Passata la grande bufera, il mercato gode di un felice sollievo

Attualmente, il mercato finanziario è molto noioso. Ad esempio, se sei un giornalista che è stato recentemente incaricato di scrivere una rubrica settimanale sull’argomento, sarebbe una cattiva notizia. Solo per discussione.

Tuttavia, per la maggior parte delle altre persone, questo è un felice sollievo. Nel marzo 2020, quando la pandemia ha davvero colpito e il mercato è crollato, le persone al di fuori del mondo finanziario si sono concentrate maggiormente sulla protezione di se stesse e delle loro famiglie e sull’acquisto di cibo in scatola, piuttosto che preoccuparsi delle valutazioni delle azioni.

Ma tali fluttuazioni avranno un impatto sul mondo reale, come ha recentemente affermato la Banca d’Inghilterra Un articolo sul blog. “I mercati finanziari riflettono i cambiamenti nell’economia. Ma a volte li amplificano anche”, ha affermato la banca centrale. In altre parole, il mercato può peggiorare una brutta situazione, aumentando così il costo del finanziamento per chiunque cerchi di aumentare nuovo debito o capitale.

Per illustrare questo punto, il blog ci riporta agli eventi della scorsa primavera, quando il mercato è stato costretto a inghiottire l’enorme ondata di distruzione economica causata dal blocco globale.Non c’è dubbio che il prezzo delle attività rischiose crollo.

Diversi problemi strutturali e tecnici nel trading e nella gestione dei fondi hanno rapidamente reso questo crollo autorafforzante.

I partecipanti al mercato dei derivati ​​sono spesso tenuti a fornire più garanzie alle loro controparti: questa richiesta culmina intorno a metà marzo 2020. Questo ha innescato più vendite. Il blog ha suggerito che potrebbe essere un esercizio utile considerare di più su come calcolare le richieste di mutuo e concentrarsi sulla riduzione dell’impatto del circolo vizioso che ne deriva.

In una certa misura, è confortante che niente di lontano dal tipico livello di volatilità sia al lavoro ora

Inoltre, molti fondi sono stati costretti a liquidare. I fondi, in particolare quelli che si concentrano sulle obbligazioni societarie, hanno ricevuto un gran numero di richieste di rimborso. Per i fondi le cui attività sottostanti sono difficili da vendere, è difficile soddisfare rapidamente questi requisiti come promesso. Al suo apice, il deflusso netto delle attività di gestione dei fondi obbligazionari societari ha raggiunto il 5% a marzo, la più grande ondata di richieste dalla crisi finanziaria globale. Allo stesso modo, per questi fondi, l’unica risposta è: vendere le obbligazioni velocemente.

Anche le scommesse con leva degli hedge fund (che sono redditizie in tempi economici, ma causano rapidamente gravi danni in periodi sfavorevoli) sono state danneggiate, così come l’enorme pressione tra le banche che facilitano le transazioni in varie classi di attività.

Se vogliamo evitare simili situazioni cupe che potrebbero avere un potenziale impatto sul mondo reale in futuro, allora tutte queste richiedono “ulteriori indagini”. L’ultima volta, solo il forte intervento della banca centrale ha potuto fermare il decadimento.

Marzo 2020 è senza dubbio un esempio estremo di stress. Tuttavia, poiché questo periodo è stato ricordato nella memoria recente, è in una certa misura gratificante che nulla di lontano dal tipico livello di volatilità sia ora in funzione. Ciò mantiene i costi di finanziamento estremamente bassi e fornisce il respiro necessario affinché l’economia globale si riprenda dallo shock della pandemia.

Quanto è silenzioso? Absolute Strategy Research ha sottolineato che nelle ultime settimane, l’indice di riferimento S&P 500 delle azioni statunitensi è stato schiacciato in un intervallo di trading più ristretto. Per tutto giugno, si è spostato di oltre l’1% in entrambe le direzioni in un solo giorno. Anche così, è caduto e poi è salito a un ritmo simile per diversi giorni, quindi è stato più o meno un battesimo. Nuovi massimi compaiono quasi ogni giorno, ma arrivano a piccoli incrementi.

Dal lato valutario, il tono è ugualmente assonnato. “Le proposte non sono spietate [major currency] La volatilità di quest’anno è molto ridotta”, ha scritto Alan Ruskin, macro strategist di Deutsche Bank.

Ha detto: “Il tasso di cambio dell’euro rispetto al dollaro potrebbe raggiungere la fascia annuale più ristretta dal crollo del sistema di Bretton Woods, che è ancora ragionevole”. Anche le transazioni che di solito sono più attive, come il dollaro australiano contro lo yen, sono in uno stato dormiente.

E tutto questo è successo prima della tradizionale bassa stagione estiva.

Anche le criptovalute, che di solito sono una fonte affidabile di imprevedibilità ciclica, sono dormienti. Dopo il forte calo del prezzo di Bitcoin all’inizio di quest’anno, il prezzo si è stabilizzato entro un intervallo ristretto di circa $ 33.000.Alcuni veri credenti dicono Il secondo inverno cripto È già iniziato, come il lungo periodo di lentezza seguito all’ultimo lieve boom e bust del 2017.

Naturalmente, questo potrebbe seguire Tweet singolo A partire dal Elon MuskMa tornando al mondo delle asset class più mature, a meno che non ci sia un grave shock inflazionistico o una curva variabile Delta, le prospettive per i prossimi mesi sembrano essere ottimistiche e stabili.

Karen Ward, capo stratega del mercato europeo presso JP Morgan Asset Management, ha affermato che parte del motivo è che gli investitori credono che la banca centrale sia disposta ad attutire gli shock. “Inoltre, siamo ancora in modalità di attesa”, ha detto. Ci vorranno mesi per rispondere alle grandi domande sulla durata dell’inflazione e su quanto si riveli ovvia. Ha detto: “Questi dati non aggiungeranno alcuna informazione sulla storia a breve termine”. “Prima che ce ne rendiamo conto, potrebbe essere la fine dell’anno”.

godersi il silenzio. Come ha detto un commentatore agli analisti della Bank of America, questo è “un po’ noioso”. “Ma non stai vendendo in un mercato noioso.”

katie.martin@ft.com