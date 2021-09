Per il “grande quartiere” di Wall Street, questo è davvero un grande quartiere

Ottimo trimestre, ragazzi.

Mentre il mercato azionario statunitense continua a toccare nuovi massimi, i dirigenti stanno celebrando il boom delle vendite: secondo i dati delle teleconferenze compilate da Sentieo, la teleconferenza sugli utili di agosto menziona la parola “grande trimestre” e i suoi sinonimi un numero record di volte. 327 volte. “Gong Xi Fa Cai” ha anche un forte potere espressivo.

I dirigenti aziendali e gli analisti non hanno torto. Secondo i dati di FactSet, le società del grande indice azionario statunitense S&P 500 hanno affermato che le loro entrate nel secondo trimestre sono state superiori alle attese, una percentuale record. I profitti hanno superato le aspettative: l’87% delle società nell’indice ha riportato utili per azione inattesi. Le banche di investimento ritengono che i profitti aumenteranno di oltre il 20% nella seconda metà dell’anno.

Le aziende nei settori della sanità, dei servizi di comunicazione, dei beni di consumo e delle tecnologie dell’informazione hanno registrato ricavi superiori alle aspettative. In questi quattro settori, oltre il 90% delle aziende ha superato le aspettative di vendita.

CrowdStrike, una società di sicurezza informatica il cui prezzo delle azioni è aumentato di circa il 30% quest’anno, ha ricevuto “congratulazioni” da Tal Liani di Bank of America Securities. Un analista di Stephens si è congratulato con Cooper Companies, un’azienda di dispositivi medici, con un aumento del 26% nel “trimestre record” nel 2021. I guadagni di entrambe le società hanno superato il guadagno del 21% dell’indice S&P 500.

Il CFO del produttore di software di gestione del team Asana, il prezzo delle azioni è più che triplicato quest’anno e ha elogiato la sua azienda: “Siamo molto felici di registrare un altro ottimo trimestre”.

Ci sono diversi fattori alla base della forte performance e dell’eccitante mercato azionario. I legislatori di Washington hanno investito trilioni di dollari per promuovere lo sviluppo economico, rendendo aziende, banche e consumatori relativamente abbondanti in contanti. Randy Frederick, amministratore delegato del trading e dei derivati ​​presso lo Schwab Center for Financial Research, ha affermato che la Fed ha svolto un ruolo chiave nel bilanciare le preoccupazioni sull’inflazione con una forte espansione economica. Frederick ha affermato che il presidente della Fed Jerome Powell ha segnalato gradualmente cambiamenti di politica per mesi per evitare di disturbare gli investitori.È improbabile che i tassi di interesse a breve termine aumentino entro un anno.

In altre parole, ci sono segnali che il Covid-19 possa nuovamente erodere l’economia.Numero medio di persone Nuovi casi ogni giorno Con l’aumento delle infezioni delle varianti delta, il numero di infezioni negli Stati Uniti è salito a circa 150.000.Aggiunto dagli Stati Uniti Molto meno lavoro Il mese scorso, più di quanto si aspettassero gli economisti, questo sviluppo è stato ampiamente attribuito alla diffusione di varianti altamente contagiose. Proprio quando l’ancora di salvezza di milioni di disoccupati stava per finire, il mercato del lavoro stava crollando e più di 7 milioni di americani non avevano sussidi di disoccupazione.

Al momento, il mercato azionario sta rispondendo con calma a questi rischi, forse perché gli investitori ritengono che i responsabili delle politiche forniranno più supporto quando necessario.

Allo stesso tempo, le società più performanti dell’S&P 500 non hanno menzionato un “grande trimestre” nella loro ultima teleconferenza con gli analisti. I ricavi di Moderna sono saliti a 6,3 miliardi di dollari nella prima metà del 2021, rispetto ai 75 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Il prezzo delle azioni dell’azienda farmaceutica è aumentato di quasi il 300% nel 2021.

Corinne Le Goff, chief commercial officer dell’azienda dietro il vaccino Covid-19 ampiamente utilizzato, lo ha semplicemente definito un “quartiere produttivo”.

Lo stock di Zoom Video Communications, il grande vincitore durante il blocco dello scorso anno, è sceso del 12% nel 2021.I guadagni del secondo trimestre della società di software per videochiamate hanno superato le aspettative degli analisti, ma anche le sue prestazioni Suggerimenti per una crescita più lenta.

Nonostante ciò, un analista è entusiasta dell’ultima performance di Zoom: “Ragazzi, un altro ottimo trimestre”, ha detto Ittai Kidron di Oppenheimer.

