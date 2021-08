Per i regolatori bancari, i giganti della tecnologia ora sono troppo grandi per fallire Reuters

Share it

Autori: Ian Withers e Hugh Jones

LONDRA (Reuters)-Più di un decennio dopo la crisi finanziaria, i regolatori ancora una volta si sono fatti prendere dal panico perché alcune società al centro del sistema finanziario erano troppo grandi per fallire. Ma non sono banche.

Questa volta, giganti della tecnologia tra cui Google (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:) e Microsoft (NASDAQ:) ospitati sulla loro enorme piattaforma Internet cloud Sempre più operazioni bancarie, assicurative e di mercato stanno aumentando, il che tiene svegli i regolatori di notte.

Fonti della banca centrale hanno riferito a Reuters che la velocità e la portata con cui gli istituti finanziari trasferiscono servizi chiave come i sistemi di pagamento e l’online banking al cloud costituiscono un cambiamento graduale dei potenziali rischi.

“Siamo solo all’inizio di un cambiamento di paradigma, quindi dobbiamo assicurarci di avere una soluzione adatta allo scopo”, ha affermato un regolatore finanziario dei paesi del G7 che ha rifiutato di essere nominato.

Questo è l’ultimo segnale di come i regolatori finanziari, insieme ai loro dati e alle controparti competitive, stiano esaminando più da vicino l’influenza globale delle grandi aziende tecnologiche.

Le banche e le aziende tecnologiche affermano che un maggiore utilizzo del cloud computing è una situazione vantaggiosa per tutti perché può fornire servizi più rapidi ed economici ed è più resistente agli hacker e alle interruzioni.

Ma fonti normative hanno affermato di essere preoccupate che un fallimento di una società cloud possa paralizzare i servizi chiave in più banche e paesi/regioni, impedire ai clienti di effettuare pagamenti o accedere a servizi e indebolire la fiducia nel sistema finanziario.

Il Tesoro degli Stati Uniti, l’Unione Europea, la Banca d’Inghilterra e la Banca di Francia stanno tutti intensificando la revisione della tecnologia cloud per ridurre il rischio che le banche facciano affidamento su alcune società e società tecnologiche “bloccate” o troppo dipendenti su un provider cloud.

Simon McNamara, direttore amministrativo della British Bank NatWest, ha dichiarato: “Siamo molto attenti al fatto che le cose falliranno.” “Se 10 organizzazioni non sono pronte e collegate a un fornitore in via di estinzione, allora avremo problemi”.

ritmo veloce

A settembre l’UE ha proposto di regolamentare i servizi esterni “critici” nel settore finanziario (come il cloud) per rafforzare le raccomandazioni esistenti delle autorità bancarie dell’UE sull’esternalizzazione risalenti al 2017.

Anche il Financial Policy Committee (FPC) della Bank of England spera di avere una comprensione più profonda dell’accordo tra la banca e l’operatore cloud.La Banca di Francia ha detto ai finanziatori il mese scorso che devono avere un contratto scritto che definisce chiaramente il controllo dell’outsourcing attività.

“L’FPC ritiene che siano necessarie ulteriori misure politiche per mitigare i rischi per la stabilità finanziaria in questo settore”, ha affermato a luglio.

La Banca centrale europea, che sovrintende alle maggiori banche dell’Eurozona, ha dichiarato mercoledì che la spesa bancaria per il cloud computing nel 2019 è aumentata di oltre il 50% rispetto al 2018.

E questo è solo l’inizio. Secondo i dati condivisi dalla società di ricerca tecnologica IDC e Reuters, la spesa bancaria globale per i servizi cloud dovrebbe più che raddoppiare da 32,1 miliardi di dollari nel 2020 a 85 miliardi di dollari entro il 2025.

Il sondaggio di IDC su 50 principali banche in tutto il mondo ha identificato solo sei principali fornitori di servizi cloud: IBM (Borsa di New York:), Microsoft, Google, Amazon, Alibaba (codice NYSE:) e Oracle (codice NYSE:).

Secondo Synergy Group, Amazon Web Services (AWS) è il più grande fornitore di servizi cloud con un fatturato di 28,3 miliardi di dollari nei sei mesi fino a giugno, un aumento del 35% su base annua, superiore al più recente fatturato annuo del 2018 di 25,7 miliardi di dollari.

