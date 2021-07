Pepsi aumenta le previsioni sugli utili per l’intero anno a causa dell’aumento della domanda di soda Reuters

PepsiCo ha affermato che amplierà anche un piano per automatizzare più processi di produzione e ottimizzare la sua catena di approvvigionamento, con una spesa ante imposte stimata di circa 3,15 miliardi di dollari. Il costo precedente del piano era stimato in circa 2,5 miliardi di dollari.

