PepsiCo vende i marchi Tropicana e Naked Juice a società di private equity per 3,3 miliardi di dollari

PepsiCo ha accettato di vendere una quota di controllo dei suoi marchi Tropicana e Naked Juice alla società di private equity francese PAI Partners per 3,3 miliardi di dollari, poiché cerca di concentrarsi su bevande prive di calorie, bevande energetiche e prodotti che sostiene siano migliori per l’ambiente Ad esempio, come SodaStream.

PAI possiede il marchio Häagen-Dazs negli Stati Uniti e il marchio di gelati Mövenpick, una joint venture con Nestlé, e acquisterà una quota del 61% in una nuova società che detiene i diritti del marchio di succhi. Pepsi deterrà il restante 39%.

Hugh Johnston, vicepresidente e direttore finanziario di PepsiCo, ha dichiarato al Financial Times che la società “sta cercando di spostare il nostro portafoglio su prodotti a crescita più elevata”.

Ha detto: “Una parte della crescita più elevata proviene da categorie più salutari”, come snack leggeri, bevande a zero calorie e prodotti SodaStream, nonché bevande energetiche.

“D’altra parte, il succo è sempre stato una categoria di crescita molto più bassa” e il suo margine di profitto è inferiore alla media di Pepsi, ha aggiunto.

“Abbiamo studiato l’attività di Tropicana e abbiamo detto: ‘Questo potrebbe essere gestito al meglio da qualcun altro, come una società di private equity, che si concentrerà su tipi di attività con margini di profitto inferiori e una crescita inferiore'”.

Johnston ha affermato che PepsiCo ha deciso di mantenere una quota di minoranza perché PAI ha una buona esperienza di collaborazione con aziende di beni di consumo e ha lavorato con Nestlé per sviluppare il gruppo di gelati Froneri.

Frédéric Stévenin, socio amministratore di PAI, ha dichiarato al Financial Times che Tropicana e Naked Juice erano “giusti e sbagliati” nel passare a prodotti più sani.

“A causa del contenuto di zucchero, la crescita della categoria dei succhi è rallentata negli ultimi anni”, ha affermato. “Il succo contiene molto zucchero naturale, ma ha anche benefici in termini di vitamine e fibre”.

Tuttavia, ha aggiunto che mentre i consumatori fanno colazione a casa e cercano di rafforzare il proprio sistema immunitario con prodotti ricchi di vitamina C, le vendite sono aumentate durante la pandemia.

Stevening ha affermato che questo potrebbe dare al marchio “motivazione” e Johnston di PepsiCo ha affermato che è un “buon momento per un accordo”.

Dopo essere stato scorporato da Pepsi-Cola, il valore aziendale di questa nuova società di succhi di frutta raggiungerà i 4,5 miliardi di dollari, di cui circa 2,2 miliardi di dollari in azioni e 2,3 miliardi di dollari in debiti. La quota di capitale di PAI è di circa 1,3 miliardi di dollari e PepsiCo è di circa 850 milioni di dollari.

PepsiCo ha affermato che l’utile netto del marchio di succhi nel 2020 è di circa 3 miliardi di dollari.

Ha aggiunto che PepsiCo utilizzerà i proventi della vendita per “rafforzare il proprio bilancio”.

Rispettati

Il passaggio a un portafoglio più sano è stato avviato da Indra Nooyi, l’ex CEO di PepsiCo, e continuato dal suo successore Ramon Laguarta.

Poiché i giovani consumatori scelgono sempre più alternative più salutari o ipocaloriche, i grandi marchi di consumo come Pepsi e la sua rivale Coca-Cola stanno cercando di ridurre i prodotti con un contenuto di zucchero più elevato.

Pepsi-Cola ha acquisito SodaStream, che ha realizzato un dispositivo per carbonare l’acqua. Un affare da 3,2 miliardi di dollari Nel 2018.

L’American Consumer Group ha anche ampliato il proprio portafoglio di prodotti di bevande energetiche. Pepsi-Cola ha acquisito Rockstar Energy Beverages per 3,85 miliardi di dollari l’anno scorso, aggiungendo stabilmente un marchio in rapida crescita alle sue bevande energetiche esistenti, tra cui Mountain Dew Kickstart, Game Fuel e AMP.

PAI gestisce circa 15 miliardi di euro di fondi di private equity e utilizzerà il suo settimo fondo da 5,1 miliardi di euro per acquisire il marchio Pepsi-Cola.

Questo articolo è stato rivisto dopo la pubblicazione per chiarire la proprietà di PIA del marchio Haagen-Dazs negli Stati Uniti.