Sebbene tutti i settori abbiano aumentato la spesa per il cloud, gli analisti hanno detto a Reuters che dopo l’aumento della domanda di servizi bancari online e programmi di prestito di emergenza, le società di servizi finanziari si sono mosse più velocemente dalla pandemia.

“Le banche sono ancora molto diligenti, ma sono già più soddisfatte di questo modello e stanno andando avanti a un ritmo abbastanza veloce”, ha affermato Jason Marlow, direttore e analista della società di consulenza. Gartner (Borsa Valori di New York:).

Non più confidenziale

I regolatori temono che i fallimenti del cloud provochino il collasso del sistema bancario e impediscano alle persone di accedere ai propri fondi, ma hanno affermato di sapere poco dei fornitori di servizi cloud.

Il mese scorso, la Banca d’Inghilterra ha dichiarato che le grandi aziende tecnologiche possono imporre termini e condizioni alle società finanziarie e non sempre forniscono ai propri clienti informazioni sufficienti per monitorare i rischi: la “segretezza” deve finire.

Ci sono anche preoccupazioni che le banche potrebbero non diversificare completamente i rischi tra i fornitori di servizi cloud.

Google ha dichiarato a Reuters che, secondo un recente sondaggio, meno di un quinto delle società finanziarie utilizza più cloud in caso di fallimento.Anche se l’88% delle società finanziarie non diversifica i propri rischi, prevede di farlo entro un anno.

Fonti della banca centrale hanno affermato che parte della soluzione potrebbe essere una qualche forma di meccanismo per fornire una garanzia di flessibilità dai fornitori di servizi cloud alle banche per ridurre il rischio complessivo del settore per un servizio cloud: i regolatori delle banche hanno il vantaggio complessivo.

“Indipendentemente dalla divisione delle responsabilità di controllo tra fornitori di servizi cloud e banche, le banche sono in ultima analisi responsabili dell’efficacia dell’ambiente di controllo”, ha affermato la Federal Reserve in una bozza di linee guida rilasciata ai finanziatori il mese scorso.

L’agenzia di regolamentazione dell’industria finanziaria statunitense (FINRA), che supervisiona i broker di Wall Street, ha pubblicato un rapporto lunedì prima di potenziali modifiche alle regole per garantire che l’uso del cloud non danneggi il mercato o gli investitori.

Tuttavia, FINRA segnala che essere in grado di cambiare facilmente provider cloud quando necessario è un compito più facile a dirsi che a farsi e può causare interruzioni all’attività.

‘Buck fermati con noi’

Le banche e le aziende tecnologiche si oppongono all’argomento secondo cui una maggiore adozione del cloud rende l’infrastruttura del sistema finanziario intrinsecamente più rischiosa.

Adrian Poole, direttore dei servizi finanziari di Google Cloud nel Regno Unito e in Irlanda, ha affermato che il cloud è più efficace nel migliorare le capacità di sicurezza delle banche rispetto alla costruzione interna.

Il prestatore digitale britannico Zopa ha dichiarato di aver spostato l’80% delle transazioni nel cloud e sta lavorando per ridurre i rischi. Il CEO di Zopa, Jaidev Janardana, ha affermato che la società si affida deliberatamente anche all’esperienza delle società tecnologiche.

“I fornitori di cloud hanno investito molte risorse nella sicurezza, la cui portata va oltre la gestione delle singole aziende”, ha affermato.

Poole di Google ha affermato che la società è disposta a lavorare più a stretto contatto con i regolatori finanziari.

“Potremmo vedere un giorno le autorità di regolamentazione estrarre i dati dalle banche regolamentate su richiesta attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni (API) abilitate per il cloud, piuttosto che aspettare che le banche inviino loro regolarmente i dati”, ha affermato.

McNamara di NatWest ha affermato che la banca sta lavorando a stretto contatto con aziende tecnologiche e autorità di regolamentazione per ridurre i rischi e ha fornito servizi alternativi in ​​caso di problemi.

“Fermiamo la responsabilità”, ha detto McNamara. “Non mettiamo tutte le nostre uova nello stesso paniere.”

Tuttavia, il capo analista di Forrester Jost Hoppermann ha affermato che un problema è che non tutte le banche sono pienamente consapevoli dei rischi di resilienza che la migrazione su larga scala al cloud può comportare, in particolare le banche più piccole.

“Alcune banche non hanno le competenze necessarie”, ha detto. “Pensano che questo risolverà tutti i loro problemi, ovviamente questo non è vero.”