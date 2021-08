Cos’è una partizione unifamiliare?

famiglia con un solo genitore Partizione È una classificazione legale che limita i tipi di abitazioni che possono essere costruite sulla proprietà. In base a queste restrizioni, possono essere costruite solo case unifamiliari e sono vietate le case plurifamiliari, come duplex o appartamenti, cosa comune nelle aree densamente edificate.

La zonizzazione unifamiliare è apparsa nel 20 ° secolo.Gli studiosi lo pensano, insieme alla razza Contratto restrittivo insieme a linea rossa–già Consolidare il nucleo della quarantena in molte città degli Stati UnitiDal momento che la maggior parte della ricchezza delle famiglie americane è legata all’edilizia abitativa, che si stima raggiunga i due terzi, è anche importante comprendere la crescente ricchezza. Divario razziale tra ricchi e poveri.

Punti chiave La zonizzazione unifamiliare consente di costruire solo un certo tipo di residenza su una proprietà che, come suggerisce il nome, è una casa unifamiliare.

Questa pratica è correlata a tassi di isolamento più elevati e pratiche di inquinamento più elevate, in quest’ultimo caso, perché incoraggia l’espansione urbana.

Una serie di studi approfonditi condotti da Berkeley sulla Bay Area di San Francisco ha riportato che sette delle nove contee dell’area erano più segregate nel 2010 che nel 1980, in parte a causa di questa pratica, e hanno ulteriormente previsto l’entità della segregazione razziale se non diversamente indicato Ci sono istruzioni, altrimenti nei prossimi dieci anni salirà.

La storia della zonizzazione unifamiliare

La zonizzazione unifamiliare è stata originariamente utilizzata come misura di pianificazione urbana e pratica degli sviluppatori del territorio. Fin dall’inizio, è stato razziale esclusivo, questo aspetto è diventato più chiaro nel tempo.

È iniziato nel 1916

La zonizzazione – una legge locale che limita il modo in cui gli immobili vengono sviluppati e utilizzati – è stata introdotta nelle città americane intorno al 1916 (sebbene Los Angeles avesse un esempio di regole di zonizzazione alcuni anni fa).Secondo il libro di William Fischel, quell’anno, diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York City, adottarono regolamenti urbanistici e la città scelse di approvare un’ampia legislazione municipale, diventando così la prima città. Regole di zonizzazione! Nel 1916, la legislatura della California approvò anche l'”Urban Planning Authorization Act”. Fischel ha affermato che negli anni ’10, la proliferazione di treni merci a basso costo e autobus jitney ha aperto la strada alla successiva rapida adozione della zonizzazione.

Fischel vede la zonizzazione come una forza positiva nel plasmare le città americane. Contrariamente ad alcune analisi popolari sulle pratiche di zonizzazione, Fischel crede anche che la zonizzazione sia di solito un “sistema dal basso verso l’alto”. In questo caso, la zonizzazione non è diffusa da pianificatori centrali progressisti, ma da funzionari governativi eletti. In molte descrizioni della zonizzazione unifamiliare, uno dei principali fattori trainanti è stato lo sviluppo del territorio in California all’inizio del XX secolo.

Connessione California

In California, la Mason McDuffie Company, guidata dall’ambientalista Duncan McDuffie, che è stato al centro dello sviluppo del California State Park System ed è stato il presidente del Sierra Club, sta stabilendo regole di segregazione e utilizzando la zonizzazione unifamiliare. ruolo centrale, soprattutto a East Berkeley. La lingua nel contratto comunitario che ha stabilito specifica il contratto di esclusione razziale che impedisce ai neri e agli asiatici di vivere. Sebbene i contratti di restrizione razziale siano comuni a questo punto, il lavoro di McDuffie è spesso considerato un catalizzatore per la zonizzazione unifamiliare.

Nel 1916, principalmente a causa delle pressioni di McDuffie, il Consiglio comunale di Berkeley approvò l’ordinanza sulla zonizzazione pochi mesi prima che le regole fossero stabilite a New York. Come ha scritto Marc Weiss, si basa su una regola simile a Los Angeles e su una decisione del tribunale che la sostiene. Tuttavia, Weiss ha scritto che il Berkeley Act è degno di nota perché distingue le case unifamiliari da altri tipi di usi residenziali.

