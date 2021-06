Paura dei predatori, Credit Suisse cerca un nuovo look e addirittura si fonde

Share it

© Reuters. Foto del file: il logo di Credit Suisse Bank è visibile presso la sede di Zurigo, in Svizzera, il 24 marzo 2021. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo



Autori: Pamela Barbaglia, John O’Donnell e Brenna Hughes Neghaiwi

Zurigo (Reuters)- Credit Suisse Tre persone che hanno familiarità con il pensiero di UBS hanno detto a Reuters che i massimi dirigenti di (SIX:) sono sotto pressione per proporre un piano di riforma completo per la banca svizzera colpita dallo scandalo, che potrebbe includere una potenziale fusione con la rivale UBS.

Queste persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che i dirigenti della banca erano preoccupati che la banca ammiraglia svizzera, fragile dallo scandalo, potesse essere messa in discussione dagli investitori che chiedevano il suo spin-off, o che il suo valore di mercato in calo potrebbe renderla un bersaglio per acquisizioni straniere ostili.

Il nuovo presidente, Antonio Horta-Osorio, ha annunciato una revisione strategica a fine aprile, dicendo agli investitori che si prenderà del tempo per prendere difficili decisioni future.

Una fonte ha affermato che il senior management della banca si incontrerà la prossima settimana, mentre un’altra persona che ha familiarità con la questione ha affermato che i dirigenti sperano di rivedere la proposta di ristrutturazione all’inizio di luglio.

La banca svizzera ha dovuto riesaminare la sua attività dopo aver perso più di 5 miliardi di dollari nella corsa del family office Archegos a liquidare la sua posizione. Affronta una serie di azioni legali per aver aiutato i suoi clienti a investire 10 miliardi di dollari in obbligazioni emesse da Greensill Capital, una società finanziaria della catena di approvvigionamento fallita.

Il prezzo delle azioni della banca è diminuito di oltre un quarto da quando è stato esposto il problema con Greensail all’inizio di marzo.

“Credit Suisse deve procedere immediatamente con l’operazione di fusione”, ha detto a Reuters una persona che ha familiarità con il pensiero della banca.

“Zurigo è sempre più preoccupato che gli investitori attivisti li inseguiranno se rimarranno fermi”.

Due persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che alcuni dirigenti hanno discusso misure come la cessione della banca svizzera locale in preparazione della fusione delle attività rimanenti, il taglio dell’investment banking o la vendita della propria attività di gestione patrimoniale.

Un terzo ha affermato che anche la vendita delle banche di investimento statunitensi è un’opzione.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che la discussione della direzione su qualsiasi ristrutturazione è preliminare e, sebbene sia in pieno svolgimento, nessuna decisione è stata ancora presa.

Credit Suisse e UBS hanno rifiutato di commentare.

La direzione della banca ha bisogno di un nuovo look per Credit Suisse, perché la sua posizione tra i clienti e la sua posizione in Svizzera sono a un punto morto.

Nell’aprile di quest’anno, l’autorità di regolamentazione svizzera FINMA ha dichiarato di aver avviato procedure esecutive contro Credit Suisse dopo Archegos e di indagare sulle carenze nella gestione del rischio.

Una persona con una conoscenza diretta della questione ha affermato che i regolatori svizzeri sono infastiditi da quella che pensano sia una cultura della libertà delle banche.

La contrazione della valutazione di mercato del Credit Suisse lo rende meno prezioso di alcune delle principali banche di Wall Street, che sono state anche propagandate come potenziali pretendenti.

Ma qualsiasi acquisizione statunitense non sarà accolta in Svizzera. Più di dieci anni fa, quando gli Stati Uniti fecero pressione sulle banche svizzere affinché abbandonassero le rigide normative sulla segretezza, il rapporto tra le banche svizzere e Washington fu danneggiato.

‘Scomparso nelle mani di stranieri’

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che la fusione con UBS sarebbe più popolare.

Una delle fonti ha affermato: “Le istituzioni svizzere sono consapevoli che se non ci sarà una fusione interna, il Credit Suisse scomparirà in mani straniere”.

Ma la fusione Credit Suisse-UBS dominerà il mercato svizzero e le autorità di regolamentazione temono di poter anche richiedere al gruppo combinato di aumentare il proprio capitale.

Una fonte ha affermato che Credit Suisse potrebbe scorporare la sua banca svizzera per risolvere i problemi di concorrenza.

Credit Suisse-UBS avrà più di 110.000 dipendenti e un valore di mercato di oltre 85 miliardi di dollari.

Interrogato sulla collaborazione con Credit Suisse all’inizio di quest’anno, il CEO di UBS Ralph Hammers ha criticato l’idea, affermando di preferire la crescita “organica”.

Qualsiasi operazione di fusione e acquisizione di Credit Suisse segnerà la fine di un emblema nazionale che mira a finanziare la ferrovia transalpina del paese ed è anche al centro della trasformazione della Svizzera da paese agricolo a potenza finanziaria.

Per un’ammiraglia del genere, gli svizzeri potrebbero preferire soluzioni locali alla prospettiva di acquisizioni da parte di banche estere.

Le fusioni transfrontaliere possono essere complicate perché non è chiaro se la Svizzera o altri paesi ospitanti avranno il controllo.

Ad esempio, UBS ha avviato trattative di fusione con banche tedesche. Banca tedesca (DE:) Nel 2019, ma sono andati in pezzi sotto l’opposizione svizzera, ha detto un’altra persona che ha familiarità con la questione. Entrambe le banche hanno rifiutato di commentare questo.

Christian Sewing, CEO di Deutsche Bank, ha espresso interesse a partecipare alla fusione delle banche europee.

Tuttavia, molte persone intervistate da Reuters su questo argomento ritengono improbabile un accordo tra Deutsche Bank e Credit Suisse.