Per la Russia, il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan rappresenta una minaccia alla sicurezza per la South Wing Reuters

© Reuters. Foto del file: Il vice leader e negoziatore talebano Mullah Abdul Ghani Baradar e altri membri della delegazione partecipano alla conferenza di pace in Afghanistan il 18 marzo 2021 a Mosca, in Russia. Alexander Zemlyanichenko/Pool via REUTERS/File Photo



Autori: Tom Balmforth e Gabrielle Tétrault-Farber

Mosca (Reuters)-Il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan è un grattacapo per Mosca. Mosca è preoccupata che l’escalation dei combattimenti possa spingere i rifugiati nel cortile di casa dell’Asia centrale, creando una minaccia jihadista, anche in un ex paese sovietico, un ex diplomatico russo e Due paesi dell’ex Unione Sovietica hanno scatenato guerre civili. L’analista ha detto.

Le forze statunitensi si sono ritirate dalla principale base aeronautica di Bagram la scorsa settimana e anche la maggior parte delle forze NATO si è ritirata. Ciò ha reso i talebani ancora più audaci: hanno compiuto progressi territoriali, sollevato preoccupazioni per il controllo del governo di Kabul e spinto più di 1.000 membri del personale di sicurezza afghano a fuggire in Tagikistan.

Questo tumulto preoccupa la Russia perché ritiene che la regione fosse un tempo parte dell’ex Unione Sovietica, un tempo governata da Mosca, come suo fianco difensivo meridionale e sfera di influenza da cui potrebbe derivare la minaccia dell’islamismo radicale.

Il massimo diplomatico russo, Sergei Lavrov, ha chiarito che Mosca è ancora afflitta dalla propria guerra in Afghanistan nel 1979-89 ed è improbabile che conduca operazioni militari in Afghanistan.

Ma tre fonti hanno affermato che l’afflusso di rifugiati in Tagikistan, un paese povero con una popolazione di 9,3 milioni, ha avuto una guerra civile con le forze islamiche tra il 1992 e il 1997, che rappresenterebbe una sfida umanitaria e potrebbe essere infiltrata dai jihadisti.

Anche l’Uzbekistan o il Turkmenistan potrebbero dover affrontare un rimbalzo.

Vladimir Frolov, un ex alto diplomatico russo, ha dichiarato: “Il più vulnerabile sembra essere il Tagikistan, dove il paese è fragile ed è nella successione ereditaria del figlio del (presidente Emomali) Rakhmon. In”.

“Il rischio è che le forze jihadiste utilizzino le divisioni sociali esistenti e il clamore della giustizia per riaccendere la guerra civile”, ha detto.

La più grande base militare straniera della Russia si trova in Tagikistan vicino al confine afghano ed è composta da circa 6.000 soldati, carri armati, mezzi corazzati, droni ed elicotteri. Ha anche una base aerea nel vicino Kirghizistan.

Il presidente Vladimir Putin ha detto a Rahmon lunedì che Mosca aiuterà il Tagikistan ad affrontare eventuali conseguenze, se necessario. Rahmon ha ordinato la mobilitazione di 20.000 militari di riserva per rafforzare il confine e chiedere aiuto al gruppo militare regionale guidato dalla Russia.

“L’altra minaccia viene dal Turkmenistan. Non è un paese reale e non controlla completamente il confine con l’Afghanistan. Lì, tutte le scommesse sono finite”, ha detto Frolov.

L’Unione Sovietica ha concluso le sue operazioni militari dopo aver perso la vita di 14.000 cittadini.Per più di tre decenni, l’Afghanistan è rimasto impresso nella coscienza nazionale della Russia.

“Non credo che stiano prendendo in considerazione contatti militari diretti in Afghanistan. Questa è una questione troppo delicata per molti russi”, ha detto Andrei Kortunov, capo della commissione per gli affari internazionali russa, che è per la diplomazia russa. Ministero.

Per Mosca, ha affermato che la sicurezza delle frontiere è la chiave, condividendo i dati sulle attività antiterrorismo, il controspionaggio e le operazioni speciali.

Gioco a somma zero

Kortunov ha affermato che l’obiettivo di Mosca è impedire che l’Afghanistan diventi una piattaforma per il terrorismo internazionale e indebolire il suo status di importante esportatore di eroina.

Tutte e tre le fonti hanno affermato che la cooperazione con i talebani fa parte del suo piano: la Russia l’ha ufficialmente considerata un’organizzazione terroristica, ma ha ospitato colloqui di pace a Mosca.

Secondo l’agenzia di stampa TASS, la delegazione talebana in visita a Mosca giovedì ha dichiarato che i talebani non attaccheranno il confine con il Tagikistan e non permetteranno che l’Afghanistan venga utilizzato per attaccare la Russia.

Secondo Arkady Dubnov, analista con sede a Mosca, la Russia è stata attenta a non criticare i talebani nelle sue recenti dichiarazioni.

Frolov ha detto: “Mosca sta scommettendo che i talebani sono una potenza tribale principalmente locale e non hanno alcun interesse o desiderio di proiettare il proprio potere e controllo al di fuori dell’Afghanistan”.

Ha detto: “La scommessa è che non lanciare una guerra contro i talebani (anche in termini di propaganda) sarà ricompensato trovando una… misura temporanea con il nuovo governo di Kabul controllato dai talebani”.

Quello che Mosca vuole evitare è il ridispiegamento della NATO dall’Afghanistan all’Asia centrale.

Il rappresentante speciale della Russia per l’Afghanistan, Zamir Kabulov, ha dichiarato la scorsa settimana: “Questo processo (di ritiro) … non può e non può diventare il ridispiegamento delle infrastrutture militari degli Stati Uniti e della NATO nei paesi vicini in Afghanistan, in particolare nei paesi dell’Asia centrale”.

Sebbene Lavrov abbia affermato mercoledì che il ritiro degli Stati Uniti è stato “precipitato”, i falchi russi hanno a lungo desiderato che l’Occidente si ritiri dall’Afghanistan. Dubnov ha detto che questo desiderio corre il rischio di ritorcersi contro.

“Mosca e Washington hanno giocato giochi a somma zero in Afghanistan, un male per gli Stati Uniti, un bene per la Russia e viceversa”, ha detto.

“Ora la guerra è entrata in una nuova fase, cose che sono buone per gli Stati Uniti e il ritiro finale è un male per la Russia”.