Secondo Maya Tulip Lorey, la società di McDuffie spera di costruire un “parco residenziale privato” a Berkeley, che distinguerà chiaramente la crescita sicura e costante degli investimenti immobiliari nella loro comunità dalle città dure, imprevedibili e impopolari. Parte dell’imballaggio che rende questi progetti così attraenti è il prezzo di queste proprietà, la clausola che vieta la costruzione di case plurifamiliari sul terreno e la clausola che vieta le attività commerciali in queste comunità, che sono specificamente rivolte alle comunità asiatiche e nere.

Garantire la stessa gara

L’identità etnica attrae ricchi acquirenti bianchi ed è una parte importante dello sviluppo stabile e stabile che McDuffie prevede per la sua comunità aziendale. Alla fine, McDuffie fece pressioni sul governo locale per modificare le regole sull’uso del suolo di Berkeley per proteggere i suoi progetti di sviluppo della comunità da possibili cambiamenti demografici nelle aree circostanti questi progetti.

Sebbene inizialmente nascosta, l’etnia è importante. “Sebbene i contratti e le restrizioni contrattuali menzionati nella brochure di Claremont Park siano coperti da eufemismi, la Mason-McDuffy Company ha chiarito nel suo contratto legale che solo gli acquirenti bianchi ad alto reddito sono popolari”, ha scritto Lori su strada. Non ci volle molto per diventare trasparente. Lorey ha detto che nel 1929, il consueto contratto Mason-McDuffy stabiliva che le persone senza “pura discendenza bianca” non potevano vivere in questa proprietà. Questo patto razzista senza fine era comune all’epoca, ed era ovviamente poco appariscente. Lorey dichiarò che nel 1935 il patto era elencato accanto a fatti neutri nei materiali pubblicitari, come le tasse e le aree circostanti.

Controllo della crescita

Successivamente, con lo sviluppo del sistema autostradale interstatale e l’aumento dei valori delle case, il “controllo della crescita” è diventato uno strumento utilizzato dalle comunità locali come misura di incentivo per rallentare la crescita delle aree ad alta domanda attraverso la zonizzazione. Secondo Fischel, la maggior parte dei regolamenti sull’uso del suolo approvati dal 1970 si basano su iniziative statali e federali. Queste misure sono spesso più restrittive piuttosto che meno e raramente cercano di ribaltare i desideri dei residenti locali.

Come la zonizzazione unifamiliare può portare alla disuguaglianza razziale

Uno studio del 2015 dell’Università della California, Los Angeles, ha utilizzato i dati delle 95 più grandi città degli Stati Uniti per determinare che le politiche che limitano l’uso del suolo sono associate a livelli più elevati di “segregazione del reddito” rispetto alle politiche che non lo fanno. crea problemi nella metropoli. Ulteriori ricerche, tra cui altre serie inclusive in cinque parti di Berkeley, hanno confermato la connessione tra livelli di isolamento e leggi urbanistiche ristrette.

Lo studio di Berkeley ha condotto uno studio dettagliato sulla segregazione nell’area della baia di San Francisco e ha anche riportato che sette delle nove contee dell’area avevano un grado di segregazione maggiore nel 2010 rispetto al 1980. Prevede inoltre che, a meno che non venga affrontato il numero di residenze etniche, la segregazione si intensificherà nel prossimo decennio. L’indagine di Berkeley ha rilevato che il grado di segregazione latinoamericana e asiatica ha continuato ad aumentare e il numero di segregazione nera ha continuato a esistere, sebbene il numero complessivo di segregazione nera fosse diminuito. Altre restrizioni sull’uso del suolo, come le aree a bassa densità, sono anche associate a popolazioni latine e nere più piccole.

