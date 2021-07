Pechino ha intensificato gli sforzi per stabilizzare il mercato, il mercato azionario cinese è aumentato

Reuters

Hong Kong/Pechino (Reuters)-Dopo il crollo del mercato di questa settimana, la Cina ha intensificato i suoi sforzi per calmare il nervosismo degli investitori, dicendo ai broker stranieri di non “interpretare troppo” le sue ultime azioni normative, gettando le basi per un frustrato rimbalzo delle azioni. Giovedì. I media statali cinesi hanno anche affermato che le attività del paese denominate in yuan sono ancora attraenti e il panico del mercato a breve termine non rappresenta un valore a lungo termine. A Hong Kong, l’indice Hang Seng è salito del 2,7% L’indice Hang Seng Technology, che è stato pesantemente venduto all’inizio di questa settimana, è salito del 6,8%, ma questa settimana è sceso ancora del 5,3%.

