniziare a ricevere le prestazioni.

Quali sono le prestazioni di invalidità della sicurezza sociale?

Le prestazioni di invalidità della sicurezza sociale provengono dalle detrazioni salariali richieste dal Dipartimento del lavoro Legge federale sul contributo assicurativo (FICA) Paga la tassa Benefici della sicurezza sociale Come la pensione e le prestazioni per il coniuge e per i superstiti. Parte dei fondi vengono utilizzati Fondo fiduciario per l’assicurazione invalidità (DI) E pagare le indennità di invalidità.

Secondo il sito web della previdenza sociale, per ricevere le prestazioni di invalidità della sicurezza sociale, è necessario aver lavorato per un certo periodo di tempo in un lavoro coperto dalla previdenza sociale. In genere sono necessari 40 crediti, di cui 20 guadagnati negli ultimi 10 anni, fino all’anno in cui sei diventato disabile. È inoltre necessario avere una condizione medica che soddisfi la definizione di disabilità della Social Security.

L’assicurazione per l’invalidità della previdenza sociale non dovrebbe essere Reddito di sicurezza supplementare (SSI), Indipendentemente dalla loro esperienza lavorativa, ciò fornirà vantaggi a coloro che hanno bisogno finanziario. Sebbene i due nomi sembrino simili, l’idoneità al pagamento e ciò che potresti ricevere sono piuttosto diversi.

Procedura di valutazione della disabilità di sicurezza sociale

Sebbene l’Amministrazione della sicurezza sociale (SSA) consideri alcune situazioni molto gravi e renderà automaticamente invalidi i candidati, molte situazioni richiedono un’attenta valutazione, compresa la risposta alle seguenti cinque domande:

Stai attualmente lavorando? Se lavori, non sei cieco e il tuo reddito mensile medio nel 2021 supera $ 1.310, non sarai considerato disabile. Se non hai un lavoro o il tuo reddito è inferiore a Attività massicciamente retribuite (SGA) Limita, passa alla seconda domanda. La tua condizione è “grave”? Se l’amministrazione della sicurezza sociale determina che la tua condizione non interferirà con le attività lavorative di base, non sarai considerato disabile. Se la tua condizione interferisce con le attività lavorative di base, continua a rispondere alla domanda tre. La tua situazione è nell’elenco delle condizioni vietate? La previdenza sociale mantiene una lista di controllo Disabilitare le condizioni mediche Ti identifica automaticamente come persona disabile. Se la tua condizione non è una di queste, l’amministrazione della sicurezza sociale determinerà se è abbastanza grave da qualificarti. In tal caso, verrai considerato disabilitato e la tua domanda verrà approvata. In caso contrario, vai alla domanda quattro. Riesci a fare il lavoro che hai fatto prima? Se la tua condizione non pregiudica la tua capacità di svolgere il lavoro che hai svolto in precedenza, non sarai considerato disabile. Se sì, continua a rispondere alla domanda cinque. Sai fare altri tipi di lavoro? Infine, se non puoi svolgere il lavoro che hai svolto in precedenza, l’Amministrazione della sicurezza sociale deciderà se puoi svolgere altri tipi di lavoro. Se l’amministrazione della previdenza sociale determina che puoi adattarti ad altri lavori idonei, tenendo conto della tua condizione fisica, età, istruzione, esperienza lavorativa precedente e altri fattori, non sarai considerato disabile e la tua richiesta sarà respinta. Se non puoi adeguarti, la tua richiesta verrà approvata.

Inoltre, le condizioni ammissibili devono durare almeno un anno o causare la morte.

Quando inizia il pagamento?

Molte persone pensano che tu debba essere disabile per un certo periodo di tempo prima di poter richiedere le prestazioni di invalidità della Social Security. Quello non è vero. Una volta che pensi di avere una disabilità, puoi (e dovresti) fare domanda. C’è un periodo di attesa obbligatorio e riceverai le prestazioni dopo sei mesi di invalidità. Una volta che inizi a prenderli, se lo sono Imponibile Dipende dal tuo reddito.

Linea di fondo

Dovresti fare domanda per le prestazioni di invalidità della Social Security subito dopo essere diventato disabile. Secondo i regolamenti dell’Amministrazione della sicurezza sociale, il processo di richiesta può richiedere da tre a cinque mesi e viene conteggiato come parte del periodo di attesa obbligatorio di cinque mesi dopo la tua disabilità.

Puoi Sito web della sicurezza sociale Oppure chiama il numero 1-800-772-1213. La sicurezza sociale ha Calcolatrice online Puoi usarlo per stimare le prestazioni pensionistiche e di invalidità per te e la tua famiglia.