I critici delle leggi sulla zonizzazione delle abitazioni unifamiliari dividono gli effetti negativi di queste normative in equità ambientale e sociale. Sostenevano che danneggiasse l’ambiente perché causava l’espansione di periferie e città, e le città erano costruite su ampi appezzamenti di terreno perché non potevano svilupparsi in modo più concentrato. Questo a sua volta porta a una maggiore dipendenza dalle automobili, che porta all’inquinamento e porta a tempi di percorrenza più lunghi.

Nel campo della giustizia sociale, i critici affermano che questo approccio limita l’offerta di alloggi e ostacola la tolleranza. In combinazione con altre pratiche, inclusi contratti restrittivi e linee rosse, la zonizzazione unifamiliare ha escluso le minoranze etniche dalle fiorenti comunità. L’effetto cumulativo di ciò è quello di escludere le minoranze dall’acquisizione di ricchezza, perché come accennato in precedenza, Due terzi della ricchezza delle famiglie americane è legata all’alloggio.

I critici si sono affrettati a sottolineare che l’abolizione dei complessi residenziali unifamiliari non rende illegale la costruzione di alloggi unifamiliari; consente solo la costruzione di altri tipi di alloggi, come gli alloggi plurifamiliari.

Suggerimenti per correggere la disuguaglianza dalle divisioni unifamiliari

Nel valutare la segregazione nella Bay Area di San Francisco, il Berkeley’s Other and Belonging Institute ha proposto che la politica di integrazione razziale abbia due obiettivi: mantenere l’integrazione dove già esiste e ispirarla dove non esiste. Gli studi hanno dimostrato che per raggiungere questi due obiettivi è necessario abolire le politiche restrittive sull’uso del suolo, in particolare la zonizzazione residenziale unifamiliare, che è “un ostacolo diretto allo sviluppo di alloggi a prezzi accessibili” e altre politiche integrate. Molti altri documenti suggeriscono che per costruire case plurifamiliari dovrebbero essere adottate politiche che ribaltano le politiche restrittive sull’uso del suolo.

Un articolo del 2019 sull’American Journal of Planning ha affermato che gli argomenti per mantenere le leggi esclusive sono deboli, in parte perché si basano sulle preferenze e sull’estetica della comunità, che sembrano ignorare il razzismo e il classicismo che originariamente hanno stabilito queste comunità.

La “zonizzazione inclusiva” è uno strumento normativo che richiede agli sviluppatori di fornire sussidi per prezzi inferiori al mercato, con risultati contrastanti. Ad esempio, uno studio della George Mason University nel 2021 ha rilevato che tale zonizzazione ha fatto aumentare i prezzi di mercato nel corridoio Baltimora-Washington quando è stata applicata, e la versione opzionale del piano spesso non ha avuto successo come strumento per la creazione di alloggi a prezzi accessibili. D’altra parte, uno studio del 2009 ha rilevato che la zonizzazione inclusiva ha portato a un “aumento leggermente significativo” del prezzo delle case plurifamiliari, sebbene non abbia ridotto il prezzo delle case unifamiliari.

Rilievo legislativo

Negli ultimi anni, alcune città e stati hanno approvato una legislazione che porrà fine alla pratica della zonizzazione residenziale unifamiliare. Ad esempio, Minneapolis ha votato nel 2019 per consentire il multiplexing in luoghi vietati dalla legge sugli alloggi unifamiliari della città. Il legislatore dell’Oregon ha approvato un disegno di legge nel 2019 che consente ai proprietari di costruire case non unifamiliari su proprietà residenziali.

La crisi immobiliare in California ha portato alcune città dello stato ad avere i prezzi delle case più alti del paese e questa pratica è stata sottoposta a revisione legislativa. Nel 2021, il Senato dello Stato della California ha approvato due leggi che avrebbero abolito le regole di zonizzazione delle abitazioni unifamiliari in tutto lo stato: SB9 e SB10.

Cos’è una partizione unifamiliare? La zonizzazione unifamiliare limita la costruzione di nuove case in aree residenziali specifiche alle case unifamiliari unifamiliari.

Qual è l’origine della zonizzazione unifamiliare? La prima legge di questo tipo fu promulgata a Los Angeles nel 1916, e nello stesso anno New York e altre città seguirono l’esempio.