Per la prima volta dall’inizio della pandemia, gli investitori statunitensi esitanti hanno ridotto la loro leva finanziaria

Per la prima volta da quando il mercato finanziario è stato colpito dalla crisi del coronavirus lo scorso anno, gli investitori statunitensi hanno iniziato a ridurre l’uso della leva finanziaria, riducendo così parte dei fondi presi in prestito, che da allora hanno dato impulso al mercato azionario.

I dati raccolti dalla Financial Industry Regulatory Authority, un’agenzia di autoregolamentazione di Wall Street, hanno mostrato che gli investitori hanno preso in prestito 844 miliardi di dollari dai loro portafogli di investimento a luglio, un valore inferiore al record di 882 miliardi di dollari di un mese fa e il livello più basso da marzo .

Goldman Sachs è una delle più grandi società di brokeraggio del mondo.Secondo dati separati, i clienti di hedge fund della banca di investimento hanno ridotto la loro leva netta e la leva totale nelle ultime settimane. Morgan Stanley ha anche riferito che gli hedge fund azionari long-short che commerciano attraverso di essi hanno ridotto la leva finanziaria, mentre i banchieri di altri importanti broker di New York hanno affermato che si stanno verificando tendenze simili.

Finra non ha rivelato pubblicamente chi sta guidando il cambiamento della leva finanziaria ogni mese e non è chiaro se molti investitori al dettaglio che hanno iniziato a fare trading infragiornaliero durante la pandemia abbiano anche ridotto l’uso dei prestiti a margine. Non sono ancora disponibili dati più completi sulla leva degli hedge fund della Federal Reserve.

Interactive Brokers, che serve 1,5 milioni di clienti, ha rivelato questo mese che il saldo dei prestiti a margine dei suoi clienti è diminuito del 2% a luglio rispetto al mese precedente a 47,9 miliardi di dollari. L’aumento del margine di luglio di Charles Schwab è stato il più piccolo aumento da quando il broker al dettaglio ha iniziato a divulgare la cifra mensilmente quest’anno, ma ha comunque stabilito un record di 79,9 miliardi di dollari.

Mark Aldoroty, che fornisce servizi di qualità alla filiale Pershing della Bank of New York Mellon, ha affermato che i gestori di fondi mancano di fiducia nel modo in cui il mercato verrà scambiato nei prossimi mesi.

Ha sottolineato che i regolatori cinesi hanno inaspettatamente rafforzato il loro controllo sui settori della tecnologia e dell’istruzione, il che ha colto di sorpresa i fondi che detenevano azioni cinesi.fluttuazione In azioni statunitensi Nelle ultime settimane, a causa di dati economici diffusi Non ha soddisfatto le aspettative, Ha anche scosso la fiducia degli investitori nel rimbalzo.

“Devi iniziare a pensare, ‘La mia convinzione può essere giusta, ma ha importanza?'”, ha aggiunto Aldorotti. “A causa del modo in cui il mercato opera, la pura ricerca fondamentale non guida più necessariamente il processo decisionale”.

La perdita è titoli tecnologici cinesi Questo è particolarmente doloroso per i grandi hedge fund. Il Nasdaq Golden Dragon China Index è sceso di oltre il 46% dal massimo storico di febbraio.

In un’analisi di 813 hedge fund con un patrimonio netto totale di quasi 3 trilioni di dollari, Goldman Sachs ha sottolineato che all’inizio del terzo trimestre era detenuto un terzo delle azioni cinesi e molti di loro stavano scommettendo su una di esse: Alibaba. Secondo i documenti depositati presso la US Securities and Exchange Commission, la società è una delle prime 10 azioni detenute da Bridgewater Fund, il più grande hedge fund del mondo, e alla fine di giugno deteneva anche un gran numero di azioni in Tiger Global Management e Appaloosa Management di David Tepper.

In considerazione del calo delle quotazioni azionarie, molti grandi hedge fund hanno ridotto le proprie disponibilità di titoli cinesi nel secondo trimestre.

Negli Stati Uniti, con l’aumento dei casi di coronavirus e la tendenza al raffreddamento di indicatori economici come la fiducia dei consumatori e l’indice manifatturiero, la situazione economica è diventata più ambigua.

Prima della riduzione dei prestiti, il mercato azionario statunitense ha registrato ottimi risultati e l’indice di riferimento S&P 500 è aumentato del 19,7% finora quest’anno. Le misure di stimolo economico di Washington hanno esacerbato questa crescita. Tuttavia, il fatto che molti investitori utilizzino fondi presi in prestito per entrare nel mercato ha portato segnali di allarme alle autorità di regolamentazione, soprattutto considerando i limiti dei dati, è impossibile catturare alcune transazioni che coinvolgono derivati ​​swap.

Questo è un punto Cristallizzato per implosione Archegos Capital Management Company marzo.Le scommesse svantaggiate del gruppo di investimento hanno portato a più di 10 miliardi di dollari di perdite Le sue controparti includono Credit Suisse e Morgan Stanley. Il fatto che il gruppo di investimento utilizzi gli swap a rendimento totale invece di acquistare direttamente azioni significa che i regolatori sanno poco dei problemi in arrivo.

Riserva federale maggio avviso Gli strumenti che esso e altri regolatori devono utilizzare per misurare la leva finanziaria degli hedge fund “potrebbero non essere in grado di catturare rischi importanti”. Molti hedge fund utilizzano anche le opzioni per amplificare i rendimenti.

Secondo i banchieri di diversi grandi trader, dopo l’incidente di Archegos, le banche hanno inasprito i termini dei prestiti a margine per alcuni clienti e hanno richiesto ad alcuni hedge fund di fornire ulteriori garanzie. Ma i banchieri hanno affermato che la maggior parte di queste revisioni sono state condotte alcuni mesi fa e non hanno promosso il recente calo della leva finanziaria.

Nei mesi da quando Archegos ha attratto Wall Street, anche l’attività di trading è rallentata, compresi molti titoli promossi da nuovi trader al dettaglio che hanno iniziato a utilizzare app gratuite come Robin Hood Prova ad entrare nel mercato per la prima volta.

Steve Sosnick, chief strategist di Interactive Brokers, ha dichiarato: “C’era un certo grado di aggressività nel trading all’inizio di quest’anno, che ha reso le persone più disposte a fare scommesse con leva finanziaria”. “Il livello di margine che stiamo vedendo ora non sembra essere attraverso la speculazione sui margini. , Ma attraverso gli investimenti sui margini.”

Ha aggiunto: “Il livello di partecipazione che abbiamo visto all’inizio dell’anno è stato senza precedenti e potrebbe non essere sostenibile”.