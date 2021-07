Pechino sopprime ufficialmente l’industria dell’istruzione

Lunedì, il giro di vite di Pechino sull’istruzione ha nuovamente attirato l’attenzione di Wall Street: mentre gli analisti calcolavano le perdite, i rating delle azioni quotate statunitensi sono stati ulteriormente declassati.

esistere venerdì, JPMorgan Chase riduce le quote di New Oriental Education Technology Group

educare,

-22,18%,

Gruppo Buona Educazione Futuro

TAL,

-11,83%

Tecnologia Gaotu

Mappa del fratello,

-20,60%,

Secondo i media, il governo cinese sta valutando di formulare nuove regole sui servizi di tutoraggio extrascolastico.

Questi rapporti sono Conferma del fine settimana, Nelle condizioni ristrette dei media ufficiali intitolati “Opinioni su un’ulteriore riduzione dell’onere dei compiti a casa degli studenti dell’istruzione obbligatoria e del tutoraggio extracurricolare”. Lunedì New Oriental e Gaotu sono scese del 12% ciascuna e, in seguito alle azioni di venerdì, queste società sono scese rispettivamente del 54% e del 65%. Dopo un crollo del 71% venerdì, il prezzo delle azioni di Good Future Education è sceso di un altro 13% lunedì.

Le misure di Pechino mirano a cercare di frenare i crescenti costi dell’istruzione che ostacolano l’espansione della famiglia.

L’analista di Benchmark Company Fawne Jiang ha dichiarato lunedì in un rapporto ai clienti che la nuova politica avrà un “impatto di vasta portata” su AST. [after-school tutoring ] Industria e influenzare negativamente il processo aziendale e le prospettive finanziarie dei partecipanti al settore. “

L’analista ha affermato che gli investitori stanno chiaramente “entrando in un territorio inesplorato con un gran numero di parti attive” e hanno una visibilità limitata. Il benchmark ha declassato il settore da acquisto a detenzione, azioni di New Oriental Education e China Online Education

Accademia cinese delle scienze,

-24,21%,

Un altro titolo quotato negli Stati Uniti è sceso del 43% venerdì scorso e ha iniziato a scendere del 12% questa settimana.

In una dichiarazione, New Oriental dice “Quando si forniscono servizi educativi, seguire lo spirito delle “Opinioni” e rispettare le norme e i regolamenti pertinenti.” Dichiarazione simile Dal buon futuro e Gaotu.

Una saggia dichiarazione di un’altra società quotata negli Stati Uniti

DAO,

-30,81%,

Un gruppo di apprendimento intelligente con sede in Cina ha dichiarato che queste regole saranno “Impatto materiale“Riguardo alla sua attività di corsi K-12, aggiungendo che è alla ricerca di modi per cercare di conformarsi. Il prezzo delle azioni di Youdao è sceso del 26% lunedì dopo un calo del 42% venerdì.

Alcuni analisti hanno visto la repressione venire da più lontano. Huatuan ha declassato le valutazioni di Future, Gaotu e New Oriental Online,

1797,

-33,45%,

La società non è quotata negli Stati Uniti e sarà venduta l’11 giugno. Tuttavia, data la sua esposizione a tutoraggio non K12, mantiene il suo rating di acquisto su Eastern (EDU). Gli analisti hanno fatto riferimento ai commenti del presidente cinese Xi Jinping all’epoca, affermando che “gli studenti non dovrebbero fare affidamento sul tutoraggio extrascolastico (AST)”, il che è un segnale di inasprimento.

“L’impatto delle nuove normative non è affatto piacevole”, ha dichiarato lunedì il team Citi guidato da Thomas A Singlehurst in un rapporto ai clienti. “Guardando ai nomi dell’istruzione che copriamo in Europa e negli Stati Uniti in particolare, pensiamo che il suo impatto sia piuttosto limitato a causa della limitata partecipazione diretta al mercato dell’istruzione cinese.

“La domanda più ampia è se questo avrà un impatto più ampio su altre società tecnologiche in Cina. Questo va oltre il nostro giudizio, ma poiché iniziano a sembrare storie diverse sulla regolamentazione della musica, potrebbero esistere”, ha affermato.

Quando la notizia è trapelata, Pechino sabato ha ordinato al gruppo tecnologico Tencent

non chiaro

arrivo Risoluzione del contratto di esclusiva con il titolare del copyright musicale — Le azioni di Tencent Music quotate negli Stati Uniti

TME,

-4,87%

Il mercato azionario di New York è sceso dell’8% lunedì.

Considerando che la notizia della repressione risale almeno a ottobre, la necessità di investire in azioni cinesi non è una novità. I regolatori rimandano L’IPO di Ant Group, un popolare operatore di portafoglio mobile Alipay in Cina.Da allora, le misure hanno incluso una multa record di 2,8 miliardi di dollari contro il leader del settore Alibaba.

papà,

-6,35%

Nella recensione dell’impero imprenditoriale di Jack Ma, il fondatore di Ant Group.

All’inizio di questo mese, Il governo cinese impedisce ai nuovi utenti di scaricare app Didi Global

DIDI,

+1,22%,

Risposta nazionale a Uber Technology

Uber,

-0,94%.

è come Misure normative statunitensi Inoltre, rende alcuni investitori cauti nel detenere titoli azionari cinesi quotati a New York.

Visualizzazione: Questo è il tuo ultimo avvertimento: le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti sono pericolose da detenere

Mike O’Rourke, chief market strategist di JonesTrading, ha dichiarato lunedì in un rapporto ai clienti che gli investitori potrebbero aver bisogno di studiare in modo più approfondito le società cinesi quotate negli Stati Uniti. Ha affermato che nei documenti della Form 20-F Securities and Exchange Commission presentati da Good Future negli ultimi tre anni, le bozze di regole sull’istruzione privata sono elencate nei suoi “rischi relativi alla nostra struttura aziendale”.

La società ha affermato che se queste regole diventano legge, potrebbero dover affrontare sfide. “Guardando al futuro, gli investitori esamineranno più rigorosamente i fattori di rischio nei documenti presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti dalle società cinesi quotate negli Stati Uniti”, ha affermato O’Rourke.