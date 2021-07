Per decenni, la Gran Bretagna dovrà affrontare il rischio di pagare il costo del rapporto pandemia-Reuters

Il governo ha dichiarato che solo lo 0,84% dei dispositivi di protezione individuale è risultato inutilizzabile e prevede di riutilizzare quei dispositivi di protezione individuale che non possono essere utilizzati per i servizi medici.

Come esempio dei rischi finanziari in corso, il PAC ha evidenziato una perdita stimata di 26 miliardi di sterline a causa di frodi e inadempienze nel rimborso dei prestiti forniti alle aziende per aiutare a rispondere alla pandemia.

“I continui rischi che i contribuenti devono affrontare continueranno per 20 anni in termini di prestiti per il recupero dell’arte e della cultura, per non parlare di altri nuovi rischi che le amministrazioni devono imparare rapidamente a gestire”.

Il presidente del PAC Meg Hillier ha dichiarato: “Finora, il governo deve chiarire come verrà gestita la grande quantità di denaro spesa per le misure COVID ora e per quanto tempo.

In due rapporti sulla risposta del governo del primo ministro Boris Johnson alla pandemia di COVID-19, il Comitato parlamentare per i conti pubblici (PAC) ha affermato che è necessario trarre lezioni prima di impegnarsi in un’indagine pubblica nel 2022.

LONDRA (Reuters)-Secondo un rapporto dei legislatori di domenica, il governo britannico dovrà affrontare rischi finanziari derivanti da decenni di spese per pandemia di 372 miliardi di sterline.Il rapporto afferma inoltre che più di 2 miliardi di sterline sono stati utilizzati per acquistare dispositivi di protezione inutilizzabili.

© Reuters. Foto del file: Durante l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a Londra, in Inghilterra, il 5 gennaio 2021, una donna si trova in una metropolitana quasi vuota. REUTERS/Hannah McKay

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.