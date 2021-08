Per i sopravvissuti alla bomba di Beirut che hanno lasciato il Libano, ogni giorno è il 4 agosto Reuters

Rizk non è ancora sicuro del suo preciso piano per l’anniversario dell’esplosione. Era preoccupato che questo avrebbe riportato alla mente ricordi di “dolore indicibile”, ma era sicuro di voler esprimere la sua rabbia sulla strada vicino al porto.

“Le cicatrici interne sono più gravi e il mio corpo potrebbe alla fine guarire, ma psicologicamente non so quando guarirà”, ha detto, in piedi sulla strada del suo ufficio danneggiato di fronte al silo distrutto nel porto.

“Nessuno è stato arrestato, nessuno si è dimesso, nessuno è in prigione… la verità non è ancora chiara”, ha detto Rizick.

“Mi sento insicuro nel mio paese ed è per questo che voglio andarmene… questa è la decisione più difficile che abbia mai preso in vita mia”, ha detto Rizk.

