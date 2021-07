Pechino propone di vietare i profitti, le società educative cinesi perdono miliardi di dollari

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Aggiornamento commerciale e finanziario in Cina

Dopo che una nota trapelata ha suggerito che Pechino potrebbe vietare ai tutor accademici di realizzare profitti, il valore di mercato delle tre principali società di istruzione cinesi quotate a New York venerdì è evaporato di circa 16 miliardi di dollari.

Il documento, datato 19 luglio, visto dal Financial Times, richiede alle società di homeschooling o di istruzione fuori campus di registrarsi come organizzazioni senza scopo di lucro e vieta alle autorità locali di approvare qualsiasi nuova istituzione.

Se attuate, queste misure daranno un duro colpo a una delle industrie cinesi in più rapida crescita: tutoraggio dei bambini al di fuori delle scuole e preparazione degli adolescenti per gli esami di ammissione all’università.

Dopo la notizia, i prezzi delle azioni di alcune delle più grandi società di istruzione cinesi sono crollati. Good Future Education, Gaotu Technology e New Oriental Education sono tutte quotate a New York.Prima di questo, il loro valore di mercato totale ha superato i 26 miliardi di dollari USA e sono tutte diminuite di circa il 60% nelle transazioni pre-mercato.

Future è la più grande azienda per capitalizzazione di mercato, con circa 45.000 dipendenti e 990 centri di insegnamento operanti in 102 città.

La repressione potrebbe anche estinguere le speranze di Yuanfudao e Jiabao, i due principali gruppi di formazione online noti per la preparazione agli esami, di essere elencati negli Stati Uniti oa Hong Kong.

“La probabilità che condurranno ancora un’offerta pubblica iniziale è zero”, ha affermato un partner di una società di private equity di Pechino con legami con le autorità di regolamentazione dei titoli. “Sono troppo insensibili ai cambiamenti politici”.

Il settore dell’insegnamento privato in Cina è fiorito negli ultimi anni perché fornisce un modo efficace per gli studenti di ottenere risultati eccellenti negli esami accademici decidendo di entrare nelle migliori scuole medie e università.

Nel distretto di Haidian di Pechino, noto per le sue vivaci scuole ristrette, 57 studenti sono entrati tra i primi 80 all’esame di ammissione all’università della città lo scorso anno. Al contrario, gli esaminandi del distretto rappresentavano meno di un quarto del totale della città.

“Una buona istruzione è il modo migliore per migliorare lo status sociale”, ha detto David Yang, un impiegato di Haidian, che iscrive sua figlia di 12 anni a tre corsi extracurriculari ogni settimana. “Non prenderò più in considerazione di investire nel futuro di mio figlio”.

Tuttavia, l’aumento del tutoraggio preoccupa Pechino perché comporta un pesante carico di lavoro per gli studenti e oneri finanziari per i genitori. Le autorità sono anche preoccupate che grandi spese per la formazione accademica extrascolastica possano ampliare il divario educativo e innescare disordini sociali.

“Il governo ha deciso di uccidere questa industria perché ha creato troppi problemi, dalla disuguaglianza nell’istruzione ai bassi tassi di natalità”, ha affermato Li Chengdong, fondatore del Beijing Dolphin Think Tank.

Ha aggiunto: “Se il modo migliore per entrare in una buona scuola è seguire corsi di tutoraggio privati, allora i ragazzi ricchi avranno un vantaggio sleale sui poveri”.

L’ultima riforma del settore di Pechino mira a risolvere questo problema. Il documento affermava che la Cina ridurrà “effettivamente” gli oneri accademici degli studenti e le spese per l’istruzione familiare entro un anno e farà “progressi significativi” entro tre anni.

Per raggiungere questo obiettivo, secondo il documento, la Cina vieterà agli istituti di formazione accademica di raccogliere fondi attraverso le IPO. L’avviso vieta inoltre alle società quotate di raccogliere fondi da investire in istituti di formazione accademica.

“Ciò causerà una stretta creditizia per l’industria”, ha affermato un investitore nell’istruzione a Pechino.

Al fine di ridurre il costo dell’istruzione familiare, secondo il bando, il dipartimento competente fisserà un prezzo guida per i corsi di formazione fuori sede. Il documento diceva: “Dobbiamo aderire alla natura non lucrativa del tutoraggio”.

Queste misure globali possono causare una significativa contrazione del settore. “Ci saranno licenziamenti di massa”, ha detto Li. “Ma il governo ritiene che i benefici superino i costi”.

Ha aggiunto che il documento delinea anche come Pechino vieterà “severamente” agli stranieri di dare ripetizioni ai bambini cinesi. “Questo potrebbe portare alla chiusura di società di tecnologia educativa come VIPKID”, ha affermato, riferendosi a una piattaforma di formazione online con insegnanti americani.

Un ex funzionario del Dipartimento centrale della propaganda ha dichiarato che Pechino ha fatto questa mossa dopo aver scoperto problemi ideologici nei corsi di insegnamento che coinvolgevano gli stranieri. “Dobbiamo riprendere il controllo di quest’area”, ha detto la persona.

Tuttavia, è ancora una questione di quanto bene le nuove regole andranno a beneficio degli studenti ordinari. I genitori di Pechino Yang hanno detto che se l’attuale mentore fallisce, troverà un nuovo mentore per sua figlia.

“Sebbene il governo abbia chiuso le scuole ristrette per buona volontà, hanno fatto poco per rendere più facile l’accesso alle buone università”, ha detto Yang. “Non possiamo perdere la partita”.